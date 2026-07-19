Giá vàng giảm gần 22% từ đỉnh, chuyên gia khuyên người ôm vàng chưa nên bán tháo

TS Nguyễn Trí Hiếu

Nửa đầu năm nay, thị trường vàng trải qua những biến động hiếm thấy. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện thấp hơn khoảng 26% so với mức đỉnh đầu năm.

Trong nước, giá vàng so với đỉnh ghi nhận mức giảm gần 22%. Đặc biệt, những nhà đầu tư mua đúng vùng đỉnh 191,3 triệu đồng/lượng hồi đầu tháng 3 và bán ra tại đáy 138,2 triệu đồng/lượng ngày 11/6 đã chịu khoản lỗ lên tới 55,3 triệu đồng mỗi lượng, tương đương khoảng 29% giá trị đầu tư.

Sự sụt giảm mạnh của giá vàng kéo theo hiệu quả đầu tư giảm rõ rệt. Theo dữ liệu từ nền tảng công nghệ tài chính Simplize, xét trong chu kỳ 5 năm qua, vàng miếng là kênh đầu tư sinh lời cao nhất với mức tăng 158,5% gấp gần 2 lần chứng chỉ quỹ, hơn 3,6 lần cổ phiếu và 11 lần ngoại tệ.

Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, cục diện đã thay đổi hoàn toàn. Vàng SJC là kênh đầu tư duy nhất ghi nhận mức sinh lời âm, với mức lỗ trung bình khoảng 2,5%. Trong khi đó, các loại tài sản khác như tiền gửi tiết kiệm, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ vẫn sinh lời.

Việc vàng từ kênh đầu tư sinh lời tốt nhất trong 5 năm trở thành kênh duy nhất thua lỗ từ đầu năm đến nay khiến nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là những người mua ở vùng giá cao, băn khoăn liệu có nên tiếp tục nắm giữ hay bán vàng để chuyển dòng tiền sang các kênh đầu tư khác trong những tháng cuối năm. Chia sẻ tại talkshow Tài chính hôm nay mới đây, TS. Nguyễn Trí Hiếu đã đưa ra góc nhìn về xu hướng này.

Hiệu quả đầu tư vàng miếng bất ngờ lao dốc trong nửa đầu năm nay. Dữ liệu tử Simplize.

Đối với các nhà đầu tư cá nhân tham gia thị trường vàng, ông Hiếu cho biết thời gian qua nhiều người đã mua ở vùng giá cao và hiện nay đang chịu thiệt hại.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cho biết, khi giá vàng giảm, những người vẫn đang nắm giữ vàng mà chưa bán ra mới chỉ chịu khoản lỗ trên sổ sách, chưa phải khoản lỗ thực tế. Khoản lỗ chỉ trở thành hiện thực khi bán vàng.

“Ví dụ, nếu tôi mua vàng ở mức 180 triệu đồng/lượng, còn hiện nay giá xuống 140 triệu đồng/lượng, tôi đang lỗ 40 triệu đồng/lượng trên sổ sách. Chỉ khi bán ra, khoản lỗ đó mới được hiện thực hóa”, TS Hiếu nhấn mạnh.

Vì vậy, với những nhà đầu tư hoặc người dân đã mua vàng ở vùng giá cao, lời khuyên của chuyên gia là chưa nên vội bán tháo. Bởi theo ông, thị trường vẫn có khả năng phục hồi. Nếu bán đúng vào thời điểm giá đang ở vùng gần đáy hoặc chạm đáy, mức thua lỗ sẽ rất lớn.

“Nếu chưa cần dùng đến tiền và muốn quan sát thêm diễn biến của các kênh đầu tư khác, nên tiếp tục nắm giữ vàng một thời gian rồi mới đưa ra quyết định. Đối với những người đang thấy giá vàng giảm và muốn mua vào, đây cũng có thể là một cơ hội đầu tư. Tuy nhiên, cần hết sức thận trọng vì giá vàng vẫn có khả năng giảm thêm”, ông nhấn mạnh.

Về xu hướng dòng tiền trong 6 tháng cuối năm, theo ông, trước hết thị trường chứng khoán có nhiều cơ hội phục hồi.

Một trong những yếu tố hỗ trợ quan trọng là khả năng thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Tổ chức này đã tiến hành đánh giá vào tháng 6 và có thể đưa ra quyết định nâng hạng vào tháng 9.

