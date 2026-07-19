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Dùng tài khoản ngân hàng thế nào để không sập bẫy lừa đảo?

| | Smart Money

Bạn đọc Văn Lâm (Hải Phòng) hỏi: “Gần đây tôi thấy nhiều vụ lừa đảo liên quan đến tài khoản ngân hàng như giả danh cơ quan chức năng, gửi đường link giả mạo hoặc yêu cầu cung cấp mã OTP. Tôi cần lưu ý những gì để sử dụng tài khoản ngân hàng an toàn và tránh bị mất tiền?”

Trả lời:

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi.

Hiện nay, tội phạm công nghệ cao liên tục thay đổi phương thức hoạt động nhằm đánh cắp thông tin tài khoản và chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Để bảo vệ tài khoản ngân hàng, người dùng cần nâng cao cảnh giác và tuân thủ các khuyến cáo của Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng và cơ quan chức năng.

Không chia sẻ thông tin bảo mật

Người dùng tuyệt đối không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, mã PIN, thông tin thẻ hoặc dữ liệu xác thực sinh trắc học cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào. Ngân hàng không yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin bảo mật này qua điện thoại, tin nhắn, email hay mạng xã hội.

Đồng thời, không truy cập vào các đường link lạ hoặc cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người tự xưng là nhân viên ngân hàng, cơ quan công an, viện kiểm sát hay tòa án.

Chỉ giao dịch trên kênh chính thức

Khi sử dụng dịch vụ ngân hàng số, khách hàng nên tải ứng dụng từ App Store hoặc Google Play và đăng nhập trên website chính thức của ngân hàng. Trước mỗi giao dịch chuyển tiền, cần kiểm tra kỹ tên người nhận, số tài khoản và nội dung giao dịch để tránh chuyển nhầm hoặc bị lừa đảo.

Bên cạnh đó, nên kích hoạt thông báo biến động số dư, xác thực sinh trắc học và thường xuyên cập nhật ứng dụng ngân hàng lên phiên bản mới nhất để tăng cường khả năng bảo vệ tài khoản.

Không cho mượn, mua bán tài khoản ngân hàng

Theo quy định của pháp luật, tài khoản thanh toán là tài sản gắn với chính chủ. Việc cho thuê, cho mượn hoặc mua bán tài khoản ngân hàng không chỉ tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật mà chủ tài khoản còn có thể phải chịu trách nhiệm theo quy định.

Nếu phát hiện tài khoản có giao dịch bất thường, điện thoại bị mất hoặc nghi ngờ đã để lộ thông tin bảo mật, khách hàng cần liên hệ ngay với ngân hàng để khóa tài khoản hoặc tạm dừng dịch vụ ngân hàng điện tử, đồng thời trình báo cơ quan công an nếu có dấu hiệu bị lừa đảo.

Chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, chỉ giao dịch qua các kênh chính thức và luôn cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn hoặc đường link đáng ngờ là những biện pháp hiệu quả giúp người dùng sử dụng tài khoản ngân hàng an toàn, hạn chế nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản.

Theo Dùng tiền thông thái

Thời báo ngân hàng

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