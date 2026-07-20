Bitcoin từ 0,0008 USD lên gần 65.000 USD: Nếu đầu tư ngay từ đầu, nhà đầu tư có thể sở hữu gần 80 tỷ USD không?

Theo Trading View, giá Bitcoin ngày 20/7 là 64.965 USD, tăng 0,01% so với ngày trước đó, tăng 1,39% trong 1 tuần.

Nhìn về lịch sử, tháng 10/2009, sàn giao dịch New Liberty Standard lần đầu tiên công bố mức giá của Bitcoin ở khoảng 0,0008 USD mỗi đồng, đánh dấu lần đầu đồng tiền số lớn nhất thế giới được định giá và giao dịch công khai. Theo phép tính lý thuyết, với 1.000 USD, một nhà đầu tư khi đó có thể mua khoảng 1,25 triệu Bitcoin.

Nếu quy đổi theo mức giá khoảng 64.000 USD/BTC hiện nay, lượng Bitcoin này sẽ có giá trị gần 80 tỷ USD. Trong giai đoạn Bitcoin lập đỉnh lịch sử khoảng 126.000 USD/BTC vào tháng 10/2025, khoản đầu tư giả định thậm chí từng được định giá khoảng 157,5 tỷ USD, cao hơn GDP của nhiều quốc gia.

Trong vòng 17 năm, Bitcoin đã tăng từ 0,0008 USD lên khoảng 64.000 USD mỗi đồng, trở thành một trong những tài sản có tốc độ tăng giá mạnh nhất trong lịch sử thị trường tài chính hiện đại.

Tuy nhiên, con số hàng chục tỷ USD chỉ đúng trên lý thuyết. Thực tế hoàn toàn khác.

Năm 2009, Bitcoin gần như vô danh. Khi đó chưa hình thành hệ sinh thái tiền số, chưa xuất hiện các sàn giao dịch chuyên nghiệp như hiện nay và cũng rất ít người tin rằng một đồng tiền kỹ thuật số mới ra đời có thể phát triển thành loại tài sản có giá trị vốn hóa hàng nghìn tỷ USD.

Chính vì vậy, việc bỏ ra tới 1.000 USD để mua Bitcoin vào thời điểm đó gần như là một quyết định cực kỳ hiếm hoi. Nhưng kể cả khi đã mua được, thử thách lớn nhất vẫn còn ở phía trước.

Trong suốt quá trình phát triển, Bitcoin nhiều lần trải qua các đợt điều chỉnh sâu, có chu kỳ giảm hơn 80% sau mỗi lần tăng mạnh.

Đã có những thời điểm đồng tiền số này xóa sạch gần như toàn bộ thành quả tăng giá tích lũy trong nhiều tháng chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Không ít nhà đầu tư lựa chọn bán ra vì lo ngại Bitcoin sẽ không bao giờ hồi phục, trong khi nhiều người khác chốt lời khi tài sản đã tăng gấp nhiều lần.

Nhìn lại sau 17 năm, điều khiến kịch bản sở hữu khối tài sản gần 80 tỷ USD gần như bất khả thi không nằm ở việc mua Bitcoin từ rất sớm, mà ở khả năng kiên trì nắm giữ xuyên suốt hàng loạt chu kỳ tăng giảm dữ dội của thị trường.

Theo nhiều ước tính, Satoshi Nakamoto (tên một cá nhân hoặc nhóm người đã sáng lập ra đồng bitcoin) hiện vẫn nắm giữ khoảng 1,1 triệu Bitcoin được khai thác trong những năm đầu của mạng lưới. Với mức giá hiện nay, khối tài sản này có giá trị khoảng 70 tỷ USD và đến nay vẫn chưa có bằng chứng cho thấy số Bitcoin này từng được dịch chuyển.

Nói cách khác, nếu đầu tư 1.000 USD vào Bitcoin ngay từ những ngày đầu, rất có thể nhà đầu tư sẽ không sở hữu khối tài sản trị giá gần 80 tỷ USD như phép tính lý thuyết. Khả năng cao là khoản đầu tư đã được bán ra ở một thời điểm nào đó trong hành trình tăng giá. Đó mới là kịch bản phản ánh sát hơn với thực tế tâm lý của phần lớn nhà đầu tư.

Hành trình tăng giá gần như chưa từng có trong lịch sử

Nếu xét trong lịch sử tài chính hiện đại, rất ít tài sản có mức tăng tương đương Bitcoin. Bitcoin gần như là trường hợp ngoại lệ khi tăng từ khoảng 0,0008 USD (2009) lên hàng chục nghìn USD chỉ sau chưa đầy hai thập kỷ, tương đương mức tăng hàng chục triệu lần.

Monster Beverage thường được xem là một trong những cổ phiếu tăng mạnh nhất lịch sử Phố Wall. Khoản đầu tư 10.000 USD vào công ty từ giữa thập niên 1990 từng có thời điểm trở thành hơn 1 tỷ USD. NVIDIA là ngôi sao của kỷ nguyên AI, đưa nhiều nhà đầu tư dài hạn trở thành triệu phú hoặc tỷ phú. Apple và Amazon cũng tạo ra khối tài sản khổng lồ cho các nhà đầu tư kiên nhẫn trong nhiều thập kỷ.

Điểm khác biệt của Bitcoin là nó xuất phát gần như từ mức giá gần như bằng 0. Năm 2009, rất ít người tin Bitcoin sẽ có giá trị kinh tế, trong khi các doanh nghiệp như Apple hay Amazon khi IPO đã là những công ty có sản phẩm, doanh thu và mô hình kinh doanh rõ ràng.

Chính vì vậy, Bitcoin là một trong những khoản đầu tư có tỷ suất sinh lời cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử tài chính hiện đại. Không chỉ mức tăng vượt trội, điều hiếm có hơn là khả năng giữ tài sản qua nhiều chu kỳ giảm 70–90% mà vẫn không bán ra.

Thế Trần