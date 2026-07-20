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Công an điều tra tổng giao dịch chuyển khoản 26.700.000 đồng tại một quán cà phê, 4 người đàn ông bị bắt tạm giam

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Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can sau khi phát hiện nhóm này cá độ bóng đá ăn tiền tại một quán cà phê ở xã Vĩnh Hanh, với số tiền cá cược hơn 26,7 triệu đồng.

Ngày 18/7, Công an xã Vĩnh Hanh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với 4 bị can để điều tra về hành vi "Đánh bạc" xảy ra trên địa bàn xã Vĩnh Hanh.

Các đối tượng bị bắt tạm giam. Nguồn ảnh: Công an tỉnh An Giang

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Vĩnh Hanh phát hiện tại một quán cà phê trên địa bàn ấp Vĩnh Hòa thường xuyên có các đối tượng tụ tập để tham gia cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền, lực lượng Công an tiến hành kiểm tra, bắt quả tang 04 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Tại hiện trường, lực lượng Công an tạm giữ 04 điện thoại di động. Kiểm tra dữ liệu trên các thiết bị, phát hiện nhiều tin nhắn thể hiện việc cá cược các trận đấu bóng đá. Bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá nhằm mục đích được, thua bằng tiền. Tại thời điểm kiểm tra, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để cá cược là 26.700.000 đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Nam An

Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

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