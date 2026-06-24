FDI kỷ lục đổ bộ Thái Nguyên: Thị trường căn hộ cho thuê bùng nổ?

Dòng vốn tỷ đô thúc đẩy chu kỳ bùng nổ mới của thủ phủ công nghiệp

Những năm gần đây, Thái Nguyên liên tục khẳng định vị thế là một trong những cực tăng trưởng công nghiệp năng động nhất khu vực phía Bắc. Đặc biệt, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, địa phương này đã cán mốc tới 8 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về thu hút vốn ngoại.

Nguồn vốn khổng lồ liên tục rót vào Thái Nguyên không chỉ tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế mà còn kéo theo nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao. Hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư, nhà quản lý và lao động tay nghề cao từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)… cùng nhiều địa phương khác đang đến Thái Nguyên sinh sống và làm việc, tạo nên nhu cầu ngày càng lớn đối với các dòng bất động sản cho thuê cao cấp tại đây.

Qua khảo sát, các khu căn hộ như Thái Nguyên Tower, Prime Thái Nguyên, TNG Village, Tecco Phủ Liễn hay Tecco Elite City hiện đang là lựa chọn của nhiều chuyên gia và kỹ sư đang làm việc tại các khu công nghiệp lớn trên địa bàn… Tuy nhiên, xét trên tổng nhu cầu thực tế, nguồn cung căn hộ chất lượng cao tại Thái Nguyên vẫn còn tương đối hạn chế, đặc biệt là các dự án đã hoàn thiện hạ tầng, tiện ích và hình thành cộng đồng cư dân hiện hữu. Điều này tạo ra dư địa lớn cho phân khúc nhà ở phục vụ chuyên gia ở thời điểm hiện tại.

Trong số đó, Tecco Elite City là một trong số ít dự án tại Thái Nguyên đáp ứng chuẩn sống cao cấp của giới chuyên gia và quản lý cấp cao nước ngoài. Sức hút của Tecco Elite City được thể hiện rõ qua việc gần 300 căn hộ tại dự án đã được các chuyên gia, kỹ sư và quản lý cấp cao nước ngoài lựa chọn làm nơi an cư.

Tecco Elite City sở hữu vị trí cửa ngõ trung tâm Thái Nguyên

Tọa lạc trên trục đường Quang Trung, cửa ngõ trung tâm thành phố Thái Nguyên, Tecco Elite City sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện tới khu vực hành chính, thương mại, giáo dục và các khu vui chơi giải trí của thành phố. Đồng thời, dự án cũng nằm ngay lối lên xuống cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên nên di chuyển tới các khu công nghiệp trọng điểm như Yên Bình, Sông Công hay Điềm Thụy chỉ trong khoảng 10 - 15 phút.

Dự án có quy mô 6 tòa tháp cao 32 tầng, cung cấp ra thị trường hơn 2000 căn hộ cao cấp cùng hệ thống tiện ích hiện hữu như: Trung tâm thương mại Tecco Mall rộng 16.000 m2 với rạp chiếu phim Pixel Cinema, tổ hợp gym & bể bơi, khu vui chơi trẻ em Tecco Kid World, cafe, nhà hàng; quảng trường…Hệ sinh thái tiện ích đồng bộ cùng cộng đồng cư dân hiện hữu đang giúp Tecco Elite City trở thành một trong những địa chỉ an cư được nhiều chuyên gia lựa chọn khi đến làm việc tại Thái Nguyên.

Rạp chiếu phim Pixel Cinema ngay tại khối đế tòa nhà Tecco Elite City

Nguồn khách thuê bền vững và chính sách cam kết thuê lại của Tecco Elite City tạo xung lực trong bối cảnh thị trường bất động sản trầm lắng

Nếu như dòng vốn FDI tỷ đô đang tạo ra nhu cầu nhà ở rất lớn cho cộng đồng chuyên gia, kỹ sư và quản lý cấp cao tại Thái Nguyên thì đây cũng chính là nền tảng quan trọng bảo chứng cho tiềm năng khai thác cho thuê của các dự án căn hộ chất lượng cao.

Trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng ưu tiên các sản phẩm tạo dòng tiền thực, Tecco Elite City tiếp tục gia tăng sức hút với loạt chính sách bán hàng và cam kết thuê lại hấp dẫn.

Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 20% ký hợp đồng mua bán, thanh toán 50% giá trị căn hộ để có thể nhận nhà ở ngay. Với phương án thanh toán giãn trong 24 tháng, mỗi đợt khách hàng chỉ đóng từ 5% giá trị căn hộ, giúp giảm áp lực tài chính và chủ động kế hoạch dòng tiền.

Bên cạnh đó, khách hàng lựa chọn thanh toán sớm sẽ được hưởng chiết khấu tới 8,5% giá trị căn hộ. Với phương án vay ngân hàng, dự án hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng.

Đáng chú ý, chương trình cam kết thuê lại trong 2 năm đang trở thành "bảo chứng dòng tiền" cho các nhà đầu tư tại Tecco Elite City. Tổng giá trị cam kết lên tới 264 triệu đồng, tương đương 9 triệu đồng/tháng đối với căn hộ 2 phòng ngủ và 11 triệu đồng/tháng đối với căn hộ 3 phòng ngủ. Khách hàng còn được tạm ứng toàn bộ tiền thuê trước 2 năm ngay từ thời điểm thanh toán đợt 1, qua đó nhanh chóng thu hồi một phần vốn đầu tư và tối ưu hiệu quả dòng tiền.

Ngoài ra, mỗi căn hộ được tặng gói hoàn thiện nội thất liền tường tương đương 80 triệu cho căn 2 phòng ngủ và 100 triệu đối với căn hộ 3 phòng ngủ. Khi cộng hưởng giữa chính sách cam kết thuê và ưu đãi nội thất, thì tỷ suất lợi nhuận tại dự án đạt tới hơn 20%/2 năm đầu, mang lại dòng tiền ròng ổn định và an toàn tại thị trường hiện nay.

Giữa nhiều lựa chọn trên thị trường, những dự án vừa đảm bảo nhu cầu an cư ổn định, vừa duy trì khả năng khai thác hiệu quả như Tecco Elite City đang dần trở thành lựa chọn được ưu tiên tại Thái Nguyên.

Chi tiết liên hệ đơn vị phân phối độc quyền Đất Xanh Miền Bắc

Hotline: 0917 61 2020