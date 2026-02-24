Người phụ nữ SN 1990 chuyển tiền vào số tài khoản người không quen biết, công an nhận tin báo khẩn trương truy tìm người nhận tiền

Theo công an tỉnh Phú Thọ, chị Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1990, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Tam Dương) đã trình báo sự việc liên quan tới giao dịch chuyển khoản nhầm. Cụ thể, ngày 17/12/2025, trong quá trình giao dịch ngân hàng, chị đã chuyển nhầm số tiền 8.100.000 đồng vào một tài khoản ngân hàng không quen biết. Sau khi phát hiện sự việc và tự liên hệ nhưng không nhận được phản hồi, chị Hiền đã đến trình báo tại Công an xã Tam Dương.



Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh. Khi phối hợp với ngân hàng và các đơn vị liên quan để tra cứu, công an xã đã làm rõ chủ tài khoản thụ hưởng. Bằng tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì vận động, giải thích rõ quy định của pháp luật, lực lượng Công an đã thuyết phục chủ tài khoản tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền cho chị Hiền.

Nhận lại tài sản, ngày 13/2/2026, chị Nguyễn Thị Hiền bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã vì đã tận tình hỗ trợ, giúp chị sớm ổn định tâm lý và tránh thiệt hại về tài chính.



Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin các thông tin khi thực hiện giao dịch chuyển khoản: số tài khoản, tên người thụ hưởng... Khi xảy ra sự cố, cần lưu giữ chứng từ, sao kê giao dịch và kịp thời liên hệ cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết theo quy định.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ﻿