Hạ tầng hàng không mở ra dư địa tăng trưởng mới cho Hồ Tràm

Thực tế cho thấy, nhiều điểm đến ven biển đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ về lượng khách và giá trị bất động sản sau khi hạ tầng hàng không được đầu tư đồng bộ, đặc biệt là các tuyến bay quốc tế.

Sân bay Quốc tế Long Thành và vận hội mới cho Hồ Tràm

Việc Sân bay Quốc tế Long Thành chuẩn bị đi vào vận hành được đánh giá là một trong những cú hích hạ tầng quan trọng đối với khu vực phía Nam. Với công suất thiết kế lên tới 100 triệu lượt khách mỗi năm, sân bay này không chỉ góp phần nâng cao năng lực kết nối quốc tế mà còn mở ra cơ hội tăng trưởng cho các điểm đến du lịch nằm trong vùng hưởng lợi trực tiếp, trong đó có Hồ Tràm.

Tại nhiều địa phương, hạ tầng hàng không quốc tế đã chứng minh vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng du lịch. Đà Nẵng là một ví dụ điển hình. Sau khi nhà ga quốc tế chính thức đi vào vận hành năm 2017, lượng khách quốc tế đến thành phố này đã tăng từ khoảng 1,5 triệu lượt lên 7,5 triệu lượt vào năm 2025. Tương tự, Nha Trang cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể sau khi mở rộng cảng hàng không quốc tế năm 2018, với lượng khách nước ngoài tăng từ 1,4 triệu lên 5,5 triệu lượt vào năm 2025.

Sự gia tăng của các đường bay quốc tế trực tiếp giúp rút ngắn thời gian di chuyển, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận từ những thị trường có mức chi tiêu cao như châu Âu, Australia và nhiều quốc gia châu Á. Đây cũng là nhóm khách đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện công suất khai thác phòng lưu trú và nâng cao doanh thu du lịch tại các điểm đến ven biển.

Trong bối cảnh đó, giới quan sát cho rằng Hồ Tràm đang đứng trước cơ hội bước vào chu kỳ tăng trưởng mới khi hạ tầng hàng không khu vực dần hoàn thiện.

Khách quốc tế và bài toán hiệu quả khai thác bất động sản nghỉ dưỡng

Đối với bất động sản nghỉ dưỡng, dòng khách quốc tế được xem là yếu tố quan trọng giúp duy trì hiệu quả vận hành dài hạn. Khác với khách nội địa thường tập trung vào các kỳ nghỉ lễ hoặc cuối tuần, du khách quốc tế có xu hướng lưu trú dài ngày hơn và phân bổ đều trong tuần.

Nhờ đó, các khu nghỉ dưỡng tại những điểm đến có kết nối hàng không thuận tiện thường duy trì được công suất phòng ổn định, vượt ngưỡng 75%.

Ngoài việc đảm bảo công suất ổn định, dòng khách quốc tế còn giúp nâng cao hiệu quả khai thác nhờ khả năng hấp thụ các sản phẩm và dịch vụ ở phân khúc cao cấp. Đây là nhóm khách hàng ưu tiên trải nghiệm, dịch vụ và sự khác biệt hơn là yếu tố giá cả đơn thuần. Tại nhiều resort hạng sang, mức chi tiêu lưu trú từ 5 - 7 triệu đồng mỗi đêm không phải là hiếm đối với nhóm khách này.

Thực tế tại Đà Nẵng và Nha Trang cho thấy, nhiều dự án nghỉ dưỡng có hiệu quả vận hành cao thường sở hữu tỷ lệ khách quốc tế chiếm trên 90%. Sự kết hợp giữa công suất phòng ổn định và mức giá thuê ở phân khúc cao cấp giúp doanh thu khai thác đạt từ 1,5 - 2 tỷ đồng mỗi đơn vị phòng mỗi năm.

Đây được xem là cơ sở quan trọng cho triển vọng phát triển của các dự án nghỉ dưỡng tại những khu vực đang được hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng hàng không quốc tế.

