Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Canvanex, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng

Vỏ bọc doanh nghiệp công nghệ hoàn hảo, mạng lưới đa cấp tinh vi phủ sóng khắp cả nước cùng những lời hứa hẹn về mức lợi nhuận "khủng" gấp hàng trăm lần từ đồng tiền số CVX. Tất cả chỉ là màn kịch hoàn hảo do Lê Trung Hiếu cùng đồng bọn dựng lên nhằm chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng của hàng nghìn nạn nhân.

Từ giấc mơ "giàu sang ba đời" đến khoản nợ ngập đầu

"Bánh vẽ" mang tên Hệ sinh thái khởi nghiệp Canvanex. (Ảnh: Công an Thái Nguyên)



"Nhà sáng lập nói là tất cả mọi người mất tiền ở sàn nào thì quay về đây lấy lại được hết, cứ yên tâm đây là làm thật. Họ bảo là vào tiền hồi đầu năm thì sau một năm sẽ được lấy tiền về, thế nên tôi đầu tư các gói vàng, bạc, đồng, trị giá gần 2 tỷ đồng. Đến nay đã hơn 1 năm, tiền đâu chẳng thấy mà nợ nần thì bủa vây...", lời kể trong nước mắt của một nạn nhân tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, cũng là bi kịch chung của hơn 3.000 người trên cả nước khi tin vào "bánh vẽ" mang tên Hệ sinh thái khởi nghiệp Canvanex.

Theo tài liệu điều tra, từ cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình địa bàn và trên không gian mạng, các trinh sát thuộc Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện nhiều biểu hiện nghi vấn. Một làn sóng quảng bá, mua bán cổ phần số của hệ sinh thái Canvanex dưới dạng đầu tư “đồng tiền số CVX” đang diễn ra rầm rộ.

Trang web của các đối tượng sử dụng lừa đảo. (Ảnh: Công an Thái Nguyên)

Các đối tượng triệt để lợi dụng các từ khóa thời thượng như "Công nghệ Blockchain ưu việt", "Giá trị trọn đời cho nhà đầu tư" nhằm thu hút dòng tiền từ những người nhẹ dạ cả tin.

Tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên, chân rết của tổ chức này phát triển mạnh mẽ dưới dạng các công ty chi nhánh. Chúng thường xuyên tổ chức các cuộc gặp gỡ, hội nghị, hội thảo quy mô lớn, đặc biệt có những sự kiện lôi kéo trên 700 người tham gia.

Tại đây, các diễn giả tự xưng liên tục rao giảng về triết lý nhân văn: “Ngày hôm nay tận tâm phụng sự, thế hệ sau hạnh phúc bền lâu”. Các đối tượng cam kết chắc nịch: Chỉ sau 365 ngày đầu tư các gói cổ phần số, lợi nhuận mang lại có thể gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần giá trị ban đầu và giá trị hưởng lợi sẽ bền vững đến đời con cháu.

Bóc trần "ma trận" lừa đảo đa cấp tinh vi

Nhận thấy dấu hiệu chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn thông qua trang web http://id.canvanex.com, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập Chuyên án mang mật danh 326C để đấu tranh, triệt phá.

Lời kể trong nước mắt của một nạn nhân. (Ảnh: Công an Thái Nguyên)

Thiếu tá Nguyễn Hải Toàn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên chia sẻ: "Đây là dạng tội phạm sử dụng công nghệ cao, hầu hết các đối tượng chủ mưu đều là người có học thức, am hiểu công nghệ nên hoạt động hết sức tinh vi, xảo quyệt. Chúng núp bóng hoàn hảo dưới vỏ bọc doanh nghiệp và xây dựng một tổ chức vô cùng chặt chẽ, gây ra không ít khó khăn cho lực lượng phá án".

Cơ cấu tổ chức đường dây tội phạm Canvanex: Cấp 1 Nhà sáng lập, Cấp 2 Lãnh đạo Cấp cao, Cấp 3 Hệ thống Công ty PGC, Cấp 4 Các Thủ lĩnh (Leader).

Thiếu tướng Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập Chuyên án mang mật danh 326C. (Ảnh: Công an Thái Nguyên)

Phương thức vận hành dòng tiền của đường dây này cũng được tính toán rất kín kẽ nhằm qua mắt cơ quan chức năng. Toàn bộ số tiền huy động từ các nạn nhân không được giữ tại tài khoản VNĐ thông thường mà lập tức được chuyển hóa thành các đồng tiền số trên các sàn giao dịch điện tử quốc tế. Dòng tiền này tiếp tục được luân chuyển, "xào nấu" qua hàng loạt ví điện tử khác nhau trước khi quy đổi ngược lại thành tiền Việt Nam đồng để chuyển về tài khoản cá nhân của đối tượng cầm đầu.

Chân dung "ông trùm" và cú lừa "tiền ảo, công nghệ rác"

Qua quá trình đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra đã làm rõ đối tượng cầm đầu đường dây này là Lê Trung Hiếu (sinh năm 1984, trú tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng).

Nhiều bị hại đến trình báo tới cơ quan công an. (Ảnh: Công an Thái Nguyên)

Để tạo dựng niềm tin tuyệt đối với các nhà đầu tư, Hiếu đã tự đứng tên thành lập và giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của 4 công ty công nghệ lớn: Công ty Cổ phần tập đoàn công nghệ IDEA & STARTUP (Hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ IDEA & STARTUP CREATIVE ECO SYSTEM). Công ty Cổ phần và công nghệ đầu tư PGC (Công ty PGC). Công ty cổ phần tập đoàn Green Tech (trước đây là Vzone Global). Công ty cổ phần công nghệ BlockChain Education (đặt trụ sở tại xã An Khánh, thành phố Hà Nội).

