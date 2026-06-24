We Icon- SGO We City Hạ Long: Tái định nghĩa nhà ở xã hội giữa đô thị di sản

WE ICON – Nhà ở xã hội kiểu mẫu cho thế hệ mới

Trong nhiều năm, nhà ở xã hội thường được nhìn nhận như dòng sản phẩm dành cho nhóm khách hàng thu nhập trung bình, đặt trọng tâm vào việc "có nhà" hơn là trải nghiệm sống. Cách nhìn này phù hợp với giai đoạn trước, nhưng chưa phản ánh đầy đủ những thay đổi trong nhu cầu an cư hiện nay.

Với thế hệ cư dân mới, một căn nhà không chỉ cần có mức giá hợp lý, mà còn phải đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chí thiết thực: vị trí thuận tiện, không gian sống lành mạnh, tiện ích đủ dùng, kết nối công việc dễ dàng và khả năng ổn định cuộc sống lâu dài.

Từ góc nhìn đó, WE ICON được phát triển theo định hướng nhà ở xã hội kiểu mẫu, hướng tới kiến tạo "vòng tròn giá trị" gồm sống, làm việc, giải trí và nghỉ dưỡng trong cùng một không gian đô thị.

Khác biệt của WE ICON nằm ở việc giá trị an cư được đặt trong một tổng thể sống rộng hơn. Cư dân không chỉ sở hữu một căn hộ có vị trí kết nối tốt, mà còn được tiếp cận hệ tiện ích nội khu đồng bộ và không gian xanh hiện hữu mỗi ngày.

Lõi công viên và tiện ích cảnh quan tại SGO We City Hạ Long được quy hoạch như một phần quan trọng trong trải nghiệm sống, tích hợp nhiều không gian phục vụ vận động, vui chơi và kết nối cộng đồng như khu thể thao, bể bơi, khu vui chơi trẻ em, đường dạo bộ, quảng trường sinh hoạt chung và các mảng xanh cảnh quan.

Những tiện ích này góp phần tạo nên lợi thế khác biệt cho WE ICON so với nhiều dự án hiện hữu trong khu vực, nhất là trong bối cảnh nhà ở xã hội thường bị gắn với định kiến về sự tối giản trong không gian sống. Tại WE ICON, cư dân có thể bắt đầu hành trình an cư trong một môi trường tiện nghi hơn, nhiều trải nghiệm hơn và phù hợp hơn với nhịp sống hiện đại.

Để tiếp cận nhà ở xã hội, khách hàng cần đáp ứng các điều kiện theo quy định và hướng dẫn hồ sơ tại từng thời điểm. Về điều kiện nhà ở, người đăng ký cần chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đứng tên cá nhân hoặc hộ gia đình. Trường hợp đã có nhà ở, diện tích bình quân đầu người phải dưới 15m² sàn/người.

Về điều kiện thu nhập, nhóm khách hàng tham chiếu gồm người độc thân có thu nhập dưới 25 triệu đồng/tháng; hộ gia đình có tổng thu nhập dưới 50 triệu đồng/tháng; người độc thân đang nuôi con có thu nhập dưới 35 triệu đồng/tháng. Các thông tin cụ thể về đối tượng, biểu mẫu, xác nhận thu nhập và điều kiện nhà ở sẽ được hướng dẫn chi tiết trong quá trình tiếp nhận hồ sơ.

Chọn sống xanh, kết nối thuận tiện tại Hạ Long

Một trong những lợi thế nổi bật của NOXH WE ICON – SGO We City Hạ Long là vị trí nằm cạnh tuyến đường bao biển vịnh Hạ Long, trục kết nối giàu giá trị về cảnh quan, giao thông và phát triển đô thị.

Từ WE ICON, cư dân mất khoảng 3 phút để tới Vịnh Hạ Long, 5 phút tới Trường Tiểu học – THCS Nguyễn Thị Minh Khai, 7 phút tới Công an tỉnh Quảng Ninh, 7 phút tới Trường THPT Vũ Văn Hiếu, 7 phút tới Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh, 8 phút tới Trung tâm Dịch vụ hành chính công và 9 phút tới UBND tỉnh Quảng Ninh.

Vị trí này giúp cư dân cân bằng giữa hai giá trị tưởng như khó song hành: sống gần thiên nhiên nhưng vẫn không xa trung tâm. Trong nhịp sống hằng ngày, cư dân có thể tận hưởng không gian thoáng đãng, nhiều khoảng xanh, hạn chế khói bụi và áp lực đô thị, đồng thời vẫn dễ dàng kết nối đến các khu trọng điểm của Hạ Long và vùng phụ cận.

Không gian xanh tại SGO We City Hạ Long.

Bên cạnh vị trí, môi trường sống xanh tiếp tục là điểm nhấn quan trọng trong định vị của WE ICON. Dự án được phát triển theo hướng kiến tạo chuẩn sống thông minh, đề cao khả năng đón sáng, đón gió và tối ưu trải nghiệm sinh hoạt trong từng căn hộ. Theo quy hoạch, 85% diện tích căn hộ có khả năng đón sáng tự nhiên, 100% căn hộ đón khí tươi, góp phần tạo nên không gian ở thông thoáng và tiết kiệm năng lượng.

Không gian xanh tại SGO We City Hạ Long cũng được chú trọng với mật độ cây xanh gấp 2 lần tiêu chuẩn đô thị Việt Nam. Dự án sở hữu 4 công viên danh họa với tổng diện tích hơn 3ha, hình thành hệ sinh thái cảnh quan phục vụ nhu cầu dạo bộ, thư giãn, vui chơi và kết nối cộng đồng.

Một điểm đáng chú ý khác là tỷ lệ 65 căn hộ/thang máy, chưa tính thang phòng cháy chữa cháy. Tỷ lệ này góp phần đảm bảo khả năng lưu thông nhanh, giảm áp lực chờ đợi trong giờ cao điểm và gia tăng tính riêng tư cho cư dân — yếu tố có ý nghĩa trong việc nâng chuẩn trải nghiệm sống tại phân khúc nhà ở xã hội.

Hiện NOXH WE ICON – SGO We City Hạ Long đang trong thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội đợt 1, từ ngày 05/06 đến 05/07/2026. Khách hàng quan tâm có thể tìm hiểu thông tin, nhận tư vấn điều kiện đăng ký, biểu mẫu hồ sơ và chính sách bán hàng tại Văn phòng bán hàng dự án, đặt tại Khu đô thị SGO La Emera, phường Hà Tu, Hạ Long.

Với quỹ căn giới hạn, vị trí thuận tiện, không gian sống xanh và mô hình tiện ích được phát triển theo hướng hiện đại, WE ICON – SGO We City Hạ Long đang góp phần tái định nghĩa nhà ở xã hội tại đô thị di sản. Dự án mở ra cơ hội an cư trong tầm tay cho những cư dân mong muốn bắt đầu một hành trình sống ổn định, văn minh và bền vững tại Hạ Long.

Thông tin chi tiết dự án & đăng ký hồ sơ NOXH We Icon - SGO We City Hạ Long tại: https://sgowecityhalong.vn/

HOTLINE: 0988.836.353

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng bán hàng SGO We City Hạ Long Thuộc KĐT SGO La Emera Hạ Long, phường Hà Tu, Quảng Ninh.

Thông tin dự án: Khu nghỉ dưỡng kết hợp thương mại dịch vụ và nhà ở tại phường Hà Phong, thành phố Hạ Long.