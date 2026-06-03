BM Windows mang mặt dựng Việt tới những tọa độ biểu tượng thế giới

Bản lĩnh façade Việt trên bản đồ công trình toàn cầu

Nửa đầu năm 2026, BM Windows liên tiếp ký kết và triển khai 3 dự án mới tại Australia, Canada, New Zealand; đồng thời hoàn thành nhiều hạng mục tại những thị trường phát triển như Mỹ, Canada và Australia.

Đây đều là những thị trường có yêu cầu khắt khe về kỹ thuật, chất lượng, an toàn, hiệu suất vận hành, tiêu chuẩn xanh và năng lực quản trị dự án - những "bài kiểm tra" quan trọng đối với bất kỳ nhà thầu nào muốn tham gia sâu vào chuỗi cung ứng xây dựng quốc tế.

Australia có thể xem là một trong những thị trường trọng điểm của BM Windows trong năm vừa qua. Doanh nghiệp liên tiếp ghi dấu tại nhiều dự án lớn, trong đó nổi bật là 55 Pitt Street, công trình nằm ngay khu vực Circular Quay, liền kề Nhà hát Opera Sydney và gần nhiều biểu tượng đô thị của Australia.

55 Pitt Street không chỉ sở hữu vị trí đắt giá bậc nhất Sydney, mà còn được định vị là một công trình xanh thế hệ mới, hướng đến các tiêu chuẩn phát triển bền vững khắt khe hàng đầu quốc tế. Với chiều cao hơn 238 m và quy mô 55 tầng, dự án được kỳ vọng trở thành một biểu tượng mới tại trung tâm tài chính – hành chính của Sydney.

55 Pitt Street được kỳ vọng trở thành một biểu tượng mới tại trung tâm tài chính – hành chính của Sydney

Bên cạnh đó, BM Windows cũng đang triển khai dự án 133 Liverpool Street, tòa tháp 51 tầng tại Sydney hay các dự án xanh tại thủ đô Canberra đáp ứng xu hướng kiến trúc hiện đại và bền vững.

133 Liverpool Street, tòa tháp 51 tầng với những dự án có yêu cầu kỹ thuật phức tạp bậc nhất tại Australia

Ở thị trường Bắc Mỹ, sau tiếng vang từ One Bloor West Toronto - tòa tháp supertall đầu tiên của Canada với quy mô 85 tầng, BM Windows tiếp tục triển khai SkyLiving tại Surrey City Centre, Canada. Đây được xem là một dấu ấn mới của doanh nghiệp Việt trên đường chân trời của một đô thị đang phát triển năng động tại Bắc Mỹ.

Dự án SkyLiving tại Surrey City Centre, Canada do BM Windows cung ứng mặt dựng

Việc BM Windows liên tiếp xuất hiện tại các công trình ở Bắc Mỹ, Australia và New Zealand cho thấy năng lực façade Việt đang ngày càng được nhìn nhận trong chuỗi giá trị xây dựng toàn cầu. Từ một lĩnh vực vốn đòi hỏi độ chính xác cao và khả năng phối hợp xuyên quốc gia, BM Windows đang từng bước chứng minh rằng doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể đảm nhận những hạng mục quan trọng tại các công trình biểu tượng quốc tế.

Tiếp tục hiện diện tại loạt công trình biểu tượng trong nước

Không chỉ mở rộng tại thị trường quốc tế, BM Windows cũng tiếp tục giữ vai trò nổi bật tại nhiều công trình trọng điểm trong nước - nơi đang góp phần định hình diện mạo đô thị Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

One Central Saigon, một trong những dự án đáng chú ý bậc nhất hiện nay tại TP. HCM tọa lạc tại vị trí đối diện Chợ Bến Thành

Tại thị trường trong nước, BM Windows tiếp tục hiện diện tại loạt công trình cao cấp và trọng điểm ở TP. HCM và Hà Nội như One Central Saigon, The Opusk Residence, Empire City Narra Residences, Parc Hà Nội, SL Urban Complex, tổ hợp văn phòng K8HH1, Chung cư K8CT1 – KĐT Starlake, HH1–2 Cổ Loa, CMC Creative Space Complex… Trong khi đó, tại miền Trung và Phú Quốc, BM Windows đang triển khai Times Square Đà Nẵng, Nobu Đà Nẵng, Bà Nà Hills, Dolce Penisola Quảng Bình và Sân bay Quốc tế Phú Quốc.

Từ tổ hợp cao cấp, công trình thương mại – nghỉ dưỡng đến hạ tầng quy mô lớn, sự hiện diện trải dài này tiếp tục khẳng định vai trò của BM Windows trong việc góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại.