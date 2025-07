FPT Telecom trước khi Bộ Công an nhận chuyển giao số cổ phiếu trị giá hơn 23.000 tỷ: Lợi nhuận gần 4.000 tỷ, cổ tức và cổ phiếu thưởng lên đến 100%

Ngày 16/7/2025, đã diễn ra Lễ bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom - mã CK: FOX) từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về Bộ Công an.

Tại buổi lễ, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Tài chính, Thiếu tướng Phạm Trường Giang, Cục trưởng Cục Kế hoạch và Tài chính - Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc SCIC đã ký kết biên bản bàn giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại FPT Telecom từ SCIC về Bộ Công an.

Việc tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại FPT Telecom từ SCIC về Bộ Công an được thực hiện theo chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, nhằm tăng cường tiềm lực cho Bộ Công an trong thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là trong đảm bảo an ninh mạng, an ninh thông tin và viễn thông chuyên dùng trong tình hình mới.

Đại diện Bộ Công an và SCIC ký kết biên bản bàn giao. (Ảnh: Bộ Công An)

Trước khi bàn giao, SCIC sở hữu gần 370,7 triệu cổ phiếu FOX, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 50,17% vốn điều lệ. CTCP FPT là cổ đông lớn thứ 2 sở hữu 45,66% vốn điều lệ.

Thành lập từ năm 1997, FPT Telecom hiện là một trong những nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông và Internet hàng đầu Việt Nam.

Một số sản phẩm và dịch vụ của Công ty như: cung cấp dịch vụ internet thông qua các mạng kết nối giữa khách hàng ISP; cung cấp dịch vụ viễn thông qua các kết nối viễn thông hiện có như VOIP (điện thoại internet); hoạt động của các điều truy cập internet Internet băng thông rộng: ADSL/VDSL, TripplePlay, FTTH; truyền hình trực tuyến OneTV, giám sát từ xa IP Camera, điện toán đám mây...

FPT Telecom được biết đến là đơn vị triển khai các dự án trung tâm dữ liệu (Data Center) của FPT. Từ năm 2020, doanh nghiệp đã khởi công dự án trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Việt Nam thiết kế theo chuẩn Leed Certification (hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về kiến trúc xanh) tại Quận 9, TP.HCM. Tại thời điểm khởi công, FPT giới thiệu, Data Center tại Quận 9 có diện tích 10.000 m2, cung cấp 3.600 Racks - tủ chứa các thiết bị mạng, lớn nhất Việt Nam.

Ngày 13/01/2017, cổ phiếu FOX chính thức giao dịch trên thị trường UPCOM. Vốn hóa của công ty hiện tại khoảng 47.000 tỷ đồng

Về kết quả kinh doanh, FPT Telecom đã ghi nhận một giai đoạn kinh doanh tăng trưởng liên tục và đều đặn từ năm 2017 đến 2024 trên cả doanh thu và lợi nhuận.

Lợi nhuận trước thuế của FPT Telecom đã tăng trưởng ấn tượng gấp 3 lần, từ 1.200 tỷ đồng vào năm 2017 lên đến 3.600 tỷ đồng vào năm 2024.

Cùng với đó, doanh thu thuần cũng duy trì đà tăng trưởng ổn định và mạnh mẽ, tăng gấp 2,3 lần từ 7.700 tỷ đồng năm 2017 đạt 17.600 tỷ đồng vào cuối giai đoạn.

Năm 2025, FPT Telecom đặt mục tiêu doanh thu 19.900 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2024, trong đó doanh thu mảng viễn thông dự kiến 19.100 tỷ đồng, phần còn lại đến từ doanh thu nội dung số. Lãi trước thuế kỳ vọng đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 17%, nếu hoàn thành sẽ thiết lập mức kỷ lục mới về doanh thu và lợi nhuận.

FPT Telecom cũng được biết đến là một doanh nghiệp có có chính sách cổ tức rất hấp dẫn và đều đặn cho cổ đông, bao gồm cả việc trả cổ tức bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu thưởng.

Kể từ khi lên sàn tới nay, năm nào FPT Telecom cũng trả cổ tức bằng tiền. Tổng tỷ lệ chia cổ tức bằng cả tiền và cổ phiếu thấp nhất trong 1 năm của FPT Telecom là 20%, nhiều nhất là 60%.

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của FPT Telecom diễn ra ngày 10/4/2025 vừa qua, cổ đông của công ty đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%.

Tính từ đầu năm 2025 tới nay, công ty đã thực hiện chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông trong 2 đợt với tỷ lệ 50%, Bên cạnh đó, công ty đã phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 50%.

Sau đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của FPT Telecom tăng từ 4.925 tỷ đồng lên hơn 7.387 tỷ đồng.