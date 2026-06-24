Work – Live – Resort: mô hình bất động sản mới cho thành phố đáng sống

Đà Nẵng tiên phong mô hình bất động sản mới

Đà Nẵng đang bước vào một chu kỳ phát triển mới khi thành phố đồng thời hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC-DN), Khu thương mại tự do (FTZ) cùng sự hiện diện ngày càng rõ nét của các tập đoàn công nghệ, tài chính và mạng lưới chuyên gia toàn cầu.

Trong làn sóng phát triển mới, sự hiện diện ngày càng lớn của cộng đồng chuyên gia, doanh nhân, kỹ sư công nghệ và nguồn nhân sự chất lượng cao toàn cầu đang tạo ra yêu cầu mới cho không gian sống đô thị. Đây là nhóm cư dân đề cao chất lượng vận hành, khả năng kết nối, tiện ích tích hợp và trải nghiệm sống dài hạn thay vì chỉ dừng lại ở nhu cầu an cư đơn thuần.

Một không gian sống lý tưởng giờ đây không chỉ để ở, mà còn phải tích hợp khả năng làm việc, tận hưởng và tái tạo năng lượng trong cùng một hệ sinh thái.

Theo báo cáo và dự báo thị trường quý II/2026, phân khúc căn hộ trung – cao cấp tại Đà Nẵng tiếp tục duy trì sức hút, đặc biệt ở các dự án sở hữu vị trí trung tâm, hệ tiện ích tích hợp và tiêu chuẩn vận hành đồng bộ. Điều này phản ánh sự dịch chuyển rõ nét của thị trường: từ nhu cầu sở hữu nơi ở đơn thuần sang tìm kiếm một hệ sinh thái sống toàn diện và bền vững hơn trong dài hạn.

Đó cũng là thời điểm mô hình "Work – Live – Resort" bắt đầu nổi lên như một chuẩn sống mới tại các đô thị hiện đại. Tại Đà Nẵng, M Riverside Danang đang được xem là một trong những dự án tiên phong đưa mô hình này hiện diện rõ nét giữa trung tâm thành phố sông Hàn.

M Riverside Danang – dẫn đầu chuẩn sống Work – Live – Resort tại Đà Nẵng

Tọa lạc tại trục đường 2/9 – Bình Hiên – Đào Tấn, một trong những tuyến huyết mạch của trung tâm Đà Nẵng, M Riverside Danang được định vị như một "tọa độ kết nối" giữa nhịp sống đô thị hiện đại và dòng chảy biểu tượng của sông Hàn.

Sở hữu ba mặt tiền hiếm có, liền kề sông Hàn, đối diện công viên APEC và chỉ cách Cầu Rồng vài phút di chuyển, dự án không chỉ nắm giữ lợi thế vị trí trung tâm mà còn mở ra một không gian sống nơi cảnh quan, hạ tầng và nhịp sống quốc tế giao thoa trong cùng một điểm chạm.

Từ đây, cư dân chỉ mất khoảng 2–5 phút để kết nối đến trung tâm hành chính, khoảng 5–10 phút di chuyển đến sân bay quốc tế Đà Nẵng, trung tâm tài chính VIFC-DN hay các đầu mối giao thương quan trọng.

Vị trí này còn giúp M Riverside Danang thừa hưởng trực tiếp hệ tiện ích ngoại khu sôi động và hoàn thiện bậc nhất trung tâm Đà Nẵng. Chỉ trong bán kính khoảng 2–10 phút di chuyển, cư dân đã có thể tiếp cận sân bay quốc tế Đà Nẵng, ga Đà Nẵng, Vincom Plaza, Lotte Mart, phố đi bộ Bạch Đằng, công viên APEC cùng chuỗi khách sạn, nhà hàng và trung tâm giải trí ven sông Hàn. Đồng thời, hệ thống trường quốc tế như Singapore International School, Skyline, Vietnam Australia International School hay các bệnh viện chất lượng cao như Vinmec, Hoàn Mỹ cũng hiện diện liền kề, góp phần hoàn thiện môi trường sống dành cho cộng đồng cư dân hiện đại.

