Theo đó, Bộ Chính trị vừa có kết luận thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh.

Theo định hướng của Bộ Chính trị, tập trung phát triển thành phố Bắc Ninh là hình mẫu về thành phố xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc. Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, lấy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực tăng trưởng chủ yếu.

Đáng chú ý, Bắc Ninh được định hướng phát triển công nghiệp hiện đại, công nghệ cao , tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu; hình thành trung tâm công nghiệp điện tử, với trọng tâm là công nghiệp bán dẫn, sản xuất vi mạch, trí tuệ nhân tạo hàng đầu cả nước và trong khu vực.

Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Không chỉ tập trung vào công nghiệp, thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương còn được định hướng phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không và đô thị thông minh, kết nối các trung tâm đô thị lớn với hạ tầng dịch vụ logistics, đa phương thức; phát triển hài hòa, cân đối giữa các địa phương trong thành phố.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, kỷ luật, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, kiến tạo phát triển; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội sẽ được quan tâm đầu tư đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, để người dân được thụ hưởng thành quả của sự phát triển.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương đang tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm phục vụ xây dựng Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Trong đó, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ công nhận đô thị loại I; xây dựng các đề án, tờ trình, tài liệu, phim tư liệu và các nội dung liên quan để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Trung tâm tỉnh Bắc Ninh.

Dự kiến, ngày 12/7/2026, toàn tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương, đồng thời lấy ý kiến đối với Đề án thành lập phường tại các đơn vị hành chính dự kiến chuyển đổi từ xã lên phường.

Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến cử tri và nghị quyết của HĐND các cấp, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định. Đến nay, các nhiệm vụ cơ bản đang được triển khai bảo đảm tiến độ đề ra.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn, xây dựng Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Bởi vậy, ông Mai Sơn yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần tập trung cao độ, chủ động phối hợp, hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định, bảo đảm tiến độ đề ra.

Dự kiến, ngày 12/7/2026, toàn tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Trong đó, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương hoàn thiện hồ sơ đề án, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ việc lấy ý kiến cử tri theo quy định; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện hồ sơ, đề án trình Bộ Xây dựng xem xét công nhận Bắc Ninh là đô thị loại I; đồng thời tiếp tục rà soát các tiêu chí, tiêu chuẩn, định hướng nâng cao chất lượng phát triển đô thị trong thời gian tới.

Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh khẩn trương hoàn thiện các nội dung thuộc trách nhiệm được giao; đẩy nhanh tiến độ tham mưu điều chỉnh quy hoạch tỉnh, bảo đảm cơ sở cho việc hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chung đô thị và các nội dung liên quan phục vụ xây dựng đề án.