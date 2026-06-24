6 năm 'trên giấy', KĐT hơn 700 tỷ đồng vẫn chưa xong mặt bằng

6 năm "trên giấy"

Dự án Khu đô thị mới hai bên đường Ngô Quyền được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2020, nằm trên địa bàn xã Thạch Trung cũ, nay thuộc phường Trần Phú. Theo quy hoạch, khu đô thị có quy mô hơn 42ha, trong đó khoảng 33ha là đất lúa, được định hướng phát triển thành khu dân cư đồng bộ với hơn 1.000 lô đất ở, bao gồm nhà liền kề, shophouse, khu thương mại dịch vụ cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại.

Dự án do Công ty CP Kosy làm chủ đầu tư, có tổng vốn hơn 700 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng và tiền sử dụng đất. Khu đất thực hiện dự án nằm ở vị trí được đánh giá có nhiều tiềm năng phát triển đô thị khi trải dài hai bên tuyến đường Ngô Quyền.

Theo kế hoạch được phê duyệt, giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 11/2022 sẽ hoàn thành các thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng và thuê đất. Từ tháng 12/2022 đến tháng 1/2026, chủ đầu tư sẽ triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, công trình thương mại dịch vụ và các hạng mục theo quy hoạch.

Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn chưa thể triển khai xây dựng. Ghi nhận thực tế cho thấy phần lớn diện tích nằm trong phạm vi quy hoạch vẫn là đất sản xuất nông nghiệp. Nhiều thửa ruộng bị bỏ hoang, trong khi một số khu vực khác người dân vẫn duy trì canh tác lúa theo mùa vụ.

Khu vực thực hiện dự án khu đô thị hai bên đường Ngô Quyền hiện đang được người dân trồng lúa.

Người dân địa phương cho biết, từ khi có thông tin quy hoạch dự án, nhiều hộ không còn mạnh dạn đầu tư sản xuất, cải tạo đồng ruộng hay chuyển đổi cây trồng vì lo ngại diện tích đất đang canh tác sẽ bị thu hồi để thực hiện dự án. Tâm lý chờ đợi kéo dài khiến một số diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang hoặc chỉ sản xuất cầm chừng.

Bên cạnh đó, một số hộ dân có đất nằm trong phạm vi dự án cho rằng mức giá bồi thường hiện nay chưa phù hợp với giá trị thực tế của đất và công sức đầu tư sản xuất trong nhiều năm qua.

Liên quan đến dự án này, từ năm 2024 đến nay, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều văn bản đôn đốc thực hiện GPMB dự án Khu đô thị mới hai bên đường Ngô Quyền gửi các sở, ban ngành liên quan và chủ đầu tư.

Mới đây, tháng 4/2026, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND phường Trần Phú và chủ đầu tư là Công ty CP Kosy khẩn trương phối hợp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Khu đô thị hai bên đường Ngô Quyền.

UBND tỉnh giao các đơn vị liên quan tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tăng cường theo dõi, kiểm tra việc triển khai dự án; kịp thời xử lý hoặc tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh nhằm sớm đưa dự án vào thực hiện theo đúng quy định.

Chờ giá đất mới?

Liên quan đến dự án, đại diện UBND phường Trần Phú cho biết, địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng và chủ đầu tư triển khai các thủ tục cần thiết nhằm đẩy nhanh việc bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Theo đại diện địa phương, diện tích hơn 33ha đất lúa nằm trong phạm vi dự án hiện vẫn chưa được chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp do công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành.

“Địa phương đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất để phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đa số người dân cơ bản đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án, tuy nhiên vẫn còn một số hộ dân băn khoăn về mức bồi thường khi so sánh với các dự án khác trên địa bàn”, đại diện UBND phường Trần Phú thông tin.

Sau 6 năm được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án vẫn chưa hoàn thiện xong công tác giải phóng mặt bằng.

Trao đổi với Báo Tiền Phong , đại diện Công ty CP Kosy cho biết, quá trình thực hiện gặp vướng mắc liên quan đến việc xác định giá đất bồi thường. Theo đại diện doanh nghiệp, công ty dự kiến bố trí khoảng 150 tỷ đồng để chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Dù vậy, việc triển khai hiện phải chờ bảng giá đất mới của tỉnh có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau thời điểm này, chủ đầu tư sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đối thoại với người dân, hoàn thiện phương án bồi thường và tiếp tục các bước theo quy định.