Duplex có hồ bơi riêng - Biểu tượng cho phong cách sống thượng lưu tại The Indochine at Meliá Hồ Tràm. Ảnh: DNCC

Hồ Tràm trước cơ hội bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Theo số liệu năm 2025, Hồ Tràm đón khoảng 150.000 lượt khách quốc tế. Con số này vẫn còn tương đối khiêm tốn nếu so với tiềm năng phát triển du lịch của khu vực.

Một trong những nguyên nhân được nhắc đến là thời gian di chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Hồ Tràm còn kéo dài từ 3 - 4 giờ, tạo ra rào cản nhất định đối với du khách quốc tế. Tuy nhiên, bức tranh này được kỳ vọng sẽ thay đổi khi Sân bay Quốc tế Long Thành đi vào khai thác.

Không chỉ sở hữu công suất thiết kế lên tới 100 triệu lượt khách mỗi năm, Long Thành còn được định hướng trở thành trung tâm trung chuyển hàng không quy mô lớn của khu vực. So với các sân bay tại Đà Nẵng hay Nha Trang, quy mô của Long Thành lớn hơn nhiều lần, đồng thời có khả năng kết nối trực tiếp với nhiều thị trường quốc tế tại châu Âu, châu Mỹ, châu Úc và châu Á.

Biểu đồ so sánh lưu lượng khách quốc tế năm 2025 cho thấy Hồ Tràm vẫn còn dư địa tăng trưởng lớn so với nhiều trung tâm du lịch biển đã phát triển. Nguồn: The Indochine at Meliá Hồ Tràm tổng hợp và tính toán từ số liệu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng

Với vị trí chiến lược, Hồ Tràm đang sở hữu lợi thế đặc biệt để phát triển mô hình "Một chuyến bay - Hai điểm đến" kết hợp trải nghiệm nhịp sống đô thị tại TP.HCM cùng kỳ nghỉ ven biển chỉ trong cùng một hành trình.

Không gian sống đẳng cấp tại The Indochine at Meliá Hồ Tràm.

Đón đầu làn sóng tăng trưởng mới

Nhiều chuyên gia nhận định Hồ Tràm đang bước vào giai đoạn phát triển quan trọng khi hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược dần hoàn thiện. Sự cải thiện về khả năng kết nối được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao lượng khách quốc tế, gia tăng hiệu quả khai thác du lịch và thúc đẩy giá trị bất động sản nghỉ dưỡng trong dài hạn.

Trong bối cảnh đó, những dự án được phát triển theo mô hình nghỉ dưỡng cao cấp, sở hữu vị trí ven biển và được vận hành bởi các thương hiệu quốc tế đang nhận được sự quan tâm lớn từ thị trường.

The Indochine at Meliá Hồ Tràm là một trong những dự án được đánh giá hưởng lợi trực tiếp từ quá trình nâng cấp hạ tầng khu vực. Bên cạnh tiềm năng gia tăng giá trị tài sản theo tiến độ phát triển hạ tầng, dự án còn mang đến chương trình lợi nhuận dự kiến 10% - 15%/năm (bao gồm tiền mặt và giá trị sử dụng tương đương 60 đêm nghỉ dưỡng miễn phí mỗi năm) cùng hệ tiện ích được vận hành theo tiêu chuẩn của Meliá Hotels International.

The Indochine at Meliá Hồ Tràm tọa lạc trong khu phức hợp nghỉ dưỡng 5 sao danh tiếng Meliá Hồ Tràm Beach Resort - điểm đến sở hữu hơn gần 30 giải thưởng quốc tế uy tín, vinh dự cùng Metropole Hà Nội và Park Hyatt Sài Gòn trở thành một trong 12 khách sạn xuất sắc nhất Việt Nam trong danh sách khách sạn tốt nhất thế giới năm 2026. Dự án được phát triển với hai phân khu chính gồm The Indochine Hotel – tháp khách sạn 9 tầng sở hữu 193 phòng hotel suite và The Indochine Residences – tòa tháp 20 tầng cung cấp 105 căn hộ giới hạn. Danh mục sản phẩm đa dạng từ căn hộ 2 phòng ngủ, căn góc 3 phòng ngủ đến duplex và penthouse, đi kèm hệ đặc quyền dành riêng cho chủ sở hữu như lounge VIP, dịch vụ quản gia và các tiện ích cá nhân hóa theo nhu cầu.