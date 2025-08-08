Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Công an công bố các số điện thoại quan trọng cho hàng triệu người tham gia giao thông trên cả nước

08-08-2025 - 12:38 PM | Xã hội

Bộ Công an đã công bố danh sách số điện thoại tiếp nhận phản ánh về TTATGT của Cục trưởng và các Trưởng phòng CSGT 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ngày 7/8, Bộ Công an cho biết, Cục CSGT nhận được tin nhắn có nội dung "Chú ơi Km 182 Nội Bài - Lào Cai xe con vượt ẩu" cùng hình ảnh vi phạm được người dân ghi lại.

Bộ Công an công bố các số điện thoại quan trọng cho hàng triệu người tham gia giao thông trên cả nước- Ảnh 1.

Tin nhắn cùng hình ảnh vi phạm được người dân ghi lại và phản ánh về Cục CSGT (Ảnh: Bộ Công an).

Tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1, Cục CSGT đã nhanh chóng xác minh tài xế vi phạm là anh Vũ Văn Gi, 40 tuổi, trú tại xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ.

Tài xế Gi thừa nhận hành vi vi phạm xảy ra vào lúc 13h16 ngày 7/8 tại Km 182+800, cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Với vi phạm này, tài xế Vũ Văn Gi bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng, trừ 2 điểm GPLX theo quy định tại Nghị định 168.

Qua đây, Bộ Công an công bố 35 số điện thoại đường dây nóng phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước:

Bộ Công an công bố các số điện thoại quan trọng cho hàng triệu người tham gia giao thông trên cả nước- Ảnh 2.

 

Theo Duy Anh

Doanh nghiệp tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
13 trường hợp bị cắt trợ cấp thất nghiệp ngay trong đầu năm sau

13 trường hợp bị cắt trợ cấp thất nghiệp ngay trong đầu năm sau Nổi bật

Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông và dự báo thời tiết cả nước 10 ngày

Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông và dự báo thời tiết cả nước 10 ngày Nổi bật

Thời tiết TP HCM hôm nay, 8-8: Trưa và chiều tối hạn chế ra đường nếu không có việc

Thời tiết TP HCM hôm nay, 8-8: Trưa và chiều tối hạn chế ra đường nếu không có việc

10:37 , 08/08/2025
Xe bán tải vượt đèn đỏ, lộ biển số giả 'lộc phát'

Xe bán tải vượt đèn đỏ, lộ biển số giả 'lộc phát'

10:07 , 08/08/2025
Cảnh giác chiêu lừa đảo nộp phạt giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia giả

Cảnh giác chiêu lừa đảo nộp phạt giao thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia giả

09:19 , 08/08/2025
Khởi tố Lê Hữu Tuấn - chủ Facebook “Đại Sư Thích Pháp Thiên”

Khởi tố Lê Hữu Tuấn - chủ Facebook “Đại Sư Thích Pháp Thiên”

08:45 , 08/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên