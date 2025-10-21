BMW Golf Cup 2025 - National Final Việt Nam chuẩn bị khởi tranh trong tháng 11

BMW Golf Cup là giải đấu ra đời vào năm 1982, được xem là một trong những giải Golf lớn nhất thế giới dành cho các tay Golf không chuyên. Từ hơn 100.000 Golfer trên 40 quốc gia khác nhau, chỉ có 350 người có thành tích xuất sắc nhất được lựa chọn để tìm ra vị trí quán quân của giải.

Trong hai mùa giải gần nhất vào năm 2023 và 2024, các đại diện của Việt Nam tại BMW Golf Cup - World Final đều đạt được những thành tích ấn tượng. Ở mùa giải 2023 diễn ra tại Nam Phi, các golfer Trần Diệu Tuấn, Nguyễn Anh Tuấn và Trần Hương Hà đã xuất sắc giành vị trí Á quân với điểm số 278 điểm. Ở mùa giải 2024 tại Thái Lan, đại diện Việt Nam gồm 3 golfer Nguyễn Thị Quỳnh Như, Tạ Quang Dương và Trịnh Sơn Tùng đã tạo nên "kỳ tích" tại sân golf Alpine Golf Club khi đạt tổng điểm 302, vượt qua 2 đối thủ nặng ký là Trung Quốc (297 điểm) và Nhật Bản (291 điểm) để lần đầu tiên đăng quang ở hạng mục National Team Category.

Đại diện Việt Nam đạt vị trí Á Quân tại BMW Golf Cup 2023 - World Final

Đại diện Việt Nam đạt chức vô địch BMW Golf Cup 2024 - World Final

Tiếp nối những thành công đã đạt được, giải đấu BMW Golf Cup 2025 - National Final Vietnam sẽ tiếp tục là sân chơi đầy hấp dẫn để chọn ra 3 nhà vô địch tiếp theo đến với vòng chung kết thế giới BMW Golf Cup 2025 - World Final sẽ được tổ chức vào tháng 3 năm sau tại Nam Phi.

Thể thức thi đấu và điều kiện tham dự

Giải đấu BMW Golf Cup 2025 - National Final Vietnam sẽ được tính điểm dựa trên thể thức Stableford, một hình thức tính điểm không dựa trên tổng số gậy của Golfer sau khi kết thúc 18 hố mà dựa trên số gậy đánh của từng hố. Giải đấu sẽ được chia làm 3 bảng gồm: Nam bảng A (Handicap 0-12); Nam bảng B (Handicap 13-24) và bảng C dành cho Nữ (Handicap 0-36). Giải sẽ được tổ chức vào ngày 8/11/2025 tại sân Golf Tân Sơn Nhất - Số 6 Tân Sơn, Phường An Hội Tây, TP. HCM.

Ở mùa giải năm nay, THACO AUTO sẽ dành suất ưu tiên tham dự giải đấu BMW Golf Cup 2025 - National Final Vietnam cho khách hàng sở hữu xe BMW, cụ thể như sau:

Ưu tiên 1: Khách hàng mua xe trong tháng 10/2025 (30 suất)

Ưu tiên 2: Khách hàng mua xe từ 1 - tháng 9/2025 (40 suất)

Ưu tiên 3: Khách hàng mua xe năm 2023 - 2024 (50 suất)

(*) Golfer tham dự trong diện ưu tiên phải là khách hàng sở hữu và đã nhận xe BMW tại hệ thống Showroom chính hãng do THACO AUTO phân phối.

Điều kiện tham dự giải đấu:

Chỉ áp dụng khách hàng chủ sở hữu xe BMW do Thaco Auto phân phối.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, với mỗi xe BMW do Thaco Auto phân phối mà doanh nghiệp sở hữu, doanh nghiệp cử đại diện tham dự tương ứng. (Cần cung cấp giấy bổ nhiệm trước ngày thi đấu chính thức).

Đối với Gôn thủ là khách hàng tiềm năng, khách đã đại diện BMW tại Việt Nam tham dự vòng chung kết BMW Golf Cup Thế giới (Giai đoạn từ 2016 - 2024), khách mời chưa sở hữu xe do Thaco Auto phân phối, sẽ không được tham dự Vòng chung kết BMW Golf Cup Thế giới năm 2025 tại Nam Phi.

