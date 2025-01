Bình Dương: Bất động sản liền kề khu công nghiệp “hút” giới đầu tư

Mở rộng cụm KCN phía Bắc, Bình Dương giữ vững vị trí top đầu

Theo các chuyện gia nhận định, một trong những địa phương đang phát triển tốt thị trường bất động sản công nghiệp là Bình Dương.

Tại sự kiện "Toàn cảnh thị trường bất động sản Việt Nam 2024 và Tiêu điểm Bình Dương" vừa qua, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn nhận định, so với hàng loạt thị trường vệ tinh khác của TP.HCM như Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, bất động sản Bình Dương đang là một điểm sáng nổi bật phía Nam với những con số tăng trưởng ấn tượng.

"Bình Dương là tỉnh có mức độ quan tâm tăng trưởng mạnh nhất. So với cùng kì năm ngoái, mức độ quan tâm bất động sản Bình Dương tăng 32%, trong khi Long An tăng 17%, Đồng Nai tăng 18%, và Bà Rịa Vũng Tàu là 22%", Giám đốc Batdongsan.com.vn thông tin.

Là thủ phủ công nghiệp của miền Nam, hiện Bình Dương có 29 khu công nghiệp với tổng diện tích 12.670,5 ha, tỷ lệ cho thuê đạt 87,4%; 12 cụm công nghiệp với tổng diện tích 790 ha, lấp đầy 67,4%.

Tỉnh đang đẩy mạnh mở rộng cụm khu công nghiệp phía Bắc tại Huyện Bàu Bàng, lên kế hoạch di dời 2.900 doanh nghiệp từ phía Nam Bình Dương về đây, với mục tiêu đưa Bàu Bàng thành trung tâm công nghiệp – đổi mới – sáng tạo của tỉnh. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, tổng vốn FDI thu hút được từ đầu năm 2024 đến nay đã vượt qua mốc 9 tỷ USD, riêng Huyện Bàu Bàng đạt hơn 345 triệu USD.

Giới đầu tư đón sóng mở rộng Khu công nghiệp Bàu Bàng

Bàu Bàng hiện có 3 khu công nghiệp đang hoạt động với diện tích khoảng 2.000 ha. Theo đồ án quy hoạch được phê duyệt, Bàu Bàng sẽ mở, xây dựng thêm 6 khu công nghiệp với tổng diện tích 4.176 ha.

Đầu năm 2025, Becamex IDC cũng vừa thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu, trong đó dự kiến dùng 6.000 tỷ đồng đầu tư dự án khu công nghiệp Cây Trường và khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, giải ngân từ quý 1/2025 đến năm 2026. Điều này cho thấy bức tranh tương lai của Bàu Bàng đang rất rõ nét với những hoạt động triển khai cụ thể chứ không chỉ dừng ở những chủ trương.

Lịch sử tăng giá của các nhà phố thương mại cạnh khu công nghiệp diễn ra tại các thị trường tiền lệ được nhiều nhà đầu tư coi là số liệu tham chiếu tại các thị trường mới. Điển hình như năm 2023, nhiều sản phẩm đất nền cạnh KCN VSIP III đã nhanh chóng tăng giá từ 200 triệu – 1 tỷ đồng/nền so với thời điểm mở bán ngay khi VSIP III triển khai xây dựng.

Chính vì vậy, nhiều nhà đầu tư đã thắng lớn ở thị trường Thuận An, Dĩ An quanh KCN VSIP 1, Sóng Thần, Việt Hương hay khu vực Tân Uyên – Bắc Tân Uyên với KCN VSIP II, VSIP III đang dịch chuyển và tìm kiếm cơ hội, đón đầu các cột mốc tăng giá mới theo các khu công nghiệp tại Bàu Bàng.

Sự kiện giới thiệu dự án 5F The Aura thu hút gần 1.000 khách hàng

Minh chứng là tại sự kiện giới thiệu và khởi công dự án 5F The Aura - Bàu Bàng vào cuối tháng 12 vừa qua đã thu hút gần 1.000 khách hàng tham dự.

Nằm trên quỹ đất ngay trung tâm thị trấn Lai Uyên, 5F The Aura toạ lạc tại mặt tiền các trục đường lớn của khu công nghiệp Bàu Bàng, kết nối thẳng tới các công ty quốc tế quy mô hàng chục nghìn nhân sự như Ampacs International, Quan Yu Việt Nam, Dệt Đại Hào, Monoland Wood, Paihong Việt Nam, Polytex Far Eastern, KOLON Bình Dương...

Nhờ quy tụ dòng người lớn, shophouse 5F The Aura khi đi vào hoạt động sẽ trở thành trung tâm dịch vụ - giải trí – ăn uống sầm uất, kết nối KCN Bàu Bàng với các dự án mở rộng đang được triển khai. Với điểm nhấn là khu vực ăn uống ngoài trời rộng hàng nghìn m2 được thiết kế ấn tượng cùng với công viên giải trí liền kề quy mô 2.2ha, hàng ngày khu phố kinh doanh này sẽ đón một lưu lượng khổng lồ các chuyên gia, kỹ sư, công nhân, mang đến nguồn lợi nhuận vô cùng lớn cho nhà đầu tư.

5F The Aura tiên phong mô hình tổ hợp thương mại dịch vụ - giải trí – mua sắm

Được chào bán với giá chỉ từ 9,6 triệu đồng/m2, chỉ trong vòng 1 tuần, 5F The Aura đã ghi nhận mức tăng giá lên đến 50 triệu/nền, và dự kiến sẽ càng tăng cao khi các căn shophouse đi vào hoàn thiện. Đặc biệt, hiện nay khách hàng chỉ cần bỏ ra 452 triệu đồng là đã có thể sở hữu ngay sản phẩm 5F The Aura, một mức chi phí cực thấp so với các dự án đang được giao dịch trên thị trường.

Đại điện Hệ thống 5F – Đơn vị phát triển dự án chia sẻ: "Bất động sản Bình Dương đang vô cùng "nóng" khi giá giao dịch chung cư ghi nhận tại khu vực trung tâm đã lên đến 67 triệu/m2. Cơn sóng này sẽ lan dần đến các khu vực vùng ven và các thị trường mới nổi như Bàu Bàng. Với nhiều lợi thế về đầu tư hạ tầng, mở rộng khu công nghiệp, thu hút vốn FDI, Bàu Bàng cũng sẽ nhanh chóng thiết lập một mặt bằng giá mới tương tự như các thị trường đi trước, và các dòng sản phẩm dưới 2 tỷ đồng như 5F The Aura được dự báo sẽ càng đạt bước tăng giá lớn hơn".