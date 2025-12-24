Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Siêu dự án 80.000 tỷ đồng, quy mô 1.100ha tại Tây Ninh của liên danh Vinhomes có chuyển động mới

24-12-2025 - 07:35 AM | Bất động sản

Dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh có diện tích hơn 1.089ha, đến nay đã chi trả bồi thường cho 3.181 trường hợp với số tiền hơn 6.865 tỷ đồng. Hiện chủ đầu tư đang triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng theo kế hoạch.

Mới đây, UBND xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức họp lấy ý kiến về điều chỉnh áp giá các thửa đất thực tế có tiếp giáp với đường giao thông trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây nhưng hiện nay chưa được tính tiếp giáp.

Đây là nội dung triển khai theo chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm rà soát, cập nhật, bổ sung các tuyến đường vào phương án bồi thường của dự án, bảo đảm thực hiện đúng quy định và sát với hiện trạng sử dụng đất.

Dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây có diện tích khoảng 1.089,6ha, với 6.131 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng. Đến nay, đã giải phóng mặt bằng được 3.181 trường hợp, tương ứng diện tích 569,4ha, với tổng kinh phí bồi thường trên 6.865 tỷ đồng.

Nếu tính cả diện tích đất công và các trường hợp đã đồng ý nhận tiền, diện tích đã giải phóng đạt hơn 784 ha, tương đương khoảng 72% tổng diện tích dự án. Hiện chủ đầu tư đang triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng theo kế hoạch.

Qua thực tế công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhiều trường hợp kiến nghị được điều chỉnh áp giá bồi thường tiếp giáp đường giao thông, do thực tế có tiếp giáp.

Được biết, dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây do liên danh Công ty Cổ phần Vinhomes và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (VIG) làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 80.000 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 19/8 vừa qua.

Dự án có quy mô hơn 1.089ha, thuộc địa bàn xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh, bao gồm 7.050 căn nhà ở liền kề và gần 8.200 căn biệt thự, 13.440 căn nhà ở xã hội và 2.370 căn nhà tái định cư thấp tầng.

Dự án được phát triển theo mô hình đô thị sinh thái - thông minh - bền vững. Theo kế hoạch đến cuối năm 2030, khu đô thị này sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 15/11/2023. Đến tháng 7/2024, UBND tỉnh Long An cũ có quyết định chấp thuận liên danh Vinhomes - VIG làm nhà đầu tư dự án. Đây là dự án thứ 3 mà Vingroup đang triển khai tại Tây Ninh.


Thanh Phong

An Ninh Tiền Tệ

