Bộ Công an tiếp tục kêu gọi Lê Khắc Ngọ ra đầu thú

Tối 20/12, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã phối hợp Cảnh sát Interpol ra Quyết định truy nã quốc tế đối với bị can Lê Khắc Ngọ (34 tuổi; trú tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Lê Khắc Ngọ là đồng phạm của Phó Đức Nam trong Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có; Không tố giác tội phạm do Công an Thành phố Hà Nội triệt phá tháng 10/2024.

Ai biết được thông tin về nơi trốn của Lê Khắc Ngọ thì cung cấp cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (Số 90 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; Đồng chí Bùi Quang Tùng - Điều tra viên, SĐT: 0989651412) hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất.

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội kêu gọi bị can Lê Khắc Ngọ đến trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội hoặc Cơ quan Công an nơi gần nhất đầu thú, đồng thời giao nộp lại tài sản do lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước, pháp luật.

Đối tượng Lê Khắc Ngọ.

Lê Khắc Ngọ được biết đến với biệt danh Mr. Hunter - là một trong những đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo tài chính lớn nhất Việt Nam vừa bị công an triệt phá.

Cùng với Phó Đức Nam (Mr. Pips), các đối tượng này đã xây dựng một hệ thống lừa đảo tinh vi, qua đó chiếm đoạt số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Trước đó, Nam và Ngọ thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với trang phục sang trọng, siêu xe, đeo đồng hồ xa xỉ, nhiều USD và vàng, kim cương.

Những "chuyên gia tài chính" này còn "diễn" vai chia sẻ thông tin về đầu tư chứng khoán, kiến thức về cổ phiếu, phân tích thị trường, giá vàng... tạo dựng uy tín.

Với cách tiếp cận "con mồi" bài bản, cơ quan chức năng xác định chúng đã lừa được số tiền rất lớn, tính đến thời điểm này là 5.200 tỉ đồng.

Hiện, Phó Đức Nam đã bị bắt. Cơ quan công an xác định thời điểm triệt phá vụ án, đối tượng Lê Khắc Ngọ đang ở nước ngoài nên đã ra quyết định truy nã quốc tế.