Bỏ 3 tỷ mua đất quê với niềm tin “đi làm cả đời không bằng lời lô đất”, 3 năm sau nam nhân viên văn phòng hối hận vì đất… “ế”

"Tôi là nhân viên IT cho công ty Nhật Bản, hiện sống ở Hà Nội. Quê tôi ở một tỉnh cách thủ đô hơn hai tiếng di chuyển. Những năm trước, mỗi lần về quê, chuyện giá đất gần như luôn xuất hiện trong mọi cuộc trò chuyện. Người ta kể nhau nghe chuyện những lô đất chỉ 400–500 triệu mà sau 2 năm (khoảng năm 2021) đã được rao 1,3–1,5 tỷ đồng – tương đương một căn chung cư ngoại thành Hà Nội (khi đó).

Nghe nhiều những chuyện đó, tôi bắt đầu lo sợ mình sẽ bỏ lỡ cơ hội. Nghĩ rằng nếu không mua ngay, vài năm nữa rất có thể lại tiếc. Tôi có khoảng 1,5 tỷ tiền tiết kiệm, sau nhiều lần cân nhắc, cuối cùng quyết định “all-in”: vay thêm 1,5 tỷ từ ngân hàng để mua hai lô đất nền tổng giá trị khoảng 3 tỷ đồng. Thời điểm mua là năm 2022, ngay sau khi thị trường quê tôi vừa trải qua đợt tăng nóng 2020–2021.

Tôi tự an ủi rằng đất là tài sản hữu hạn, trước sau rồi cũng sẽ tăng. Không tăng ngay thì để dành cho con cháu, hoặc vài năm nữa có thể về quê xây nhà tĩnh dưỡng. Nhưng thực tế không diễn ra như những lời khuyên nghe tưởng chừng rất hợp lý.

Tôi chờ 6 tháng, rồi 1 năm, rồi sang năm thứ hai nhưng giá đất vẫn đứng im. Một số môi giới còn nói bóng gió rằng hiện tại giá đã “mềm” hơn trước. Người mua thì ít, người bán lại nhiều. Khu vực quê tôi vẫn chưa có nhiều phát triển về hạ tầng, dân cư cũng thưa thớt.

Nếu xây nhà trọ thì rất khó tìm người thuê, may ra cũng chỉ được 1,5–2 triệu đồng. Nếu xây một mặt bằng nho nhỏ để cho thuê làm dịch vụ như gội đầu, chăm sóc tóc… thì phải đầu tư 600–700 triệu, nhưng giá thuê cũng chỉ khoảng 3–4 triệu một tháng. Tính ra không bù đắp được chi phí.

Điều khiến tôi áp lực nhất không phải việc đất không tăng giá, mà là khoản vay ngân hàng 1,5 tỷ. Mỗi tháng tôi phải trả hơn chục triệu tiền lãi, chưa kể gốc đến hạn. Khi xuống tiền, tôi nghĩ chỉ cần cố 1–2 năm là đất tăng, bán ra là giải quyết xong. Nhưng mọi thứ diễn ra ngược lại.

Giờ bán thì lỗ sâu, giữ lại thì khoản lãi vay trở thành gánh nặng. Có những tháng chi tiêu gia đình tôi buộc phải thắt chặt để xoay dòng tiền. Hiện tôi đã trả bớt, còn khoảng 1,1 tỷ, nhưng áp lực vẫn rất lớn.

Trước đó, cũng có thông tin địa phương tôi nằm trong diện sáp nhập tỉnh. Nhiều người khuyên không nên bán vì “sáp nhập xong đất sẽ lên”. Tôi từng đặt nhiều kỳ vọng, nhưng hiện thị trường vẫn im ắng. Nhiều lô tương tự giá 1,5 tỷ giờ rao 1,1 tỷ vẫn không có người hỏi mua.

Sau vài năm chứng kiến nhiều lời đồn đoán nhưng kết quả không như mong đợi, tôi nhận ra rằng: dù có sáp nhập hay không, nếu không có dân cư thật, không có nhu cầu ở, không có hạ tầng thì đất rất khó tăng giá.

Tôi mua đất vì thấy người khác mua, vì nghe những câu chuyện tăng giá quá nhanh. Tôi không tìm hiểu kỹ. Khi đất lên, ai cũng nghĩ mình quyết định đúng. Nhưng khi thị trường đứng im, người ta mới hiểu rằng đầu tư bất động sản không đơn giản chỉ là “mua rồi chờ”.

Nhiều đêm tôi đắn đo: bán lỗ thì xót, giữ thì áp lực. Tôi mới hiểu rõ cảm giác của những người từng lao vào “cơn sốt đất”: quyết định mua chỉ trong vài tuần, nhưng cái giá phải trả kéo dài nhiều năm. Tôi mới 35 tuổi, còn rất lâu nữa mới nghĩ đến chuyện về hưu, nhưng khoản đầu tư này đã khiến tôi phải cân nhắc lại nhiều điều.

Tôi chia sẻ câu chuyện không phải để than thở, mà để nhắn gửi những ai đang định mua đất quê theo phong trào: đừng nghĩ đất quê là kênh đầu tư chắc thắng, và càng không nên vay ngân hàng khi chưa rõ tương lai của khu vực đó sẽ phát triển ra sao".

Chia sẻ của anh T.N.M (Hoài Đức, Hà Nội)