Từ M Riverside Danang, cư dân cũng dễ dàng kết nối đến bãi biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn hay phố cổ Hội An, mở rộng trải nghiệm sống từ nhịp sống đô thị năng động đến những khoảng nghỉ mang tinh thần resort ngay trong đời sống thường nhật.

Chính sự giao thoa giữa thiên nhiên, hạ tầng và nhịp sống quốc tế cũng đang đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến mới của cộng đồng cư dân toàn cầu, đồng thời gia tăng giá trị bền vững cho những tài sản sở hữu tại trung tâm thành phố sông Hàn.

Quan trọng hơn, đây còn là một trong số ít đô thị có thể mang đến trạng thái sống cân bằng hiếm có: đủ sôi động để phát triển sự nghiệp, đủ an nhiên để tận hưởng và đủ nội lực để từng bước vươn mình ra chuẩn sống quốc tế.

Khi ranh giới giữa nơi ở, nơi làm việc và không gian tái tạo năng lượng ngày càng được thu hẹp, xu hướng sống tích hợp cũng dần trở thành lựa chọn phổ biến tại các đô thị hiện đại. Thay vì tách biệt giữa công việc, sinh hoạt và tận hưởng, thế hệ cư dân mới ưu tiên những không gian có thể kết nối linh hoạt mọi nhu cầu trong cùng một hệ sinh thái sống.

Tại M Riverside Danang, mô hình Work – Live – Resort được hiện thực hóa thông qua cấu trúc sống tích hợp ngay giữa trung tâm Đà Nẵng. Không gian sống "Live" tại căn hộ được phát triển theo hướng tối ưu trải nghiệm dài hạn với tầm nhìn mở ra sông Hàn và thành phố, đón ánh sáng tự nhiên nhưng vẫn đảm bảo tính riêng tư của một không gian an cư cao cấp. Các phòng chức năng được thiết kế tinh gọn, hiện đại và tối ưu chức năng sống.

Không dừng lại ở một nơi để ở, M Riverside Danang còn hướng đến việc hình thành một môi trường sống kết hợp làm việc linh hoạt dành cho cộng đồng chuyên gia, kỹ sư, doanh nhân và nguồn nhân sự chất lượng cao đang dịch chuyển về Đà Nẵng trong chu kỳ phát triển mới.

Tại M Riverside Danang, trải nghiệm làm việc không tách rời khỏi không gian sống, mà được tái định nghĩa như một phần của phong cách sống đô thị hiện đại. Bên cạnh không gian được thiết kế tối ưu cho nhu cầu làm việc ngay trong từng căn hộ, dự án còn sở hữu hệ tiện ích chuyên biệt gồm văn phòng hiện đại, business room, meeting room, co-working space, sảnh đón sang trọng cùng dịch vụ văn phòng chuyên nghiệp.

Đồng thời, nhờ vị trí trung tâm hiếm có, các cư dân trí thức của M Riverside Danang vẫn dễ dàng kết nối nhanh đến các khu làm việc như trung tâm tài chính VIFC-DN, khu công nghệ cao, cảng và sân bay quốc tế... Đây cũng là yếu tố tạo nên lợi thế khác biệt của mô hình Work – Live – Resort tại dự án: không tách rời khỏi nhịp vận hành của đô thị, mà kết nối trực tiếp với toàn bộ hệ sinh thái kinh tế, dịch vụ và nghỉ dưỡng đang phát triển mạnh mẽ của Đà Nẵng.

Nếu "Work" và "Live" tạo nên nền tảng cho một nhịp sống hiện đại, thì "Resort" chính là lớp trải nghiệm hoàn thiện chất lượng sống mỗi ngày. Tại M Riverside Danang, hệ tiện ích nghỉ dưỡng được phát triển theo tiêu chuẩn resort với hồ bơi vô cực, gym, sauna, yoga chân mây, nhà hàng, coffee lounge và rooftop lounge hướng toàn cảnh thành phố bên sông Hàn.

M Riverside Danang được phát triển bởi Kyoritsu – đơn vị giàu kinh nghiệm trên thị trường. Dự án hiện đã có giấy phép xây dựng và được triển khai trên cơ sở pháp lý hiện hành, trong đó quỹ đất xây dựng công trình có thời hạn sử dụng lâu dài theo quy định pháp luật.

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