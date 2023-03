Bộ Công an lý giải đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu của sĩ quan, hạ sĩ quan CAND

Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an đang phối hợp với Công an các đơn vị có liên quan nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định của Luật Công an nhân dân liên quan đến hạn tuổi phục vụ trong Công an nhân dân quy định trong Bộ luật Lao động năm 2019.

Cụ thể, cơ quan này đề xuất tăng hạn tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, sĩ quan, công nhân công an thêm 2 tuổi; riêng nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Đại tá tăng 5 tuổi, nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Thượng tá tăng 3 tuổi; công nhân công an, nam tăng 2 tuổi, nữ tăng 5 tuổi.

Lý giải về đề xuất này, lãnh đạo Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an cho biết, hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan CAND có cấp bậc hàm Đại tá, cấp Tướng qua các thời kỳ được quy định bằng tuổi nghỉ hưu của người lao động (nam: 60 tuổi, nữ: 55 tuổi).

Đối với cán bộ, chiến sĩ có cấp bậc hàm từ Thượng tá trở xuống phần lớn thấp hơn 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động nói chung và cơ bản bằng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại (nam: 55 tuổi; nữ: 53 tuổi). Nguyên nhân vì lực lượng CAND là lực lượng vũ trang, phần lớn cán bộ, chiến sĩ được bố trí tại đơn vị trực tiếp chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu nên đòi hỏi phải có sức khỏe tốt và không thể đáp ứng khi độ tuổi quá cao.

Ảnh minh họa: Cổng TTĐT Chính phủ

Tuy nhiên, hiện nay Bộ luật Lao động năm 2019 quy định tăng đều 2 tuổi đối với người lao động nam so với Bộ luật Lao động năm 2012 (từ 60 tuổi lên 62 tuổi).



Vì vậy, cục đề xuất đối với nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Đại tá tăng 5 tuổi, từ 55 tuổi lên 60 tuổi theo mức độ tăng tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ; nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Thượng tá thì tăng 3 tuổi, từ 55 tuổi lên 58 tuổi, vì phần lớn các sĩ quan này được bố trí làm công tác kiểm tra, hướng dẫn, quản lý đơn vị cấp phòng, thường xuyên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong môi trường nặng nhọc, độc hại.

Đối với công nhân công an, đề nghị tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất cho tương đồng với mức độ tăng tuổi của Bộ luật Lao động (nam: 62 tuổi, nữ: 60 tuổi); vì tính chất lao động của công nhân công an cơ bản như người lao động trong điều kiện bình thường.

Riêng đối với nữ sĩ quan cấp Tướng thì đề nghị vẫn giữ như quy định hiện nay (60 tuổi), vì đã bằng tuổi nghỉ hưu của lao động nữ (60 tuổi) theo quy định của Bộ luật Lao động.

Điều 30, Luật Công an nhân dân (sửa đổi) được thông qua tại kỳ họp thứ 16 Quốc hội khóa XIV quy định hạn tuổi phục vụ cao nhất của hạ sĩ quan, sĩ quan Công an nhân dân như sau: