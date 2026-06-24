Khởi công đường N1 và D7 bao quanh Noble Crystal Riverside: Gỡ nút thắt hạ tầng quan trọng tại Đào Trí - Phú Thuận

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Khải - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thuận nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng tuyến đường N1 và đường D7 theo quy hoạch có ý nghĩa hết sức quan trọng. Công trình không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, tăng cường khả năng kết nối giữa các tuyến đường hiện hữu mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân và từng bước chỉnh trang đô thị theo hướng văn minh, hiện đại.

Đại diện cho doanh nghiệp đầu tư, ông Trần Anh Quân - Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Sunshine Sài Gòn cho biết, đơn vị sẽ tập trung nguồn lực để bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn công trình theo đúng cam kết với chính quyền và cộng đồng dân cư.

Gỡ điểm nghẽn giao thông kéo dài nhiều năm tại khu vực Đào Trí

Theo quy hoạch, hai tuyến đường N1 và D7 đều có lộ giới 20m, đóng vai trò là hệ thống đường nhánh kết nối trực tiếp với đại lộ Đào Trí, đồng thời bao quanh hai mặt tiền của dự án Noble Crystal Riverside (tổ hợp 12 tòa tháp lên đến 37 tầng với quy mô hơn 3.100 sản phẩm do Tập đoàn Sunshine phát triển).

Trong nhiều năm, việc chưa hoàn thiện đồng bộ hai tuyến đường này đã tạo nên một "điểm nghẽn" trong cấu trúc giao thông khu vực, gia tăng áp lực lên các trục giao thông hiện hữu. Điều này phần nào khiến tiềm năng của trục Đào Trí chưa được khai thác tương xứng, dù nơi đây từ lâu đã được mệnh danh là "cung đường tỷ đô" của khu Nam TP.HCM nhờ sở hữu quỹ đất ven sông khan hiếm và quy tụ hàng loạt dự án bất động sản cao cấp.

Sự kiện khởi công sáng 23/6 được xem là bước đi quan trọng nhằm tháo gỡ nút thắt hạ tầng kéo dài, gia tăng khả năng liên thông giữa trục Đào Trí với trung tâm đô thị Nam Sài Gòn, khu đô thị Phú Mỹ Hưng cũng như các trục động lực hướng về phía Đông TP.HCM, qua đó mở rộng không gian kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại phường Phú Thuận nói riêng và khu Nam thành phố nói chung.

Noble Crystal Riverside hưởng lợi trực tiếp từ bài toán đồng bộ hạ tầng

Cùng với tiến trình hoàn thiện các tuyến đường mới, mạng lưới giao thông quanh khu vực Đào Trí - Phú Thuận được dự báo sẽ cải thiện đáng kể. Trong đó, tổ hợp Noble Crystal Riverside là một trong những dự án ghi nhận tác động rõ nét và trực diện nhất khi được bao quanh bởi 4 mặt tiền chiến lược bao gồm: đường Đào Trí, đường N1, đường D7 và đường N4.

Đây là điều kiện hạ tầng cốt lõi để đảm bảo khả năng vận hành thông suốt cho một quần thể phức hợp quy mô lớn, đồng thời tạo sự đồng bộ tối đa giữa hạ tầng nội khu và mạng lưới giao thông công cộng bên ngoài.

Vị thế cận giang, cận lộ hiếm có bên sông Sài Gòn cùng 4 mặt tiền đắc địa của Noble Crystal Riverside

Được biết, tổ hợp cao cấp này đang được Tập đoàn Sunshine phát triển với định hướng trở thành quần thể đô thị phức hợp, với hệ thống tiện ích khép kín: bể bơi, nhà hàng, khu chăm sóc sức khỏe, không gian vui chơi trẻ em, "Shopping in the Park" - Phố mua sắm giữa công viên cùng các tiện ích trên cao như Sky Lounge, Sky Bar ….

Tổ hợp 12 tòa tháp đang được của Sunshine phát triển với định hướng trở thành quần thể đô thị phức hợp ven sông cao cấp

Như vậy, việc đồng bộ hai tuyến giao thông N1 và D7 không chỉ hoàn thiện mảnh ghép hạ tầng còn thiếu cho khu vực Đào Trí, mà còn là bệ đỡ cốt lõi đưa Noble Crystal Riverside trở thành một quần thể ven sông kết nối thông suốt, hiện thực hóa tầm nhìn về một đô thị phức hợp hiện đại bậc nhất tại khu Nam TP.HCM.