Mặc dù đăng ký trụ sở ở nhiều nơi nhằm phân tán sự chú ý, song "đại bản doanh" trung tâm điều hành chỉ huy cốt lõi của đường dây này lại được đặt bí mật tại một khu vực thuộc phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng.

Đối tượng Lê Trung Hiếu tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Thái Nguyên)

Tại cơ quan công an, Lê Trung Hiếu cúi đầu khai nhận, do bản thân thiếu vốn để đầu tư vào các dự án trong hệ sinh thái, Hiếu đã tự "vẽ" ra dự án Canvanex. Đối tượng thuê người xây dựng và vận hành phần mềm ID.CANVANEX để thu hút dòng tiền từ xã hội.

Thực chất, hệ thống này cung cấp các gói đầu tư cổ phần số dưới dạng đồng tiền điện tử CVX và hàng loạt biến thể tự chế như CVXM, CVXM2, CVXM201, CVXM3. Hiếu liên tục tung tin đồn các đồng tiền này sắp sửa được niêm yết trên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế với giá trị tăng phi mã.

Các đối tượng làm việc trong Công ty của Lê Trung Hiếu. (Ảnh: Công an Thái Nguyên)

Tuy nhiên, kết quả giám định công nghệ cho thấy, trang web (http://id.canvanex.com) (http://id.canvanex.com) dù được thiết kế giao diện bắt mắt, có đầy đủ bảng điện tử và đồ thị giống hệt các sàn giao dịch quốc tế nhưng thực chất bản chất các giao dịch chỉ là giao dịch nội bộ được làm giả. Toàn bộ số "tài sản số" mang tên CVX hoàn toàn không có giá trị kỹ thuật, không có thuật toán blockchain cốt lõi và không hề được cấp phép hoạt động hay lưu hành tại bất kỳ quốc gia nào.

Lấy tiền người sau trả cho người trước

Để bộ máy lừa đảo vận hành trơn tru, Hiếu chỉ đạo các lãnh đạo cấp cao liên tục tổ chức các sự kiện hoành tráng, các phiên livestream quy mô, lễ ra mắt dự án và vinh danh các "thủ lĩnh", doanh nhân tiêu biểu nhằm xây dựng lòng tin.

Các đối tượng làm việc trong Công ty của Lê Trung Hiếu. (Ảnh: Công an Thái Nguyên)

Mồi nhử chí mạng khiến hệ thống này lan rộng với tốc độ chóng mặt chính là cơ chế hoa hồng đa cấp cực khủng áp dụng cho các Leader.

Đối tượng Nguyễn Văn Thương, một mắt xích cấp cao trong hệ thống khai nhận: "Ai là Leader thì nhận cố định được 10%. Khi giới thiệu được F1 sở hữu cổ phần thì Leader nhận 10%. Đến khi F1 giới thiệu được F2, thì Leader tiếp tục được nhận 10% và F1 cũng được nhận 10%. Cứ thế, tiền hoa hồng được chia theo mô hình kim tự tháp.

Chúng tôi quảng cáo đây là tiền trích từ lợi nhuận kinh doanh để tri ân thành viên. Nhưng thực tế, các công ty trong hệ sinh thái chưa hề có bất kỳ sản phẩm thương mại nào, lấy đâu ra lợi nhuận. Tất cả đều là lấy tiền của người tham gia sau để chia chác cho người tham gia trước."

Số tiền khổng lồ huy động được từ các nạn nhân sau đó đã được Lê Trung Hiếu ném vào việc mua sắm tài sản cá nhân, siêu xe, và gom hàng loạt bất động sản đắc địa.

Cất lưới toàn bộ đường dây

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ vững chắc, ngày 28/5/2026, Công an tỉnh Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt phát lệnh phá án. Nhiều tổ công tác mũi nhọn đã tiến hành áp sát, khám xét khẩn cấp toàn bộ các trụ sở, chân rết của đường dây này trên phạm vi toàn quốc.

Tại trung tâm chỉ huy điều hành đặt tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 31 đối tượng là nhân viên đang vận hành hệ thống.

Các buổi giới thiệu đồng tiền ảo qua Zoom. (Ảnh: Công an Thái Nguyên)

Kết quả thu giữ tại chỗ gồm: 66 bộ máy tính bao gồm cả hệ thống máy chủ (server) đầu não dùng để vận hành "sàn" điện tử Canvanex, 2 xe ô tô hạng sang, 5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Lê Trung Hiếu. 14 tỷ đồng tiền mặt cùng số lượng lớn tài liệu, sổ sách, dữ liệu điện tử phản ánh hành vi phạm tội.

Tính đến thời điểm bị triệt phá, cơ quan chức năng xác định đã có hơn 3.000 nạn nhân nhẹ dạ cả tin rơi vào bẫy, với tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính vượt mốc 100 tỷ đồng.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Trung Hiếu về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, khởi tố 3 đối tượng liên quan về tội “Vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để làm rõ hành vi của các đối tượng giúp sức và thu hồi triệt để tài sản cho người dân. Qua vụ án này, cơ quan công an một lần nữa đưa ra lời cảnh báo đanh thép đối với người dân trước các làn sóng đầu tư tiền ảo, cổ phần số mang danh nghĩa công nghệ 4.0 nhưng thực chất là biến tướng đa cấp lừa đảo.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan, các bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trên toàn quốc chủ động liên hệ, cung cấp thông tin hoặc đến làm việc trực tiếp tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên.

Mọi thông tin tố giác và phối hợp của người dân sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để cơ quan chức năng sớm đưa các đối tượng ra ánh sáng trước pháp luật.