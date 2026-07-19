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Ngân hàng bắt đầu đóng tài khoản có số dư dưới 20.000 đồng

| | Smart Money

Một số ngân hàng thông báo sẽ đóng các tài khoản thanh toán không phát sinh giao dịch nhiều tháng liên tiếp và có số dư dưới 20.000 đồng.

Ngân hàng TMCP Quốc Dân - NCB vừa thông báo sẽ đóng những tài khoản thanh toán không hoạt động theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, NCB sẽ đóng các tài khoản thanh toán đáp ứng đồng thời hai điều kiện: Không phát sinh giao dịch liên tục từ 24 tháng trở lên (tính đến ngày 30/6) và có số dư thấp hơn mức phí quản lý tài khoản không hoạt động theo biểu phí của ngân hàng, tức dưới 20.000 đồng (chưa bao gồm VAT).

Ngân hàng dự kiến thực hiện việc đóng tài khoản từ tháng 7 đến hết tháng 8.

Để tránh gián đoạn trong quá trình sử dụng dịch vụ, NCB khuyến nghị khách hàng có nhu cầu tiếp tục duy trì tài khoản liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch gần nhất trước thời điểm đóng tài khoản để được hướng dẫn. Sau thời hạn trên, ngân hàng sẽ thực hiện đóng tài khoản theo quy định mà không gửi thông báo riêng đến từng khách hàng.

Ngân hàng bắt đầu đóng tài khoản có số dư dưới 20.000 đồng- Ảnh 1.

Ngân hàng bắt đầu đóng tài khoản có số dư dưới 20.000 đồng. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) cũng phát đi thông báo về kế hoạch đóng tài khoản thanh toán đối với một số khách hàng cá nhân theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định nội bộ của ngân hàng.

Cụ thể, LPBank sẽ đóng các tài khoản thanh toán của khách hàng cá nhân không còn số dư và không phát sinh giao dịch liên tục trong vòng 12 tháng. Theo ngân hàng, các tài khoản không đáp ứng điều kiện về số dư tối thiểu hoặc thời gian hoạt động theo quy định sẽ được đưa vào diện đóng theo kế hoạch đã thông báo.

Để tiếp tục duy trì tài khoản, LPBank đề nghị khách hàng kích hoạt lại tài khoản trước thời điểm ngân hàng thực hiện đóng bằng một trong hai cách: thực hiện ít nhất một giao dịch tài chính chủ động như nộp tiền, chuyển khoản hoặc các giao dịch tài chính khác; hoặc đăng nhập và thực hiện giao dịch trên ứng dụng ngân hàng số LPBank.

Theo thông báo, nếu không nhận được phản hồi từ khách hàng chậm nhất đến hết ngày 29/7, LPBank sẽ thực hiện đóng các tài khoản thuộc diện áp dụng vào ngày 30/7.

Sau khi tài khoản đã được đóng, khách hàng vẫn có nhu cầu sử dụng có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng hoặc đến chi nhánh, phòng giao dịch LPBank gần nhất để được hỗ trợ mở lại hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ theo quy định.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến dự thảo cho phép các ngân hàng chủ động đóng tài khoản “rác” và tài khoản không giao dịch để hạn chế rủi ro gian lận, lừa đảo.

Theo dự thảo, có nhiều tài khoản thanh toán hợp pháp nhưng khách hàng bỏ quên, không còn nhu cầu sử dụng và không phát sinh giao dịch trong thời gian dài. Số khác là tài khoản nặc danh, mạo danh do tội phạm mở bằng giấy tờ cũ, giả. Nhà điều hành đề xuất bổ sung quy định ngân hàng được đóng tài khoản không phát sinh giao dịch từ 3 năm trở lên. Sau khi đóng, ngân hàng theo dõi số dư còn lại để hoàn trả khi người thụ hưởng hợp pháp yêu cầu.

Theo Châu Anh

VTC News

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