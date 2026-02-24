Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bộ Công an nói gì việc người dân đeo vàng phải có hóa đơn, chứng từ, nếu không sẽ bị tịch thu?

24-02-2026 - 10:02 AM | Sống

Bộ Công an đã có câu trả lời về thắc mắc việc người dân đeo vàng phải có hóa đơn, chứng từ.

Một công dân vừa gửi câu hỏi đến Bộ Công an nêu thắc mắc về việc gần đây, dư luận xã hội rộ lên tin từ tháng 02/2026 người dân đeo vàng phải có hóa đơn, chứng từ, nếu không sẽ bị tịch thu có đúng hay không? Bên cạnh đó, công dân này cũng đặt thêm câu hỏi, việc tịch thu vàng nếu có thì được thực hiện trong trường hợp nào?

Trả lời thắc mắc này của công dân, Bộ Công an cho biết, khoản 8, Khoản 9 Điều 28 của Nghị định 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (có hiệu lực từ ngày 09/2/2026) quy định hình thức xử phạt bổ sung "tịch thu số vàng" chỉ áp dụng đổi với các hành vi vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng gồm:

(1) Sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng miếng không có giấy phép sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng miếng;

(2) Thực hiện xuất khẩu hoặc nhập khẩu vàng nguyên liệu, vàng miếng không có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật;

(3) Hoạt động kinh doanh vàng khác khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định của pháp luật.

Như vậy, đối tượng bị xử phạt và tịch thu vàng là các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng, không phải người dân đeo vàng trang sức, cất giữ vàng hợp pháp trong đời sống sinh hoạt. Do vậy, dư luận xã hội rộ lên tin từ tháng 02/2026 người dân đeo vàng phải có hóa đơn, chứng từ, nếu không sẽ bị tịch thu là không đúng.

Đáng lưu ý, quy định này không mới, mà cơ bản kế thừa quy định tại Khoản 8, Khoản 9, Điều 24 Nghị định 88/2719/NĐ-CP (hết hiệu lực từ ngày 09/2/2026), cho thấy chính sách quản lý của Nhà nước là nhất quán.

Đầu tư vàng 5 năm, tôi lãi lớn gần 5,6 tỷ đồng, nhưng đây là 5 lưu ý để hạn chế sai lầm

Theo Kỳ Thư

ANTT