Golfer nữ phải có Handicap dưới 36.

Golfer nam phải có Handicap dưới 24 (Nam Gôn thủ sau khi tính toán bằng hệ thống system 36 có handicap từ 25-36 sẽ được đưa về 24 để tính điểm).

Các gôn thủ là khách hàng tiềm năng, khách mời, khách đã tham dự Vòng chung kết thế giới chỉ tranh giải thưởng Nhì, Ba tại các bảng đấu, Giải kỹ thuật & HIO.

Chi phí tham dự:

Khách hàng đang sở hữu xe BMW do Thaco Auto phân phối: Thaco Auto tài trợ 100% chi phí tham dự.

Chi phí tham dự bao gồm chi phí thuê sân, chi phí Caddy, chi phí xe Buggy, ăn trưa và tiệc gala trao giải. Chi phí lưu trú, di chuyển và các chi phí phát sinh khác sẽ do khách hàng tự chi trả.

Ngoài hoạt động thi đấu chính của giải, BMW cũng sẽ trưng bày các mẫu xe BMW cao cấp của hãng tại BMW Golf Cup 2025 - National Final Vietnam. Tại đây, khách hàng và các Golfer có thể trực tiếp tham quan và trải nghiệm các mẫu xe trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Cơ hội giành tấm vé vàng đến vòng chung kết thế giới BMW Golf Cup 2025 - World Final tại Nam Phi dành riêng cho các Golfer sở hữu xe sang BMW

Sở hữu xe BMW, trở thành quán quân và giành tấm vé vàng đến vòng chung kết BMW Golf Cup Quốc Tế luôn là giấc mơ đối với mọi Golfer. Hơn thế nữa, với tiêu chí "Once in a lifetime" - trải nghiệm duy nhất một lần trong đời, các Golfer đã tham dự vòng chung kết thế giới (giai đoạn từ 2016 - 2024) sẽ không thể tham dự vòng chung kết thế giới năm 2025. Điều này làm tăng sự cạnh tranh, khiến tấm vé đến Nam Phi trở nên độc nhất và là giải thưởng đầy tự hào dành cho mọi Golfer khi tham dự. Đặc biệt, chỉ có những Golfer sở hữu xe BMW chính hãng do THACO AUTO phân phối mới đủ điều kiện để cạnh tranh vị trí Quán quân ở từng bảng đấu.

Về cơ cấu xếp hạng, mỗi bảng của giải đấu sẽ chọn ra 3 tay Gôn có điểm số (Stableford) cao nhất để xếp hạng nhất, nhì và ba. Quán quân của 3 bảng đấu sẽ trở thành đại diện của Việt Nam tranh tài tại BMW Golf Cup 2025 - World Final. Phần thưởng cho 2 giải Hole-in-One là 01 xe BMW X6 và 01 xe BMW 5 Series. Ngoài ra, tất cả các giải thưởng cá nhân bao gồm giải nhất, nhì, ba ở mỗi bảng và những giải thưởng kỹ thuật khác gồm 4 giải Near Pin, 2 giải Longest và 1 giải Near Line sẽ nhận được cúp lưu niệm cùng quà tặng từ BMW và các nhà tài trợ.

Năm 2025, cũng là năm kỷ niệm 8 năm hợp tác của THACO AUTO và BMW, bên cạnh giải đấu BMW Golf Cup 2025 - National Final Vietnam, BMW còn mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng trong chuỗi những hoạt động Drive Your Passion dịp cuối năm. Ngoài ưu đãi về giá bán, khách hàng mua xe còn có cơ hội trúng thưởng BMW 5 Series thuộc chương trình "Sắm xe sang, rút thăm lộc vàng" do BMW tổ chức.

Để biết thêm thông tin chi tiết về giải đấu BMW Golf Cup 2025 - National Final cùng các chương trình ưu đãi của BMW, Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline 1800 1101 hoặc đến ngay showroom BMW gần nhất để được tư vấn.