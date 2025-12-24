Nhà phố thiết kế với sân vườn và cây xanh ‘len lỏi’ vào từng không gian

Kiến trúc ưu tiên các khoảng mở, để nắng, gió và cây xanh len lỏi vào từng không gian sinh hoạt hằng ngày.

Ngôi nhà không phô trương hình thức, mà tập trung vào cảm giác dễ chịu, gần gũi và đủ đầy cho những khoảnh khắc sum vầy. Mỗi góc nhỏ đều được tính toán vừa vặn cho sinh hoạt, để trẻ con có chỗ vui đùa và người lớn có nơi nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng.

Sân trong được trồng cây xanh và dải sỏi cho cảm giác hòa mình vào thiên nhiên, là khoảng lặng quý giá trong nhà phố đô thị.