Nếu được nâng hạng, vị thế của thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được cải thiện đáng kể, thu hút thêm dòng vốn từ cả nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, năm nay Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, từ 10% trở lên. Thị trường chứng khoán sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc huy động và phân bổ nguồn vốn phục vụ tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, ông đánh giá đây là một kênh đầu tư đáng để xem xét trong thời gian tới.

Kênh thứ hai là tiền gửi ngân hàng. Mặc dù mức sinh lời của tiền gửi không cao nhưng đây là kênh có ưu điểm lớn là an toàn. Nếu có nguồn tiền nhàn rỗi, đây vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Bên cạnh đó, bất động sản cũng là một kênh cần được xem xét. Tuy nhiên, ông cho rằng mặt bằng giá bất động sản hiện nay đã ở mức rất cao và vượt quá khả năng tài chính của phần lớn người dân, đặc biệt tại các đô thị lớn như TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

Nếu lựa chọn đầu tư bất động sản, theo ông Hiếu, nhà đầu tư nên tìm những sản phẩm phù hợp với khả năng tài chính và sức chịu đựng của mình, thay vì chạy theo những phân khúc có giá quá cao.

Cuối cùng mới đến kênh vàng. Theo chuyên gia, đây là kênh cần hết sức thận trọng ở thời điểm hiện nay.

Nếu là người có khẩu vị rủi ro cao, sẵn sàng chấp nhận biến động lớn, nhà đầu tư có thể cân nhắc vàng. Bởi theo chuyên gia, việc giá vàng đã chạm đáy hay chưa thì chưa ai khẳng định được, nhưng rõ ràng thị trường đang ở vùng đáy và sau giai đoạn này vẫn có cơ hội phục hồi. Vì vậy, nếu chấp nhận rủi ro cao và đầu tư vào vàng lúc này, nhà đầu tư vẫn có cơ hội sinh lời trong tương lai.

Đối với những người có khẩu vị rủi ro trung bình, theo ông , điều quan trọng nhất là phân bổ rủi ro.

“Ví dụ, nếu có 10 tỷ đồng, thay vì chia đều mỗi kênh 2,5 tỷ đồng, tôi sẽ ưu tiên khoảng 3 tỷ đồng gửi ngân hàng, 3 tỷ đồng đầu tư chứng khoán, phần còn lại phân bổ vào bất động sản và vàng. Riêng vàng, với số vốn 10 tỷ đồng, tôi chỉ dành khoảng 1-2 tỷ đồng để đầu tư”, ông chia sẻ.

Nếu thay vì đầu tư vào các kênh tài sản, nhà đầu tư muốn góp vốn hoặc đầu tư trực tiếp vào doanh nghiệp, theo chuyên gia, hiện nay các doanh nghiệp xuất nhập khẩu là nhóm có nhiều cơ hội. Nếu có tiềm lực tài chính mạnh hơn, có thể cân nhắc đầu tư vào doanh nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là những doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng lớn.

Ngược lại, với các lĩnh vực như xăng dầu, nhà đầu tư cần thận trọng vì giá dầu đang biến động rất khó lường.

Đối với lĩnh vực bất động sản, nếu đầu tư vào doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thì thường phải có nguồn vốn lớn. Vì vậy, với số vốn nhỏ, tôi cho rằng nên tìm kiếm các doanh nghiệp mới nổi, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực AI, công nghệ cao hoặc xuất nhập khẩu.

Quan trọng hơn cả, trước khi đầu tư vào bất kỳ doanh nghiệp nào, nhà đầu tư phải thẩm định kỹ đối tượng đầu tư, đánh giá đầy đủ về doanh nghiệp mình dự định rót vốn.

“Nguồn vốn sử dụng để đầu tư phải là tiền nhàn rỗi, tuyệt đối không nên dùng tiền vay. Nếu sử dụng vốn vay để đầu tư và thua lỗ, nhà đầu tư sẽ phải gánh chịu đồng thời hai áp lực: vừa mất vốn đầu tư, vừa phải tiếp tục trả nợ. Vì vậy, nguyên tắc quan trọng nhất khi đầu tư là chỉ sử dụng nguồn tiền nhàn rỗi của chính mình”, ông nhấn mạnh.