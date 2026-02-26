Bitcoin giảm 5 tháng liên tiếp

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

26-02-2026 - 10:07 AM | Smart Money

Bitcoin đang đứng trước nguy cơ ghi nhận tháng sụt giảm mạnh nhất kể từ năm 2022, ngay cả khi các thị trường tài chính toàn cầu đã xuất hiện dấu hiệu khởi sắc.

Bitcoin đã có lúc giảm tới 3%, xuống khoảng 62.557 USD/BTC, trước khi thu hẹp đà giảm trong phiên 24/2. Tính chung trong tháng 2, bitcoin đã mất giá khoảng 24%, hướng tới mức giảm theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 6/2022, và cũng là tháng giảm giá thứ năm liên tiếp. Đây là chuỗi giảm dài nhất kể từ năm 2018.

Đà sụt giảm này diễn ra trong bối cảnh tâm lý né tránh rủi ro đang bao trùm các thị trường toàn cầu, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch tăng thuế quan toàn cầu lên mức 15%.

Bà Rachael Lucas, chuyên gia phân tích tiền mã hóa tại BTC Markets, nhận định rằng kế hoạch tăng thuế của Tổng thống Trump đã làm rung chuyển các tài sản rủi ro nói chung và bitcoin cũng không ngoại lệ. Theo bà, dù bitcoin được nhiều người coi là "vàng kỹ thuật số", đồng tiền này vẫn đang được giao dịch như một tài sản rủi ro. Khi những lo ngại về kinh tế vĩ mô dâng cao, dòng vốn sẽ chuyển hướng sang những kênh trú ẩn an toàn truyền thống và bitcoin hiện vẫn chưa đạt được vị thế đó.

Kể từ khi đợt bán tháo ồ ạt bắt đầu cách đây 4 tháng, tâm lý thận trọng đã bao trùm thị trường tiền mã hóa, khiến bitcoin liên tục xuyên thủng nhiều ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

Ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại FxPro, cho biết bitcoin đã rơi xuống dưới mức 60.000 USD/BTC vào đầu tháng 2/2026, nhưng hiện đang có một sự giằng co quyết liệt quanh mức giá hiện tại giữa bên mua và bên bán, và kết quả cuối cùng sẽ quyết định liệu thị trường sẽ chứng kiến một đợt phục hồi hay sẽ tiếp tục đà giảm mới.

Trong một báo cáo nghiên cứu, ông Tony Sycamore, chuyên gia phân tích tại IG Australia, nhận định bitcoin đang tiến rất gần đến mức trung bình động 200 tuần là 58.503 USD/BTC. Việc bitcoin có duy trì được trên mức đó hay không sẽ quyết định khả năng ổn định của giá của đồng tiền này. Ngược lại, nếu bitcoin rơi xuống dưới vùng hỗ trợ từ 58.000-60.000 USD/BTC, thị trường nhiều khả năng sẽ chứng kiến một đợt điều chỉnh sâu hơn.

Toàn bộ thị trường tiền mã hóa cũng đang chịu áp lực nặng nề. Theo số liệu từ CoinGecko, tổng giá trị vốn hóa của thị trường này đã bốc hơi hơn 120 tỷ USD chỉ trong hai phiên 23-24/2.

Theo PV

vtv.vn

