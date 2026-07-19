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Tin vui cho hàng triệu người dùng của một ngân hàng khi cần gọi tổng đài

| | Smart Money

Tin vui cho hàng triệu người dùng của một ngân hàng khi cần gọi tổng đài

Khách hàng ngân hàng này sẽ không phải ghi nhớ hay cung cấp nhiều thông tin cá nhân, từ đó tương tác với Tổng đài một cách thuận tiện và dễ dàng hơn.

Theo VietinBank, nhằm xác thực khách hàng nhanh chóng, chính xác, đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn thông tin, VietinBank đã triển khai AI Voice Biometrics (sinh trắc học giọng nói). Đây là giải pháp công nghệ tiên tiến giúp nhận diện khách hàng dựa trên những đặc điểm giọng nói mang tính duy nhất của mỗi cá nhân.

Thay vì cách thức xác thực truyền thống - nơi Tổng đài viên cần đặt nhiều câu hỏi như: Họ tên, ngày sinh, số căn cước công dân hay số điện thoại của khách hàng, AI Voice Biometrics cho phép hệ thống định danh khách hàng dựa trên “DNA giọng nói” - tức là các đặc trưng âm thanh riêng biệt của mỗi người ngay trong vài giây đầu của cuộc gọi, đồng thời duy trì trạng thái xác thực xuyên suốt quá trình tương tác.

Giải pháp này giúp loại bỏ các bước xác minh thủ công, rút ngắn thời gian xử lý cuộc gọi; giảm áp lực cho Tổng đài viên trong việc thu thập và kiểm tra thông tin cũng như mang lại trải nghiệm nhanh chóng, tự nhiên và liền mạch.

Như vậy, khách hàng không phải ghi nhớ hay cung cấp nhiều thông tin cá nhân, từ đó tương tác với Tổng đài một cách thuận tiện và dễ dàng hơn.

Theo VietinBank, một trong những rủi ro lớn của hình thức xác thực truyền thống là việc kẻ gian có thể lợi dụng thông tin cá nhân bị lộ để giả mạo khách hàng.

AI Voice Biometrics giúp giải quyết triệt để vấn đề này bằng cách xác thực dựa trên đặc điểm giọng nói không thể sao chép chính xác; ngăn chặn các trường hợp giả mạo dù đã có thông tin cá nhân và tăng cường khả năng phát hiện các hành vi bất thường trong cuộc gọi.

VietinBank cũng cho biết cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Nghị định 356/2025/NĐ-CP, đảm bảo mọi thông tin và dữ liệu sinh trắc học giọng nói của khách hàng được thu thập và xử lý minh bạch, lưu trữ an toàn, sử dụng đúng mục đích.

Thu Thuỷ

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
ngân hàng

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