BioAmicus - Suri Store tổ chức "The Queen's Day": Tôn vinh hành trình làm mẹ

The Queen's Day 2024 - "Be Happy Together"

Chương trình "The Queen's Day" được thiết kế như một lời tri ân gửi đến các mẹ – những người phụ nữ tuyệt vời với tình yêu và sự hy sinh cho gia đình, cho hành trình lớn khôn của con trẻ. Mỗi người mẹ xứng đáng là một Nữ hoàng trong bức tranh rực rỡ của cuộc sống hiện đại.

Qua chủ đề "Be Happy Together - Hạnh phúc cùng nhau", The Queen's Day 2024 là cơ hội gắn kết cộng đồng mẹ và bé Việt Nam, nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ với các con số vô cùng ấn tượng.

Ngày hội The Queen’s Day thu hút hơn 5000 lượt khách hàng check-in tham dự với hàng ngàn cảm xúc hạnh phúc khi làm mẹ đã được chia sẻ rộng rãi.

Các hoạt động có sự đồng hành của BioAmicus như "Tìm kiếm biệt đội KOLs nhí", "Olympic 24h bên con" được hưởng ứng rộng rãi trong suốt 3 tháng tổ chức.

BioAmicus - Nhà tài trợ vàng của The Queen's Day 2024

Với vai trò là đối tác chính, BioAmicus đã đồng hành cùng Suri Store tổ chức các sân chơi gắn kết gia đình trên đa dạng các nền tảng, từ Online đến Offline.

Cuộc thi Tìm kiếm KOLs Nhí khởi động từ tháng 9/2024 với những thử thách thú vị, thúc đẩy sự sáng tạo, khả năng diễn xuất và rèn luyện sự tự tin cho trẻ. Sự kiện thu hút hơn 3000 ứng viên nhí trên khắp cả nước.

Các tài năng nhí tham gia thử thách trở thành đại sứ thương hiệu BioAmicus

Sau 3 tháng tổ chức, cuộc thi tiếp cận 4 triệu lượt xem trên nền tảng Tiktok, đạt mốc 500.000 lượt yêu thích và làm tăng 10.000 lượt thảo luận trên Facebook.

Với chủ đề "BORN HAPPY FIGHTERS - Sinh ra để trở thành chiến binh hạnh phúc", cuộc thi truyền đi thông điệp: mỗi em bé là một chiến binh hạnh phúc, là động lực của mẹ và là sợi dây kết nối tình yêu thương gia đình.

Đại diện nhãn hàng BioAmicus trao giải cho bé chiến thắng Cuộc thi Tìm kiếm KOLs Nhí

Các hoạt động trải nghiệm gắn kết gia đình được BioAmicus tổ chức ngay trong khuôn khổ ngày hội The Queen’s Day.

Trong đó, không thể không kể đếnGiải đấu "Olympic 24h bên con" quy tụ hơn 130 "tuyển thủ nhí" và các ba mẹ với các trò chơi kết hợp. Sàn catwalk mãn nhãn với sự tỏa sáng của 30 gương mặt nhí, là đại sứ thương hiệu chiến thắng cuộc thi Tìm kiếm KOLs Nhí.

Ngoài ra, BioAmicus đã dành tặng hơn 1500 phần quà cho các gia đình checkin ghé thăm gian hàng của BioAmicus.

BioAmicus - Đồng hành cùng mẹ chăm sóc bé yêu

Trong ngày hội "The Queen’s day - Mẹ chọn tốt nhất", BioAmicus còn ghi dấu ấn đặc biệt với gian hàng đầy ắp các sản phẩm chất lượng quốc tế.

Nổi bật là bộ ba sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ BioAmicus Omega-3 – Dưỡng chất cho thị lực và não bộ; Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ BioAmicus Vitamin K2&D3 - Vitamin hỗ trợ tăng cường hấp thu canxi, tăng chiều cao cho bé; Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ BioAmicus Complete – Men vi sinh đa tác dụng, ổn định tiêu hóa và hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch đường ruột cho bé.

Được nhập khẩu trực tiếp từ Canada, các sản phẩm BioAmicus vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe trên thế giới, tự hào là sản phẩm "vàng" chăm sóc sức khỏe cho trẻ từ sơ sinh.

Gian hàng BioAmicus gây ấn tượng với các sản phẩm chất lượng quốc tế

BioAmicus hiện đã có mặt tại hơn 10.000 điểm bán trên cả nước và không còn xa lạ với các bà mẹ Việt. Hơn 100+ sản phẩm trao tay ngay tại ngày hội chính là lời khẳng định mạnh mẽ: "Chất lượng sản phẩm đi cùng với niềm tin yêu của khách hàng".

Đến với gian hàng, mẹ bỉm còn nhận được tư vấn, giải đáp trực tiếp từ các chuyên gia BioAmicus về cách sử dụng hiệu quả các sản phẩm của nhãn hàng và mẹo chăm sóc bé khoa học.

Dòng người tham checkin, nhận tư vấn tại gian hàng

Với sứ mệnh đồng hành cùng mẹ chăm sóc bé yêu khỏe mạnh, BioAmicus đã và đang biến hành trình làm mẹ và chăm sóc con trở nên đơn giản, an toàn và hiệu quả hơn.

BioAmicus Việt Nam

Địa chỉ: SN 1+2, liền kề 12, KĐT Xa la, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 1900 636 985

Website: https://bioamicus.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/bioamicusvietnamvn

Sản phẩm được phân phối bởi: Công ty TNHH Dược Hunmed

Địa chỉ: Số 1,2 liền kề 12, khu đô thị Xala, Quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.