Công an bắt Nguyễn Sơn Tùng và Nguyễn Thế Tuấn Anh liên quan các giao dịch hàng trăm triệu đồng/ngày

Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 19/7/2026 cho biết, chỉ từ ngày 11 đến ngày 18/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên tiếp triệt phá thành công 4 chuyên án đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2026.

Điển hình, vào giữa tháng 7/2026, từ phản ánh của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự đã điều tra làm rõ, triệt phá đường dây cá độ quy mô lớn qua các trang web cá độ trên mạng. Tại Thanh Hóa, đối tượng Vũ Văn Phương, trú tại phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa đã mua tài khoản thành viên Member (có 1000 điểm trong tài khoản) từ Nguyễn Đăng Thành (ở TP.HCM) để tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá.

Đối tượng Vũ Văn Phương và các đối tượng trong chuyên án - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an làm rõ đối tượng cung cấp cho Thành là Nguyễn Thế Nam (ở TP.HCM). Đây là đối tượng đã móc nối qua Telegram với một đối tượng khác hiện đang ở Australia để lấy tài khoản đánh bạc và hưởng tiền hoa hồng. Ngày 13/7/2026, nhiều đối tượng chân rết khác trong đường dây này tại TP.HCM đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra đầu thú và thành khẩn khai báo hành vi phạm tội.

Tiếp đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một đường dây tổ chức cá độ bóng đá do các đối tượng Đinh Viết Hoàng và Huỳnh Tấn Tài (trú tại TP. Huế) thiết lập thông qua việc đặt hạn mức 11 tài khoản đại lý cấp 2. Tài khoản này sau đó được chia nhỏ xuống cấp 3 cho các đối tượng khác sử dụng với hạn mức lên đến 10.000 USD. Đường dây này đã lan rộng ra địa bàn tỉnh Thanh Hóa thông qua một đối tượng khác và lôi kéo các đối tượng Đỗ Xuân Tùng, Doãn Văn Sơn, Phạm Tuấn Anh (trú tại xã Cẩm Thủy và xã Thạch Quảng) tham gia sát phạt với số tiền trên 5 triệu đồng mỗi trận.

Đối tượng Nguyễn Sơn Tùng khai nhận tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Ngày 14/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục triệt xóa chuyên án, triệu tập 4 đối tượng tại địa bàn xã Thiệu Hóa để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Cầm đầu là Nguyễn Thiện Bình, thông qua mạng Internet, đối tượng này đã mua tài khoản cấp độ "Agent" trên các trang web cá độ bóng đá nhằm mục đích cấp tài khoản Member cho các con bạc. Bình đã cấp tài khoản cho Trịnh Đức Hùng với hạn mức 300 USD/ngày (tỷ giá 100.000đ/1 USD) và Trần Công Hậu với hạn mức 2.000 USD/ngày để tham gia cá độ các trận đấu World Cup.

Mới đây nhất, ngày 18/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thanh Hoá phá chuyên án bí số 626S về đấu tranh với các đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do Nguyễn Sơn Tùng và Nguyễn Thế Tuấn Anh, cùng trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá cầm đầu.

Nguyễn Sơn Tùng và các đối tượng liên quan - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ 8 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc gồm: Nguyễn Sơn Tùng, Nguyễn Thế Tuấn Anh, Cao Thái Sơn, Nguyễn Đức Độ, cùng trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá; Nguyễn Đức Phú, Trương Văn Châu, cùng trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Hồng Hà, trú tại phường Đống Đa, TP Hà Nội và Lê Thành Nhân, trú tại xã Hoằng Xuyên, tỉnh Thanh Hoá.

Qua điều tra cho thấy, các đối tượng không chỉ hoạt động đơn lẻ mà hình thành các đường dây liên tỉnh, xuyên quốc gia. Tiền đô la ảo trên mạng được quy đổi thành tiền thật với tỷ giá rất cao, từ 35.000đ, 50.000đ đến 100.000đ cho mỗi USD hoặc mỗi điểm, khiến số tiền giao dịch hằng ngày của các con bạc lên tới hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can, đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự 21 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật để tiếp tục điều tra mở rộng các chuyên án.