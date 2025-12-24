Gần 600 triệu cổ phiếu bổ sung của Sunshine Group được giao dịch từ 24/12

Đây là lượng cổ phiếu Sunshine Group đã hoàn tất phát hành vào tháng 9/2025 nhằm thực hiện chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes ("Sunshine Homes"), qua đó đưa doanh nghiệp này trở thành công ty con của công ty. Số cổ phiếu niêm yết bổ sung có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá gần 6.000 tỷ đồng. Như vậy, từ ngày 24/12/2025, tổng số cổ phiếu KSF giao dịch trên HNX đạt gần 900 triệu đơn vị, với tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá xấp xỉ 9.000 tỷ đồng.

Việc chào mua công khai Sunshine Homes được đánh giá là một trong những thương vụ M&A quy mô bậc nhất thị trường bất động sản năm 2025, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược tái cấu trúc toàn diện của Sunshine Group với nhiều động thái đáng chú ý như tập trung kinh tế, đẩy mạnh M&A - sáp nhập nhiều doanh nghiệp, chủ đầu tư và qua đó thâu tóm hàng loạt dự án tỷ đô.

Sau thương vụ với Sunshine Homes, vốn điều lệ của Sunshine Group tăng mạnh từ 3.000 tỷ đồng lên hơn 8.997 tỷ đồng. Tổng tài sản hợp nhất vào cuối quý 3/2025 đạt 78.780 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với đầu năm, trong khi vốn chủ sở hữu tăng hơn 100%, từ 6.879 tỷ đồng cuối 2024 lên 13.817 tỷ đồng. Trên thị trường chứng khoán, với mặt bằng thị giá KSF đang dao động quanh vùng 73.000 - 75.000 đồng/cổ phiếu, quy mô vốn hóa của Sunshine Group cũng đang tiến gần mốc 70.000 tỷ đồng, đưa doanh nghiệp vào nhóm dẫn đầu thị trường bất động sản về giá trị vốn hóa. Những diễn biến này đã giúp Sunshine Group trở thành "Doanh nghiệp có chiến lược M&A tiêu biểu năm 2024–2025" tại Diễn đàn M&A Việt Nam lần thứ 17 (sự kiện uy tín bậc nhất trong lĩnh vực mua bán, sáp nhập tại Việt Nam, do Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Tài chính).

Việc đưa gần 600 triệu cổ phiếu phát hành thêm vào giao dịch đóng vai trò quan trọng trong hoàn thiện cấu trúc vốn của Sunshine Group, đồng thời tạo động lực cải thiện tính thanh khoản cho mã KSF. Cùng với đó, sự gia tăng mạnh mẽ về quy mô vốn điều lệ và vốn hóa không chỉ củng cố tiềm lực tài chính, mà còn tạo ra dư địa chiến lược để Sunshine Group bứt phá trong các kế hoạch đầu tư, M&A và triển khai các dự án trọng điểm trong giai đoạn tới.