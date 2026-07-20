Chứng chỉ tiền gửi là gì? Có nên mua thay vì gửi tiết kiệm?

Trả lời:

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Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, chứng chỉ tiền gửi là giấy tờ có giá do tổ chức tín dụng phát hành để xác nhận nghĩa vụ trả nợ đối với người mua trong một thời hạn nhất định, kèm theo cam kết trả gốc và lãi khi đến hạn.

Khác với sổ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi thường được các ngân hàng phát hành theo từng đợt, với kỳ hạn trung và dài hạn nhằm huy động nguồn vốn ổn định. Lãi suất của sản phẩm này nhiều thời điểm cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm cùng kỳ hạn, tuy nhiên mức lãi cụ thể phụ thuộc vào chính sách của từng ngân hàng.

Có nên mua thay vì gửi tiết kiệm?

Việc lựa chọn chứng chỉ tiền gửi hay gửi tiết kiệm không có đáp án chung, mà phụ thuộc vào mục tiêu tài chính và nhu cầu sử dụng vốn của mỗi người.

Nếu có khoản tiền nhàn rỗi trong thời gian dài, không có kế hoạch sử dụng trước hạn và mong muốn hưởng mức lãi suất ổn định, chứng chỉ tiền gửi có thể là lựa chọn phù hợp.

Ngược lại, nếu ưu tiên tính linh hoạt, gửi tiết kiệm sẽ thuận tiện hơn. Hiện nhiều ngân hàng cho phép khách hàng gửi tiết kiệm theo nhiều hình thức, dễ dàng tất toán trước hạn hoặc lựa chọn phương thức nhận lãi phù hợp. Trong khi đó, chứng chỉ tiền gửi thường có điều kiện tất toán trước hạn hoặc chuyển nhượng chặt chẽ hơn, tùy theo quy định của từng tổ chức tín dụng.

Người gửi tiền cần lưu ý gì?

Trước khi quyết định mua chứng chỉ tiền gửi, người dân nên tìm hiểu kỹ về kỳ hạn, lãi suất, phương thức trả lãi, điều kiện tất toán trước hạn, quyền chuyển nhượng và các quy định liên quan của ngân hàng phát hành.

Bên cạnh đó, cần so sánh lợi ích giữa chứng chỉ tiền gửi và tiền gửi tiết kiệm để lựa chọn sản phẩm phù hợp với kế hoạch tài chính của mình. Việc gửi tiền tại các tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động cũng là yếu tố quan trọng nhằm bảo đảm quyền lợi và an toàn cho khoản tiền gửi.