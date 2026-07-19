Điều tra dòng tiền chảy vào 2 tài khoản cá nhân, công an phát hiện thủ đoạn lừa đảo mới

Theo kết quả điều tra, từ tháng 4/2023, các đối tượng Phạm Đức Anh, sinh năm 1977, ở phường Phương Liệt, TP Hà Nội và Nguyễn Văn Đạt, sinh năm 1979, ở xã Diễn Thọ, tỉnh Khánh Hòa đã lập ra Công ty Cổ phần Digital Space Việt Nam và Công ty Cổ phần Công nghệ Agold làm pháp nhân “bình phong”; đồng thời tổ chức rầm rộ các buổi hội thảo giới thiệu dự án tiền ảo DHT (Digital High Tech), vẽ ra viễn cảnh đồng tiền này sắp lên sàn quốc tế và có thể dùng để thanh toán mua sắm hàng hóa.

Chúng dụ dỗ người dân góp tiền mặt hình thức chuyển khoản (hoặc tiền điện tử USDT) để mua các gói “NFT Bất động sản” giá 3 triệu đồng hoặc “Địa điểm NFT Agold” giá 25 triệu đồng nhằm lấy quyền “đào” coin. Tinh vi hơn, chúng áp dụng mô hình đa cấp: Trả hoa hồng 10-15% cho những ai lôi kéo thành công người mới nộp tiền vào hệ thống. Ngay khi nhà đầu tư nạp tiền thật, dòng tiền lập tức chảy thẳng vào tài khoản cá nhân của Phạm Đức Anh và Nguyễn Văn Đạt.

Cơ quan công an cho biết, đối tượng đã sử dụng số tiền này để tiêu xài, trả lãi đa cấp và tiếp tục tổ chức hội thảo “lùa gà”. Điển hình, chỉ riêng hai nạn nhân là bà P.T.T.H, sinh năm 1971, trú tại phường Gia Viên và bà B.T.H.A, sinh năm 1974, trú tại phường Lê Chân (TP. Hải Phòng) đã bị chiếm đoạt tổng số tiền 75 triệu đồng; chưa kể hàng trăm nạn nhân khác tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nam Định, Nghệ An...

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ, khởi tố đối với 02 đối tượng Phạm Đức Anh và Nguyễn Văn Đạt về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo điều 290 Bộ luật hình sự.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đề nghị các tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa trước các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo núp bóng “doanh nghiệp”:

- Quy tắc “3 KHÔNG”: KHÔNG tham gia các dự án tiền ảo cam kết lợi nhuận khủng; KHÔNG mua các “gói hội viên” trả thưởng đa cấp; KHÔNG cho mượn giấy tờ thành lập doanh nghiệp. Hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn CCCD có thể bị xử phạt hành chính từ 8.000.000đ đến 10.000.000đ (theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP) hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm lừa đảo, buộc bồi thường dân sự cho các nạn nhân.

- Các kỹ sư, doanh nghiệp phần mềm cần từ chối lập trình các dự án tiền ảo có tính chất “lùa gà”, “lừa đảo”, huy động vốn trái phép để tránh trở thành đồng phạm giúp sức cho tội phạm. Việc cố ý thiết kế, gia công phần mềm lừa đảo sẽ bị xử lý hình sự với vai trò ĐỒNG PHẠM theo Điều 290 Bộ luật Hình sự (Tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản), đối mặt với khung hình phạt cao nhất lên đến 20 năm tù.

- Tố giác kịp thời: Khi nhận thấy doanh nghiệp hoặc ứng dụng có dấu hiệu lừa đảo tiền ảo đa cấp, cần trình báo trực tiếp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng để được hỗ trợ, giải quyết.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an﻿