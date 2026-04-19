Tài khoản ngân hàng có giao dịch 16 tỷ đồng: Công an Hà Nội yêu cầu một công ty lên làm việc

Công an phường Hoàn Kiếm phối hợp các bên liên quan giải quyết vụ việc chuyển khoản nhầm số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Ngày 6/4/2026, Công an phường Hoàn Kiếm nhận được thư cảm ơn của Công ty TNHH Ford Việt Nam sau khi đơn vị kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp xử lý thành công sự cố chuyển khoản nhầm số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 13/3/2026, Công an phường Hoàn Kiếm tiếp nhận đề nghị hỗ trợ của Công ty TNHH Ford Việt Nam về việc chuyển khoản nhầm số tiền 16.458.348.958 đồng vào tài khoản của Công ty TNHH Kim Liên - Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, phát huy phong trào thi đua “Ba Nhất”, Công an phường đã khẩn trương vào cuộc xác minh, mời các bên liên quan đến trụ sở để phối hợp giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Với tinh thần trách nhiệm cao, quá trình xử lý được triển khai nhanh chóng, chặt chẽ; qua đó giúp Công ty TNHH Ford Việt Nam nhận lại đầy đủ số tiền chuyển nhầm, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, đồng thời góp phần giữ vững môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch trên địa bàn.