Bộ Công an giải đáp thông tin quan trọng liên quan đến Giấy phép lái xe của tất cả người dân

Mới đây, công dân Vương Hoàng Quốc Bảo gửi câu hỏi tới Bộ Công an nêu thắc mắc:

Tôi đã thi đỗ sát hạch lái xe ô tô bằng B từ ngày 22/4/2026 tại Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe PTS ở thành phố Vinh, Nghệ An nhưng đến nay tôi vẫn chưa được cập nhật Giấy phép lái xe trên app VNeTraffic.

Tôi đã đến Trung tâm để hỏi thì được báo là chưa có thông tin từ phía Công an, trong khi tôi được thông báo là sau kì thi sát hạch chỉ 2 tiếng đến 3 ngày là được cập nhật lên app.

Tôi muốn hỏi trường hợp của tôi phải chờ bao lâu nữa và làm thế nào để biết số Giấy phép lái xe của tôi?

Về trường hợp này, Bộ Công an trả lời như sau:

Ngày 22/4/2026, công dân Vương Hoàng Quốc Bảo, sinh ngày: 09/11/2003, tham gia kỳ sát hạch lái xe do Công an tỉnh Nghệ An tổ chức tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe PTS, kết quả: "Đạt".

Ngay sau khi kết thúc kỳ sát hạch, trong vòng 02 giờ, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành sinh số Giấy phép lái xe (GPLX) và đồng bộ dữ liệu thi sát hạch của học viên về Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an theo đúng quy định.

Ngày 24/4/2026, Công an tỉnh Nghệ An đã hoàn tất việc in và bàn giao GPLX của học viên cho Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe PTS. Đến nay, công dân Vương Hoàng Quốc Bảo đã nhận được GPLX.

Hàng loạt tiện ích khi cài đặt ứng dụng VNeTraffic đối với người lái xe

Theo cơ quan công an, thực hiện chủ trương của Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia và chỉ đạo của Bộ Công an trong việc tích hợp, đồng bộ dữ liệu giấy phép lái xe trên ứng dụng định danh điện tử VNeID và ứng dụng VNeTraffic nhằm giảm thiểu thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Việc sử dụng các tiện ích đã được số hóa trong lĩnh vực giao thông nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, tăng cường tính minh bạch, đồng bộ trong quản lý dữ liệu người lái xe.

Cơ quan công an khuyến nghị công dân tích cực cài đặt ứng dụng định danh điện tử VNeID mức độ 2 và ứng dụng VNeTraffic với hàng loạt tiện ích như:

- Hiển thị GPLX điện tử sau 02 giờ kết thúc hội đồng sát hạch;

- Thuận lợi cho người dân khi tham gia giao thông, không phải mang GPLX bản giấy;

- Tra cứu thông tin GPLX, điểm GPLX, quyết định xử phạt, tra cứu vi phạm phạt nguội.

- Hồ sơ phương tiện ...

* Tăng cường tính minh bạch, đồng bộ trong quản lý dữ liệu người lái xe.