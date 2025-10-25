Bitagco báo lỗ sau 9 tháng đầu năm 2025

Mới đây, Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (Bitagco, MCK: ABS) đã công bố Báo cáo tài chính (BCTC) quý III/2025 với nhiều chỉ số đáng chú ý.

Theo đó, trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 30 tỷ đồng, giảm 70,3% so với mức 101 tỷ đồng cùng kỳ năm 2024.

Giá vốn hàng bán giảm tương ứng 71,6%, còn 28,1 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp đạt 1,87 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức hơn 1,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, lợi nhuận gộp không thể "gánh" được các chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp, khiến công ty lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh gần 1,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước vẫn có lãi gần 296 triệu đồng.

Nhờ khoản lợi nhuận khác hơn 3 tỷ đồng, Bitagco lãi sau thuế gần 1,7 tỷ đồng, gấp khoảng 6 lần, tương ứng mức tăng gần 541% so với khoản lãi ròng gần 325 triệu đồng quý III/2024.

Ảnh minh họa

Giải trình về chênh lệch kết quả kinh doanh quý III/2025 với quý III/2024, phía Bitagco cho biết, doanh thu trong kỳ giảm so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng xung đột Nga-Ukraine và Trung Đông dẫn đến suy thoái kinh tế, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nông dân giảm diện tích cây trồng, giảm đầu tư dẫn đến nhu cầu phân bón của bà con nông dân giảm, nhu cầu nhiên liệu của các đơn vị thi công xây dựng giảm đồng thời xu hướng sử dụng xe điện, taxi điện phát triển mạnh. Do đó doanh thu phân bón, xăng dầu của công ty cũng giảm theo.

Lợi nhuận quý III/2025 tăng nhiều so với cùng kỳ năm 2024 chủ yếu do công ty thu tiền phạt vi phạm hợp đồng của khách hàng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần đạt 131 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế âm 293 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước có lãi hơn 7,1 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng cộng tài sản của doanh nghiệp ở mức gần 708 tỷ đồng, giảm hơn 29% so với thời điểm đầu năm.

Phải thu ngắn hạn của khách hàng hơn 639 tỷ đồng, bao gồm: Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị Smart Eco City 196 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bira 178 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Bảo Ngọc (Công ty Bảo Ngọc) 176 tỷ đồng; Công ty CP Quốc tế MeKong Plaza;...

Nguồn: BCTC quý III/2025 của Bitagco

Đáng chú ý, tại thời điểm cuối quý III/2025, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi của Bitagco lên tới gần 312 tỷ đồng trong khi đầu năm chỉ ở mức gần 22 tỷ đồng. Theo thuyết minh BCTC, Bitagco đang phải dự phòng nợ phải thu khó đòi hàng chục tỷ đồng tại nhiều doanh nghiệp như: Công ty Đầu tư Xây dựng Bira (dự phòng gần 61 tỷ đồng); Công ty CP Đầu tư Smart Eco City (dự phòng hơn 97 tỷ đồng); Công ty CP Tổng hợp Đầu tư Đảo Ngọc (dự phòng hơn 83 tỷ đồng);...

BCTC quý III/2025 của Bitagco cũng ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn hơn 301 tỷ đồng với Công ty CP Tập đoàn Quốc tế Năm Sao (Five Star Group), trong đó khoản phải thu theo hợp đồng hợp tác đầu tư là 297,8 tỷ đồng.

Trong số các doanh nghiệp kể trên, Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị Smart Eco City là doanh nghiệp có nhiều mối liên hệ với ông Trần Văn Mười- Chủ tịch HĐQT Bitagco.

Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị Smart Eco City được thành lập vào tháng 7/2018, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Tại thời điểm thành lập, vốn điều lệ của doanh nghiệp này là 990 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông sáng lập gồm: ông Trần Văn Mười (69%); ông Mai Quốc Hưng (5%); ông Trần Quốc Toán (9%); bà Bùi Thị Khánh Hương (2%) và ông Trần Xuân Nam (15%).

Ông Trần Xuân Nam (SN 1971) là Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Ông Trần Văn Mười- Chủ tịch HĐQT Bitagco; được biết đến là Chủ tịch HĐQT Five Star Group. Trên website của Five Star Group cũng giới thiệu Bitagco là công ty thành viên của tập đoàn này. Do đó, sẽ là dễ hiểu khi Bitagco phát sinh nhiều giao dịch với tập đoàn của doanh nhân Trần Văn Mười.

Tính đến ngày 30/9/2025, Chủ tịch Trần Văn Mười nắm giữ 10 triệu cổ phần, tương ứng 12,5% vốn tại Bitagco.



