“Bình mới rượu cũ”, Toyota Vios 2023 vừa ra mắt lại tiếp tục giảm giá, quyết đua doanh số với Accent, Honda City

Đầu tháng 5, Toyota Vios 2023 ra mắt với 3 phiên bản E MT, E CVT và G CVT, với mức giá dao động từ 479 triệu đến 592 triệu đồng. Riêng màu trắng ngọc trai có giá cao hơn 8 triệu đồng. So với bản tiền nhiệm, Toyota Vios 2023 lược bỏ các bản E MT và E CVT 7 túi khí, chỉ còn các bản 3 túi khí, giá giảm lần lượt 10 triệu và 14 triệu đồng. Riêng bản G CVT vẫn giữ nguyên giá.

Với giá này, Toyota Vios 2023 đang gần ngang Hyundai Accent (479 triệu so với 472 triệu đồng) và thấp hơn khá nhiều so với Honda City (529 triệu đồng).

Sang tháng 6, mẫu sedan ăn khách được giảm giá với mức 50% lệ phí trước bạ, tùy theo từng phiên bản. Đơn cử, bản G có giá 592 triệu đồng đăng ký tại Hà Nội, với mức hỗ trợ từ phía đại lý quy đổi bằng 35 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của xe xuống còn 557 triệu đồng.

Đây không phải lần đầu Toyota Vios mới được giảm giá, ngay sau khi ra mắt khoảng 1 tuần, Toyota Vios 2023 cũng đã được giảm giá tiền mặt 20 triệu đồng cho cả 3 phiên bản.

Vios 2023 ra mắt trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam kém sôi động hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. vua doanh số không còn duy trì được phong độ và hụt hơi trước các đối thủ cùng phân khúc như Hyundai Accent hay Honda City

Đầu năm 2023, mẫu xe chủ lực của Toyota chỉ bán được 275 - mức thấp kỷ lục của mẫu sedan này trong 3 năm qua. Tháng 2/2023 chỉ có 870 xe đến tay người tiêu dùng. Khép lại quý 1/2023 với tổng cộng 2.195 xe bán ra. Lần đầu tiên, Toyota Vios không còn nằm trong Top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam.

Ở phiên bản mới lần này, Vios thay đổi một số chi tiết ngoại thất, nội thất và có thêm hai tính năng an toàn mới.

Về thiết kế, phía trên đầu xe và hai cạnh bên lồng vào nhau tạo hiệu ứng 3D mạnh mẽ.

Toyota Vios 2023 không thay đổi kích thước so với bản đang bán hiện nay trên thị trường. Xe có kích thước tổng thể chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.425 x 1.730 x 1.475 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.555mm và khoảng sáng gầm xe là 133 mm.

Xe Toyota Vios 2023 sử dụng vật liệu PU tổng hợp, thay thế cho chất liệu da là điểm mới.

Ở nội thất, Vios 2023 không thay đổi nhiều cách sắp xếp các chi tiết. Trên taplo xe, Toyota Vios 2023 nâng cấp màn hình trung tâm đặt nổi có kích thước lớn hơn: từ 7 inch lên 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, vô-lăng thêm lẫy chuyển số cho bản G. Hai bản thấp hơn thêm cổng sạc USB cho hàng ghế sau.

Khoang hành lý Toyota Vios 2023 có dung tích hơn 500 lít.

Động cơ của Toyota Vios mới vẫn duy trì loại 1.5 lít, công suất 107 mã lực, mô-men xoắn 140 Nm. Tuỳ chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc CVT.

Mẫu sedan của Toyota đang nỗ lực lấy lại ngôi vương doanh số.

Vios 2023 cũng được TMV nâng cấp hệ thống an toàn với các tính năng như cảnh báo tiền va chạm (PCS), hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDA) trong gói an toàn Toyota Safety Sense, kết hợp với 7 túi khí (phiên bản G).

Với những thay đổi trên, Toyota Vios 2023 đích thực là “bình mới, rượu cũ”. Việc điều chỉnh giá bán cũng tạo lợi thế cho mẫu xe. Tuy nhiên, các đối thủ như Hyundai Accent vẫn đang được giảm tới 50 triệu đồng, còn Honda City được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Đây sẽ là những yếu tố khiến Vios gặp khó trên đường trở lại ngôi vị vua doanh số.