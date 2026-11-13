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BLUEMARQ khởi công The Grand Tower, chào mừng 23 năm thành lập

| | Bất động sản

BLUEMARQ khởi công The Grand Tower, chào mừng 23 năm thành lập

Ngày 13/11/2026, BLUEMARQ Development khởi công dự án The Grand Tower tại phường Bình Hòa, TP.HCM. Tòa tháp gồm 44 tầng nổi và 2 tầng hầm, tọa lạc trên mặt tiền Đại lộ Bình Dương. Sự kiện diễn ra đúng ngày BLUEMARQ Group kỷ niệm 23 năm thành lập.

The Grand Tower - dấu ấn 23 năm BLUEMARQ

Khởi đầu từ lĩnh vực môi giới bất động sản vào năm 2003, Đất Xanh - tiền thân của BLUEMARQ Group từng bước mở rộng sang lĩnh vực đầu tư và phát triển dự án. Tháng 5/2026, Tập đoàn công bố thương hiệu BLUEMARQ Group và tổ chức lại hoạt động trên bốn trụ cột gồm đầu tư, phát triển bất động sản, quản lý tài sản, dịch vụ bất động sản. The Grand Tower là dự án trọng điểm được BLUEMARQ triển khai trong năm 2026.

BLUEMARQ khởi công The Grand Tower, chào mừng 23 năm thành lập - Ảnh 1.

Ban Lãnh đạo BLUEMARQ và đối tác, khách mời thực hiện nghi thức khởi công The Grand Tower.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Tổng Giám đốc BLUEMARQ Group, chia sẻ: "Sau 23 năm phát triển, Tập đoàn bước vào một chặng đường mới với việc tái cấu trúc chiến lược và tái định vị thương hiệu dưới tên gọi BLUEMARQ. Việc khởi công The Grand Tower đúng dịp kỷ niệm thành lập có ý nghĩa đặc biệt với chúng tôi. BLUEMARQ trân trọng sự quan tâm của chính quyền địa phương và sự đồng hành của các đối tác. Chúng tôi cam kết bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ triển khai dự án. Khi hoàn thành, The Grand Tower được kỳ vọng sẽ mang đến không gian sống tiện nghi cho cư dân, đồng thời góp phần nâng tầm diện mạo đô thị tại cửa ngõ phía Bắc TP.HCM."

The Grand Tower do Kume Design Asia, công ty thành viên của Kume Sekkei (Nhật Bản), tư vấn thiết kế kiến trúc. Dự án gồm các loại hình sản phẩm căn hộ từ studio đến ba phòng ngủ, officetel và shophouse. Sau lễ khởi công, dự án sẽ nhanh chóng triển khai xây dựng phần móng hầm và dự kiến đưa vào kinh doanh vào năm 2027.

Vị trí chiến lược trên trục phát triển phía Bắc TP.HCM

The Grand Tower là một trong những dự án thể hiện định hướng phát triển mới của BLUEMARQ Group sau khi Tập đoàn công bố tái cấu trúc danh mục đầu tư. Theo định hướng này, BLUEMARQ tập trung phát triển sản phẩm bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực, chú trọng khả năng hấp thụ của thị trường, thanh khoản ổn định và sự phù hợp với định hướng phát triển đô thị bền vững.

Danh mục đầu tư mới của tập đoàn ưu tiên bốn nhóm tài sản gồm bất động sản tại khu trung tâm (CBD), bất động sản phát triển theo mô hình TOD, các đại đô thị đồng bộ, đa chức năng và các tài sản có khả năng vận hành, tạo dòng tiền ổn định trong dài hạn.

Vị trí trên Đại lộ Bình Dương thể hiện rõ định hướng phục vụ nhu cầu ở thực của The Grand Tower (Ngoc Khanh Tower). Dọc tuyến đường này là hệ thống trường học, cơ sở y tế và trung tâm thương mại, trong đó có Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc, Bệnh viện Quốc tế Becamex, AEON Mall Bình Dương và LOTTE Mart Bình Dương. Các gia đình làm việc tại những khu công nghiệp lân cận có thể thu xếp việc đi làm, đưa đón con và mua sắm hằng ngày trong cùng khu vực. Đặc biệt, từ The Grand Tower, cư dân có thể di chuyển về trung tâm TP.HCM chỉ trong khoảng 30 phút.

Việc mở rộng Quốc lộ 13 lên 8 làn xe trên đoạn qua Bình Dương cũ và nâng cấp các tuyến kết nối như đường ĐT743, Vĩnh Phú 16 được kỳ vọng cải thiện lưu thông tại cửa ngõ phía Bắc TP.HCM. Về dài hạn, định hướng kéo dài tuyến Metro số 1 có thể mở thêm lựa chọn di chuyển tiện lợi cho cư dân và thúc đẩy gia tăng giá trị dự án.

Thông tin dự án: The Grand Tower

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Ngọc Khánh thuộc BLUEMARQ Development.

Vị trí: Đại lộ Bình Dương, phường Bình Hòa, TP.HCM

Quy mô: 46 tầng (44 tầng nổi và 2 tầng hầm).

Số lượng sản phẩm: Căn hộ, officetel và shophouse.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
bất động sản

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