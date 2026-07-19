Gửi 2 tỷ tiết kiệm ở ngân hàng, mỗi tháng nhận về bao nhiêu tiền lãi?

Chứng khoán rung lắc, vàng thì lúc lên lúc xuống khiến không ít người cầm tiền nhàn rỗi cảm thấy bất an. Trong những giai đoạn như vậy, gửi tiết kiệm ngân hàng vẫn luôn là phương án được nhiều người tìm đến trước tiên, đơn giản vì an toàn và biết trước được mình sẽ nhận lại bao nhiêu. Nếu như những khoản tiền gửi 5 - 10 tỷ đồng chỉ thuộc về một nhóm nhỏ, thì 2 tỷ đồng lại là mức tiền tiết kiệm mà rất nhiều gia đình, cá nhân sau nhiều năm tích lũy hoàn toàn có thể có được. Vậy với 2 tỷ đồng nhàn rỗi, gửi tiết kiệm ở các kỳ hạn khác nhau thì mỗi tháng bỏ túi bao nhiêu tiền lãi?

Nhiều người có tiền nhàn rỗi nhưng chưa chắc chắn về kế hoạch sử dụng trong ngắn hạn thường nghiêng về kỳ hạn 1 - 5 tháng , vì vẫn có thể xoay vòng vốn nhanh khi xuất hiện cơ hội đầu tư khác mà không phải chịu thiệt quá nhiều về lãi suất. Ở nhóm kỳ hạn này, biểu lãi suất niêm yết tại các ngân hàng hiện dao động phổ biến trong khoảng 4,2% - 4,75%/năm.

Với mức sàn 4,2%/năm, một khoản tiền gửi 2 tỷ đồng sẽ mang về khoảng 7 triệu đồng tiền lãi sau mỗi tháng. Còn nếu chọn được ngân hàng niêm yết ở mức trần 4,75%/năm, con số này nhích lên khoảng 7,9 triệu đồng mỗi tháng - chênh lệch gần 1 triệu đồng chỉ vì lựa chọn khác nhau giữa các ngân hàng.

Bước sang nhóm kỳ hạn trung hạn 6 - 12 tháng , các ngân hàng không còn bị Ngân hàng Nhà nước áp trần lãi suất huy động như với kỳ hạn ngắn, nên mức lãi chào mời có thể rộng và hấp dẫn hơn hẳn. Hiện mặt bằng phổ biến cho nhóm kỳ hạn này rơi vào khoảng 6,5% - 8,5%/năm, tương ứng với khoản tiền lãi hàng tháng dao động từ khoảng 10,8 đến 14,2 triệu đồng cho 2 tỷ đồng tiền gửi.

Đáng chú ý, một số ngân hàng vẫn tung ra chính sách lãi suất đặc biệt, có thể lên tới 9%/năm cho khách gửi kỳ hạn 6 - 12 tháng. Ở mức lãi suất này, người gửi 2 tỷ đồng sẽ nhận được 15 triệu đồng mỗi tháng, tương đương 90 triệu đồng sau nửa năm và 180 triệu đồng nếu giữ nguyên sổ tiết kiệm tròn 1 năm.

Lưu ý: đây là mức lãi tính theo phương pháp lãi đơn trên số tiền gốc, nhận lãi cuối kỳ hoặc hàng tháng tùy sản phẩm; số liệu mang tính tham khảo và có thể chênh lệch nhẹ tùy chính sách cụ thể của từng ngân hàng tại từng thời điểm.﻿

Nhìn chung, so với nhiều kênh đầu tư đang biến động khó lường, gửi tiết kiệm với mức lãi suất như trên vẫn là lựa chọn dễ chịu cho những ai ưu tiên sự chắc chắn. Nhưng cũng chính vì ngày càng nhiều người có nhu cầu gửi những khoản tiền lớn như 2 tỷ đồng, đây lại trở thành "miếng mồi" để kẻ gian nhắm tới. Không ít trường hợp đối tượng lừa đảo giả danh nhân viên ngân hàng, chủ động gọi điện hoặc nhắn tin mời chào các gói tiết kiệm lãi suất cao vượt xa mặt bằng chung, sau đó dẫn dụ khách hàng bấm vào đường link lạ hoặc tải về những ứng dụng không rõ nguồn gốc để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Để tránh rơi vào bẫy, người gửi tiền cần ghi nhớ nguyên tắc chỉ giao dịch qua ứng dụng ngân hàng chính thức hoặc trực tiếp tại quầy giao dịch, tuyệt đối không bấm vào các đường link được gửi qua tin nhắn, email lạ, và không bao giờ tiết lộ mã OTP hay mật khẩu đăng nhập cho bất kỳ ai, kể cả khi người gọi điện tự xưng là nhân viên ngân hàng.