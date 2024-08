Bình Dương gỡ vướng nợ suất tái định cư dự án đường Vành đai 3 TPHCM như nào?

Ngày 23/8, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Dương cho biết, dự án đường Vành đai 3 TPHCM qua Bình Dương tổng diện tích đất thu hồi hơn 79,9ha; có 1.529 trường hợp bị ảnh hưởng.

Tổng mức đầu tư của dự án đoạn qua Bình Dương khoảng 19.280 tỷ đồng, trong đó dự án xây lắp khoảng 5.752 tỷ đồng và dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư là 13.528 tỷ đồng. Đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua tỉnh Bình Dương dài khoảng 26,6km. Trong đó, nút giao Tân Vạn dài 2,4km; đoạn Bình Chuẩn - sông Sài Gòn dài 8,9km; đoạn trùng đường Mỹ Phước Tân Vạn dài 15,3km.

Đến nay, dự án thành phần 5, gói thầu xây lắp 1 đã hoàn thiện thủ tục thiết kế bản vẽ thi công, đang triển khai dọn dẹp mặt bằng và thi công các cọc thử trụ. Gói thầu xây lắp 2 có khối lượng thi công đạt 23,57%. Riêng gói thầu xây lắp 3 có khối lượng thi công đạt thấp nhất; 8,32% so với hợp đồng.

Đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua thành phố Thuận An (Bình Dương) còn vướng một số vị trí chưa giải tỏa mặt bằng

Toàn tuyến đang tập trung giải quyết vướng mặt bằng thi công gói thầu xây lắp 3 đoạn qua phường An Thạnh (TP Thuận An). Chủ tịch UBND thành phố Thuận An Nguyễn Thanh Tâm cho biết, do đoạn này có nhiều trường hợp cần bố trí tái định cư.

Theo ông Tâm, trong số 785 hộ dân ảnh hưởng, có 177 trường hợp đủ điều kiện tái định cư. Trong đó, đã họp xét 85/177 trường hợp, còn lại 92 trường hợp. Trên địa bàn TP Thuận An còn lại hơn 295,8 tỷ đồng thuộc trường hợp chưa nhận tiền bồi thường do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Để đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch đã đề ra, khi đang nợ người dân phần tái định cư, thành phố Thuận An đã linh động đưa ra các giải pháp. Một trong những giải pháp đó là dùng ngân sách để hỗ trợ tiền cho người dân thuê nhà trọ, ổn định chỗ ở tạm thời để bàn giao mặt bằng.

Giải pháp này được thực hiện do công tác tái định cư không theo kịp dự án. Trong đó, khu tái định cư An Thạnh dự kiến hoàn thành giữa tháng 6/2025.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi (bìa phải) và Chủ tịch UBND thành phố Thuận An (thứ hai từ phải sang) gặp gỡ hộ dân thuộc diện giải tỏa mặt bằng để làm đường Vành đai 3 TPHCM

Hiện nay, TP Thuận An đang vận động người dân nhận tiền bồi thường với các trường hợp đã phê duyệt nhưng chưa nhận tiền. “Thành phố đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện khu tái định cư An Thạnh để có quỹ đất bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải tỏa trắng", người đứng đầu chính quyền thành phố Thuận An cho biết.

Trước đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Bình Dương đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng của dự án trong tháng 8/2024.

Theo lãnh đạo thành phố Thuận An, dự kiến cuối tháng 8 hoặc đầu 9 tới đây, địa phương sẽ cho các hộ dân bốc thăm để về nơi tái định cư, đồng thời bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đi khảo sát tại dự án đường Vành đai 3 TPHCM

Mới đây, tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Thuận An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh, dự án đường Vành đai 3 TPHCM được người dân Bình Dương đồng tình ủng hộ rất cao.

Do đó, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để nỗ lực tháo gỡ các vướng mắc, hỗ trợ cho người dân, đẩy nhanh tiến độ dự án. Đối với đơn vị thi công, ông Lợi đề nghị phải đẩy nhanh tiến độ trên tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”.