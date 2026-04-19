TSMC dự kiến sản xuất thử nghiệm chip dưới 1nm vào năm 2029

Ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu đang tiến gần hơn tới một cột mốc mang tính lịch sử khi các tiến trình sản xuất chip ngày càng thu nhỏ. Theo thông tin từ DigiTimes, TSMC, đối tác sản xuất chip lớn nhất của Apple, đang lên kế hoạch thử nghiệm công nghệ dưới 1nm vào năm 2029, mở ra một chương mới trong cuộc đua công nghệ vốn đã khốc liệt suốt nhiều năm qua.

Trong thời gian tới, thị trường sẽ chứng kiến sự xuất hiện của thế hệ chip 2nm vào cuối năm nay, với Apple dự kiến giới thiệu dòng vi xử lý A20 và A20 Pro trên thế hệ iPhone 18.

Theo lộ trình phát triển, TSMC sẽ sản xuất hàng loạt chip với tiến trình 1.4nm, còn được gọi là A14, vào năm 2028. Công nghệ này được kỳ vọng mang lại mức cải thiện lên tới 30% về cả hiệu năng lẫn hiệu suất năng lượng.

Tiếp đến năm 2029, TSMC dự kiến bắt đầu sản xuất thử nghiệm chip tiến trình dưới 1nm với sản lượng ban đầu khoảng 5.000 wafer mỗi tháng. Để đạt được mục tiêu này, TSMC sẽ tận dụng nhiều cơ sở sản xuất, bao gồm nhà máy Tainan A10 cùng các nhà máy P1 đến P4.

Dù kế hoạch là vậy, nhưng trên thực tế việc sản xuất chip dưới 1nm không hề dễ dàng bởi một trong những rào cản lớn nhất là tỷ lệ chip đạt chất lượng trên mỗi wafer. Ở các quy trình khắc với kích thước cực nhỏ, tỷ lệ lỗi thường rất cao trong giai đoạn đầu, khiến chi phí sản xuất trung bình của mỗi con chip tăng vọt. Do đó, thời điểm triển khai sản xuất đại trà có thể phải lùi lại một vài năm kể từ khi các thử nghiệm đầu tiên thành công.

Bên cạnh rào cản kỹ thuật, TSMC còn phải đối mặt với áp lực khổng lồ từ làn sóng bùng nổ nhu cầu chip dành cho trí tuệ nhân tạo (AI). Năng lực sản xuất hiện tại của hãng đang ở mức giới hạn và không thể đáp ứng toàn bộ các đơn đặt hàng dồn dập.

Tình trạng thiếu hụt năng lực gia công này đang gây ra những xáo trộn đáng kể trên thị trường điện thoại thông minh. Theo thông tin từ Wccftech, các hãng sản xuất smartphone đang phải điều chỉnh chiến lược, chấp nhận phương án chỉ trang bị những dòng chip thế hệ mới nhất cho các phiên bản cao cấp nhất của họ. Trong khi đó, các mẫu điện thoại đầu bảng tiêu chuẩn có thể phải tiếp tục sử dụng chip thế hệ cũ hơn.

Điều này dẫn đến một thực tế là, ngay cả khi TSMC ra mắt công nghệ 2nm hay 1,4nm đúng tiến độ, không phải mọi chiếc điện thoại cao cấp đều sẽ ngay lập tức được hưởng lợi từ công nghệ này trong năm đầu tiên ra mắt.