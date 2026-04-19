Bộ Công an đề xuất thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên ứng dụng VNeID từ 1/7

Bộ Công an đang xây dựng dự thảo thông tư quy định sử dụng biểu mẫu; quản lý, sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; trình tự, thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp và cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

Bộ Công an đề xuất thông tin lý lịch tư pháp sẽ hiển thị trên VNeID.

Dự thảo quy định, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên Ứng dụng định danh quốc gia VNeID đối với các hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) và Cổng Dịch vụ công quốc gia từ ngày 1/7.

Theo đó, thông tin lý lịch tư pháp của công dân Việt Nam và người nước ngoài từ đủ 16 tuổi trở lên được đồng thời hiển thị thông tin trên VNeID kể từ khi có kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp bản điện tử lần đầu từ ngày 1/7. Các thông tin lý lịch tư pháp phát sinh sẽ được cập nhật tự động vào tài khoản cá nhân người đã được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Nội dung hiển thị gồm: thông tin chung về tình trạng án tích, thời gian cập nhật dữ liệu lần cuối; thông tin chi tiết về tình trạng án tích gồm các nội dung tương ứng trên phiếu lý lịch tư pháp đã từng cấp.

Thông tin chi tiết về tình trạng án tích như phiếu lý lịch tư pháp số 1 sẽ tự động hiển thị. Riêng thông tin chi tiết về tình trạng án tích như phiếu lý lịch tư pháp số 2 chỉ hiển thị khi cá nhân nhập mã xác thực (passcode trên VNeID) gồm 6 số.

Cá nhân sử dụng tài khoản định danh cá nhân mức độ 2 để truy cập, xem thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID. Cá nhân có thể yêu cầu cập nhật, chỉnh sửa thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID khi phát hiện có thông tin chưa chính xác.

Dự thảo nêu rõ, việc hiển thị thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID phải bảo đảm đúng thẩm quyền, an toàn thông tin mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.

Phiếu lý lịch tư pháp có mã QR để xác thực

Theo Dự thảo, cá nhân có thể lựa chọn 2 hình thức yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp: trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc qua VNeID (phải có định danh điện tử), trực tiếp tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp hoặc qua dịch vụ bưu chính (chưa có định danh điện tử).

Cán bộ sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; sau đó tiếp nhận hoặc đề nghị bổ sung thông tin hoặc từ chối yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Bước tiếp theo là xử lý hồ sơ, xác định tình trạng án tích, thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có); rồi lập phiếu lý lịch tư pháp (bản giấy hoặc điện tử) để lãnh đạo có thẩm quyền ký.

Phiếu lý lịch tư pháp cho cá nhân sẽ được trả kết quả bằng 2 hình thức tương ứng với hình thức mà cá nhân đã lựa chọn khi yêu cầu cấp phiếu: trả trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính hoặc qua thư điện tử (email), trả trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc VNeID.

Trường hợp quá hạn trả phiếu lý lịch tư pháp nhưng chưa có kết quả, phải thực hiện lập phiếu xin lỗi, nêu rõ lý do và hẹn lại ngày trả kết quả.

Bộ Công an đề xuất quy định mỗi phiếu lý lịch tư pháp bản giấy được cấp một mã QR. Cơ quan, tổ chức quét mã này, nhập 5 trường thông tin cơ bản: mã hồ sơ một cửa điện tử, họ tên, ngày sinh, giới tính, số thẻ CCCD hoặc giấy chứng nhận căn cước hoặc hộ chiếu của người được cấp phiếu.

Hệ thống sẽ xác nhận phiếu lý lịch tư pháp hợp pháp, hợp lệ và hiển thị thông tin ngày cấp, cơ quan cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Trường hợp cần hiển thị phiếu lý lịch tư pháp số 1 của công dân, cơ quan, tổ chức đăng nhập bằng tài khoản định danh tổ chức và nhập mã xác thực (passcode trên VNeID) gồm 6 chữ số.

Riêng phiếu lý lịch tư pháp số 2 của công dân chỉ hiển thị đối với cơ quan tiến hành tố tụng.

Với phiếu lý lịch tư pháp điện tử, trường hợp cần hiển thị phiếu lý lịch tư pháp điện tử số 1, cá nhân đăng nhập vào tài khoản định danh cá nhân. Nếu cần hiển thị thông tin phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì nhập mã xác thực (passcode trên VNeID) gồm 6 chữ số.