Bộ ba 'Tể tướng Lưu gù': Người an nhàn giàu có, người tai tiếng, nợ nần

Bộ phim Tể tướng Lưu gù (1996) được xem là một trong những tác phẩm truyền hình Hoa ngữ xuất sắc nhất, kể về vị quan thanh liêm Lưu Dung với trí tuệ và lòng ngay thẳng. Bộ phim đã làm nên tên tuổi của những diễn viên như Lý Bảo Điền (vai Lưu Dung), Vương Cương (vai Hòa Thân), Trương Quốc Lập (vai Càn Long). Hiện cuộc sống và sự nghiệp của bộ ba huyền thoại này có nhiều thay đổi.

Lý Bảo Điền - Lưu Gù

Lý Bảo Điền, sinh năm 1946 tại Giả Uông, Từ Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), là gương mặt quen thuộc và được khán giả Việt Nam yêu mến qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Tể tướng Lưu gù (1995) hay Thần y Hỷ Lai Lạc (2001).

Dù không sở hữu ngoại hình ưa nhìn, ông vẫn được đánh giá cao nhờ lối diễn xuất tinh tế, giàu cảm xúc. Bắt đầu sự nghiệp ở tuổi 16 khi gia nhập đoàn kịch và học diễn hài, Lý Bảo Điền sau đó theo học lớp đạo diễn tại Học viện Hý kịch Trung ương và được giữ lại trường làm việc sau khi tốt nghiệp.

Lý Bảo Điền vào vai Lưu Dung trong phim "Tể tướng Lưu gù".

Ông còn là hội viên Hiệp hội các nhà Điện ảnh Nghệ thuật Trung Quốc, hội viên Hiệp hội các nhà Điện ảnh Trung Quốc, hội trưởng danh dự Hội phê bình lý luận điện ảnh và Hội nghiên cứu danh nhân điện ảnh truyền hình Trung Quốc.

Lý Bảo Điền đoạt hàng loạt giải thưởng lớn. Ngay từ năm 1987, ở tuổi 41, ông đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Kim Kê lần thứ 8 với vai diễn trong Tình Người Ma. Ba năm sau, ông tiếp tục giành giải Nam chính xuất sắc tại giải Bách Hoa với phim Quá Niên.

Lý Bảo Điền cũng nổi tiếng với quan điểm thẳng thắn khi từ chối nhiều hợp đồng quảng cáo , kể cả lời mời trị giá tới 20 triệu Nhân dân tệ (hơn 70 tỷ đồng). Ông cho rằng không nên dựa vào danh tiếng để kiếm lợi.

Ông có tính cách cầu toàn, nghiêm khắc, đến mức từng đuổi diễn viên ra khỏi đoàn phim vì đi trễ, từng từ chối 17 kịch bản liên tiếp vì không ưng ý, từng kiện 13 nhà sản xuất ra tòa vì chỉnh sửa phim không đúng hợp đồng. Cái giá phải trả là sự nghiệp chững lại.

13 công ty điện ảnh lớn liên kết tẩy chay Lý Bảo Điền, coi ông là người “khó chịu, hống hách”. Các kịch bản dần thưa thớt, ông gần như rút lui khỏi truyền hình.

Lý Bảo Điền và con trai.

Những năm gần đây, ông dành nhiều thời gian cho gia đình, tận hưởng cuộc sống điền viên. Ông say mê vẽ tranh, liên tục thử nghiệm các hình thức thể hiện nghệ thuật để tìm kiếm cảm hứng và cảm giác tươi mới.

Con trai cả của ông – Lý Úc – cũng theo nghiệp diễn. Tuy nhiên, Lý Bảo Điền luôn giữ nguyên tắc không lợi dụng danh tiếng để nâng đỡ con.

Vương Cương – Hòa Thân

Vương Cương được biết đến rộng rãi nhờ vai Hòa Thân – nhân vật trở thành biểu tượng trên màn ảnh Hoa ngữ và cho đến nay vẫn chưa ai vượt qua được. Ít ai ngờ rằng, ban đầu ông từng từ chối vai diễn để đời này.

Vai diễn Hoà Thân do Vương Cương đóng đã trở thành kinh điển.

Trước khi Tể tướng Lưu Gù khởi quay, giám chế Trương Quốc Huy gọi điện mời Vương Cương hóa thân thành Hòa Thân. Lúc đó, ông viện lý do bận lưu diễn ở nước ngoài 2 tháng để từ chối. Thực chất, Vương Cương lo ngoại hình mình không hợp vai và sợ làm ảnh hưởng đến hình ảnh chuẩn mực đã xây dựng trong lòng khán giả.

Tuy nhiên, Trương Quốc Huy vẫn kiên trì mời gọi và sau 2 tháng, Vương Cương đồng ý thử sức. Kết quả là một Hòa Thân kinh điển ra đời, gắn liền với sự nghiệp của ông.

Trong sự nghiệp của mình, Vương Cương được nhớ tới nhiều nhờ vào vai Hòa Thân, tham quan nổi tiếng đời nhà Thanh trong các phim Tể tướng Lưu gù, Bản lĩnh Kỳ Hiểu Lam, Mặt trời lặn ở Tử Cấm Thành. Ông đóng vai này trong 320 tập phim, được mệnh danh là "chuyên gia Hòa Thân".

Vương Cương từng giữ vai trò chỉ đạo mảng âm thanh của đài truyền hình trung ương CCTV. Ông là MC kỳ cựu và là nhà sưu tầm đồ cổ tiếng tăm. Năm 2021, ông được trao giải Thành tựu trọn đời của Hoa Đỉnh.

Dù gặt hái nhiều thành công nghệ thuật, đường tình duyên của Vương Cương lại lắm truân chuyên. Vương Cương từng trải qua 3 cuộc hôn nhân. Lần đầu, ông kết hôn với một người phụ nữ họ Đỗ, sinh con gái Vương Đình. Sau đó, ông lấy người vợ thứ hai là nữ ca sĩ gạo cội Phương Viên. Hai người chia tay chỉ sau 5 năm chung sống.

Vương Cương có cuộc sống viên mãn, giàu có ở tuổi 77.

Đến khi 57 tuổi, Vương Cương gặp gỡ nghệ sĩ violin nổi tiếng của Trung Quốc Trịnh Diễm Đông. Bà xã kém ông 20 tuổi là người hâm mộ của nam diễn viên. Hai người có với nhau một cậu con trai tên Đinh Đinh.

Hiện tại, ở tuổi 77, Vương Cương sống viên mãn, sung túc bên vợ trẻ và con. Theo QQ, chi phí sinh hoạt hằng tháng của gia đình ông lên tới hàng triệu nhân dân tệ (tương đương vài tỷ đồng).

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, ông còn nổi tiếng là “ông trùm đồ cổ” với bộ sưu tập quý hiếm gồm đồ từ thời Càn Long, Khang Hy, tranh của Tề Bạch Thạch, thư pháp Hàn Mỹ Lâm… Khối tài sản bao gồm căn nhà cổ sang trọng và bộ sưu tập giá trị được ước tính lên tới vài trăm triệu tệ.

Trương Quốc Lập - Càn Long

Trương Quốc Lập là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh Hoa ngữ, đặc biệt nổi tiếng với những vai diễn hoàng đế như Khang Hy, Càn Long. Hình ảnh của ông đã in sâu trong ký ức nhiều thế hệ khán giả.

Không chỉ thành công ở vai trò diễn viên, Trương Quốc Lập còn là đạo diễn tài năng. Ông từng lọt vào top 10 diễn viên xuất sắc nhất Trung Quốc năm 2000 và sở hữu hàng loạt giải thưởng danh giá. Năm 2008, ông được trao danh hiệu Nam diễn viên xuất sắc nhất Trung Quốc nhờ vai diễn trong Đám cưới vàng.

Trương Quốc Lập đóng vai Càn Long trong phim "Tể tướng Lưu Gù".

Sinh năm 1955, nam nghệ sĩ có cuộc hôn nhân viên mãn với nữ diễn viên Đặng Tiệp - người từng ghi dấu với vai Đặng Ớt trong Hồng Lâu Mộng . Cả hai đều trải qua đổ vỡ hôn nhân trước khi đến với nhau, song điều khiến họ day dứt nhất là không có con chung. Đặng Tiệp từng thừa nhận đây là nỗi ân hận lớn nhất đời bà.

Ở tuổi 70, Trương Quốc Lập vẫn miệt mài đóng phim và tham gia chương trình truyền hình để kiếm sống. Tuy nhiên, ông cũng vướng không ít tai tiếng khi bị chỉ trích nhận quảng cáo tràn lan, thậm chí một sản phẩm ông đại diện bị đài CCTV nêu tên vì nghi vấn lừa đảo người tiêu dùng.

Hình ảnh ông trong mắt khán giả bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều người cho rằng ông “bất chấp kiếm tiền” và làm tổn hại danh tiếng nghệ sĩ kỳ cựu. Ngoài ra, tin đồn khủng hoảng tài chính với khoản nợ lên tới 4,52 triệu NDT cũng được xem là lý do khiến ông vẫn phải làm việc cật lực ở tuổi thất thập.

Trương Quốc Lập vẫn miệt mài đóng phim, tuy nhiên vướng không ít tai tiếng khi bị chỉ trích nhận quảng cáo tràn lan.

Dù sự nghiệp thành công, Trương Quốc Lập nhiều lần đau đầu vì con trai Trương Mặc - kết quả cuộc hôn nhân đầu với La Tú Xuân.

Trương Mặc từng là sinh viên Học viện Hý kịch Trung ương và được ưu ái nhờ tên tuổi của cha, nhưng lại sa vào nhiều bê bối như bạo hành bạn gái, sử dụng ma túy và bị bắt giam. Hiện anh sống dựa vào Trương Quốc Lập trong khi cha vẫn phải lao động miệt mài dù tuổi đã cao.