18 dự án được 'đặc cách' cấp tín dụng

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản gửi ngân hàng thương mại về việc cấp tín dụng cho các dự án theo kiến nghị của doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước cho biết đã nhận được kiến nghị của Tập đoàn Vingroup, Công ty Cổ phần Hạ tầng Hàng không Masterise và Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Sungroup), liên quan đến việc loại trừ dư nợ cấp tín dụng khi tính toán một số chỉ tiêu về tín dụng theo quy định đối với một số dự án mà ba doanh nghiệp đang triển khai.

Các chỉ tiêu bao gồm: Tăng trưởng tín dụng hằng năm, tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn và tỷ lệ cho vay một khách hàng, nhóm khách hàng liên quan.

Dự án mà các doanh nghiệp đề xuất loại trừ gồm 18 dự án: Nhóm dự án phục vụ cho Hội nghị APEC; các dự án thực hiện theo hình thức PPP; Dự án đường sắt tốc độ cao (Tuyến Bến Thành - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh); Dự án thuộc Cảng hàng không quốc tế Gia Bình...

Dự án công trình phục vụ APEC 2027 được loại trừ cách tính dư nợ tín dụng.

Theo đề xuất từ doanh nghiệp, các dự án đang được ba doanh nghiệp triển khai và có nhu cầu cấp tín dụng này là những công trình, dự án quy mô lớn, trọng điểm, có tính chất lan tỏa, liên kết, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng, địa phương theo chỉ đạo của Chính phủ.

Căn cứ từ đề xuất, Ngân hàng Nhà nước cho biết 3 doanh nghiệp và ngân hàng thương mại cần chủ động trong việc tiếp cận, trao đổi và quyết định việc cấp tín dụng.

Trường hợp ngân hàng thương mại cấp tín dụng, cho vay để doanh nghiệp thực hiện những dự án nêu trên thì ngân hàng thương mại được loại trừ dư nợ cấp tín dụng, cho vay phát sinh mới hằng năm đối với khách hàng để triển khai các dự án đó.

Tuy nhiên, ngân hàng thương mại phải theo dõi dư nợ phát sinh để thực hiện các dự án và báo cáo về Ngân hàng Nhà nước để đảm bảo tổng hạn mức cấp tín dụng, cho vay đối với chủ đầu tư, nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ, hàng hóa... tham gia triển khai đầu tư các dự án tại mọi thời điểm không vượt quá tổng nhu cầu vốn vay.

Ngân hàng thương mại có trách nhiệm yêu cầu ba doanh nghiệp quản lý chặt chẽ tổng nhu cầu vốn tín dụng đã báo cáo cho từng dự án và xác nhận, cam kết về mục đích sử dụng khoản cấp tín dụng là để thực hiện dự án và tổng dư nợ cấp tín dụng đối với từng dự án.

Về tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thực hiện theo Thông tư 25 đã ban hành ngày 22/6/2026. Theo đó, từ 1/7, mức trần của tỷ lệ này được nới từ 30% lên 40%.

Về giới hạn cấp tín dụng cho một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó, Ngân hàng Nhà nước cho biết nhu cầu vốn vay để thực hiện các dự án nêu trên là rất lớn, khuyến khích ngân hàng thương mại phối hợp với nhau để cấp tín dụng hợp vốn...