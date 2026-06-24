Lộ diện một dự án của Sunshine sở hữu địa thế "kề sông, cận đại lộ", trực diện trục cảnh quan gần 30 tỷ USD

Tọa độ nào đang hưởng lợi trực tiếp từ hành lang phát triển mới của sông Hồng?

Trong lịch sử phát triển đô thị toàn cầu, các hành lang ven sông luôn là nơi thiết lập mặt bằng giá trị cao nhất của thành phố. Từ sông Thames ở London, Hudson tại New York đến Hoàng Phố của Thượng Hải, khi hạ tầng, cảnh quan và quy hoạch đồng thời dịch chuyển về phía dòng sông, giá trị bất động sản ven sông gần như luôn bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới.

Với Hà Nội, sông Hồng đang đứng trước thời điểm tương tự. Không còn là "mặt sau" của đô thị, dòng sông lớn nhất Thủ đô đang dần trở thành trung tâm của một chiến lược tái thiết quy mô chưa từng có. Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng quy mô hơn 11.400ha với tổng vốn đầu tư gần 30 tỷ USD được kỳ vọng sẽ kiến tạo một hành lang biểu tượng, tích hợp hệ thống đại lộ ven sông, công viên cảnh quan, không gian công cộng, mạng lưới giao thông liên hoàn cùng các trung tâm kinh tế, văn hóa và dịch vụ mới trải dài suốt hai bờ.

Đúng theo quy luật của thị trường, những dự án hiện hữu trên "mặt tiền" hành lang này được đánh giá sẽ là nhóm tài sản hưởng lợi trực tiếp và sớm nhất. Nổi bật trong số này có Sunshine River Park - dự án sở hữu đồng thời lợi thế trực diện sông Hồng, cận kề đại lộ chiến lược và nằm tại tâm điểm kết nối giữa khu đô thị quốc tế Ciputra với trung tâm Tây Hồ Tây đang trên đà tăng tốc.

Toàn cảnh Sunshine River Park bên trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Sunshine River Park - Vị trí "mặt tiền" trên trục cảnh quan chiến lược của Thủ đô

Tọa lạc tại phường Phú Thượng, Sunshine River Park hội tụ đồng thời ba lớp lợi thế hiếm hoi với một sản phẩm bất động sản tại Thủ đô.

Lớp lợi thế thứ nhất: vị trí "mặt tiền" trực diện trục đại lộ sông Hồng. Với ba mặt hướng sông Hồng, tầm nhìn panorama vĩnh cửu bao quát cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long, đây là dạng vị trí "edge waterfront" (trực diện mặt nước, sát ven sông) ngày càng khan hiếm khi quy hoạch mới sẽ dành phần lớn diện tích ven sông cho không gian công cộng, đồng nghĩa nguồn cung cao tầng sẽ ngày càng khan hiếm.

Sunshine River Park là một trong số rất ít dự án cao tầng sở hữu vị thế "edge waterfront" trực diện sông Hồng, hưởng lợi trực tiếp từ trục đại lộ cảnh quan 11.400 ha

Lớp lợi thế thứ hai: hưởng lợi kép từ khu đô thị quốc tế Ciputra đã định hình gần ba thập kỷ với hệ sinh thái xanh gần 70ha, đồng thời liền kề công viên Phú Thượng quy mô 20ha, một trong những công trình được ưu tiên triển khai sớm nhất trong chiến lược "đánh thức" sông Hồng của Hà Nội. Cùng với đó là mạng lưới kết nối huyết mạch: Vành đai 2, 2.5, 3, tuyến Metro số 2 và hầm đường bộ vượt sông Hồng đang được thúc đẩy triển khai - tất cả đều chạy qua hoặc kết nối trực tiếp khu vực này.

Trong tương lai gần, một chuỗi đô thị liên hoàn sẽ nối đôi bờ sông Hồng, kéo dài từ Tây Hồ Tây – Ciputra sang Đông Anh, nơi đang hình thành các trung tâm triển lãm quốc tế, tháp tài chính 108 tầng, đô thị thông minh Tàm Xá - Vĩnh Ngọc - Xuân Canh và các cực tăng trưởng mới của Hà Nội trong tương lai. Nằm chính giữa tâm điểm của chuỗi đô thị liên hoàn này chính là Sunshine River Park - toạ độ nối hai cực tăng trưởng tương lai của Hà Nội.

Sunshine River Park là một trong những tọa độ đầu tiên đón sóng phát triển từ hành lang kinh tế – văn hóa chiến lược mới

Lớp lợi thế thứ ba mang tính thời điểm đó là dự án động thổ đầu tháng 3/2026, đúng vào lúc Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng bắt đầu được tăng tốc triển khai. Trong đầu tư bất động sản, đây được gọi là "điểm rơi" đủ sớm để đón biên độ tăng trưởng từ quy hoạch còn chưa phản ánh hết vào giá, nhưng cũng đủ chắc chắn về tính pháp lý, hạ tầng hiện hữu và tiến độ triển khai thực tế.

Sự kiện "The Privé Experience" ngày 13/06 đã thu hút gần 1.400 lượt booking cho dự án Sunshine River Park

Với quy mô hai tòa tháp 25 tầng và 3 tầng hầm, bộ sưu tập căn hộ cao cấp và hệ sinh thái tiện ích đặc quyền được vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn quốc tế, Sunshine River Park được định vị theo mô hình sống nghỉ dưỡng giữa trung tâm đô thị với hệ tiện ích đa tầng hướng đến cộng đồng cư dân quốc tế và giới chuyên gia tại Tây Hồ Tây. Dự kiến dự án sẽ quy hoạch tổ hợp cảnh quan ngay chân tòa tháp với hệ sinh thái mặt nước uốn lượn và thác tràn đa tầng; Tổ hợp wellness tầng 25 với khu xông hơi, bể sục riêng tư; Infinity Pool vô cực và Sky Garden trên tầng mái…