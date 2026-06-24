Một sân bay tại tỉnh rộng thứ 3 Việt Nam sắp được mở rộng lên hơn 500ha: Xây thêm đường băng thứ hai, đón 7 triệu khách/năm

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Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao vai trò của Cảng hàng không Buôn Ma Thuột trong mạng lưới giao thông hàng không quốc gia, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng của tỉnh Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên.

Theo quy hoạch được phê duyệt, trong giai đoạn đến năm 2030, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột tiếp tục được quy hoạch là sân bay cấp 4C theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Công suất khai thác dự kiến đạt khoảng 3 triệu hành khách và 10.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Trong giai đoạn này, sân bay tiếp tục khai thác các dòng tàu bay tầm trung phổ biến như Airbus A320, A321 và các loại máy bay tương đương. Hạ tầng hiện hữu sẽ được cải tạo và nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng.

Tầm nhìn đến năm 2050, công suất của sân bay được nâng lên khoảng 7 triệu hành khách và 15.000 tấn hàng hóa mỗi năm, tăng hơn gấp đôi so với quy mô giai đoạn trước. Để đáp ứng mục tiêu này, hệ thống hạ tầng khu bay, sân đỗ và nhà ga sẽ được đầu tư mở rộng đồng bộ.

Đáng chú ý, bên cạnh đường cất hạ cánh 09/27 hiện hữu dài 3.000m, rộng 45m, quy hoạch đến năm 2050 sẽ bổ sung thêm đường cất hạ cánh số 2 dài 2.400m, rộng 45m. Đường băng mới được bố trí cách tim đường cất hạ cánh hiện hữu khoảng 275m về phía Bắc và khai thác theo hình thức lưỡng dụng.

Việc bổ sung thêm đường băng được đánh giá là hạng mục quan trọng, tạo dư địa phát triển dài hạn cho sân bay trong bối cảnh nhu cầu vận tải hàng không tại Tây Nguyên đang tăng nhanh những năm gần đây.

Song song với đó, hệ thống sân đỗ tàu bay cũng được mở rộng đáng kể. Nếu như đến năm 2030 sân bay dự kiến đáp ứng khoảng 10 vị trí đỗ máy bay thì đến năm 2050 con số này sẽ tăng lên 27 vị trí. Hệ thống đường lăn song song cùng các đường lăn nối đồng bộ cũng sẽ được đầu tư để nâng cao năng lực khai thác.

Ở khu vực nhà ga hành khách, quy hoạch xác định lộ trình phát triển theo từng giai đoạn. Trước mắt, nhà ga T1 hiện hữu sẽ được cải tạo và mở rộng để đáp ứng công suất khoảng 3 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2030.

Về dài hạn, sân bay sẽ xây dựng thêm nhà ga T2 với công suất thiết kế khoảng 4 triệu hành khách mỗi năm. Khi hoàn thành, tổng công suất phục vụ của toàn cảng hàng không sẽ đạt khoảng 7 triệu khách mỗi năm.

Ngoài khu vực hàng không dân dụng, quy hoạch cũng dành quỹ đất để phát triển hàng không chung. Khu vực này được bố trí ở phía Đông các nhà ga hành khách với diện tích từ 2,04ha đến 2,77ha tùy từng giai đoạn phát triển.

Theo quy hoạch, tổng nhu cầu sử dụng đất của Cảng hàng không Buôn Ma Thuột đến năm 2050 khoảng 511,92ha. Trong đó, diện tích đất do hàng không dân dụng quản lý khoảng 140,18ha, đất dùng chung khoảng 260,04ha, phần diện tích còn lại thuộc quản lý của quốc phòng và an ninh.

Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam chủ trì phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức công bố và quản lý quy hoạch. Đồng thời, địa phương có trách nhiệm cập nhật các nội dung quy hoạch vào hệ thống quy hoạch của tỉnh, bảo vệ quỹ đất phát triển sân bay và triển khai các dự án hạ tầng kết nối nhằm khai thác hiệu quả dư địa tăng trưởng của cửa ngõ hàng không lớn nhất khu vực Tây Nguyên trong những thập niên tới.