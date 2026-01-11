Bill Gates cho vợ cũ gần 8 tỷ USD

Bill Gates đã chuyển gần 8 tỷ USD cho quỹ tư nhân của vợ cũ, Melinda French Gates, trong một động thái được báo chí quốc tế đánh giá là bước ngoặt lớn trong cách phân bổ tài sản của một trong những cặp đôi quyền lực nhất lịch sử công nghệ – từ thiện toàn cầu.

Theo Reuters, khoản chuyển giao này diễn ra sau khi Melinda French Gates chính thức rời khỏi Bill & Melinda Gates Foundation để tập trung hoàn toàn vào quỹ riêng mang tên Pivotal Ventures. Tỷ phú Bill Gates đã chuyển gần 8 tỷ USD cho Melinda French Gates, nhằm giúp bà toàn quyền theo đuổi các mục tiêu từ thiện và xã hội độc lập, không còn gắn với định hướng chung của quỹ Gates như trước đây.

Động thái này đánh dấu một sự thay đổi đáng chú ý trong cấu trúc từ thiện vốn được coi là hình mẫu toàn cầu suốt hơn hai thập kỷ. Bill & Melinda Gates Foundation từ lâu là quỹ từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới, tập trung vào y tế toàn cầu, xóa đói giảm nghèo và giáo dục. Tuy nhiên, sau cuộc ly hôn năm 2021, cả hai bên đều dần tách khỏi mô hình “đồng lãnh đạo”. Reuters lưu ý rằng việc Bill Gates chuyển số tiền khổng lồ này cho Melinda không phải là một thỏa thuận tài chính bí mật, mà là bước đi được chuẩn bị từ trước, gắn với cam kết để Melinda có đủ nguồn lực độc lập khi rời quỹ chung.

Quỹ Pivotal Philanthropies hiện là một trong những quỹ từ thiện tư nhân lớn nhất nước Mỹ. Được thành lập vào cuối năm 2022, một năm sau khi ly hôn, quỹ này có 604 triệu đô la vào cuối năm 2023. Một năm sau, tổng tài sản của quỹ lên đến 7,4 tỷ đô la, sau khi chỉ quyên góp dưới 500 triệu đô la cho các hoạt động từ thiện trong năm đó.

Trong các bài phỏng vấn được Financial Times dẫn lại, Melinda French Gates nhấn mạnh rằng Pivotal Ventures sẽ tập trung mạnh hơn vào bình đẳng giới, quyền kinh tế của phụ nữ và các vấn đề xã hội tại Mỹ, những lĩnh vực mà bà cho rằng chưa nhận đủ sự quan tâm trong hệ sinh thái từ thiện truyền thống. Việc sở hữu nguồn vốn lên tới hàng tỷ USD cho phép Pivotal Ventures trở thành một trong những tổ chức từ thiện – đầu tư xã hội có tiềm lực lớn do phụ nữ lãnh đạo.

Động thái diễn ra trong bối cảnh Bill & Melinda Gates Foundation đang chuẩn bị cho một giai đoạn chuyển tiếp dài hạn, khi cả hai nhà sáng lập đều bước sang giai đoạn cuối của sự nghiệp điều hành trực tiếp. Việc Melinda rời quỹ và nhận khoản tài trợ độc lập được xem là cách để giảm xung đột chiến lược, đồng thời giúp mỗi bên theo đuổi tầm nhìn riêng mà không làm suy yếu các cam kết từ thiện hiện hữu.

Trước đó, khi bà French Gates tuyên bố vào tháng 5 năm 2024 rằng sẽ từ chức đồng chủ tịch của Quỹ Bill và Melinda Gates, bà cho rằng Gates sẽ quyên góp 12,5 tỷ đô la cho những nỗ lực của riêng bà nhằm cải thiện cuộc sống của mọi người. Bà nói trong một tuyên bố rằng “theo các điều khoản trong thỏa thuận của tôi với Bill”, bà sẽ “có thêm 12,5 tỷ đô la để phục vụ công việc của mình, vì phụ nữ và gia đình”.

Tuy nhiên, các điều khoản cụ thể về việc phân chia hoạt động từ thiện này không được công khai, vậy nên con số gần 8 tỷ USD được công bố mới đây mới cho thấy cái nhìn đầu tiên về câu chuyện này.

Theo: The NY Times﻿