Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến 188 loại giấy tờ cá nhân của tất cả người dân

13-10-2025 - 12:59 PM | Xã hội

Bộ Công an có đề xuất mới liên quan đến 188 giấy tờ cấp cho cá nhân và 390 giấy tờ cho tổ chức.

Bộ Công an đang lấy ý kiến cho Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 69/2024 về định danh và xác thực điện tử, trong đó đề xuất tích hợp và cập nhật 188 loại giấy tờ của cá nhân và 390 loại giấy tờ của tổ chức vào ứng dụng VNeID.

Mở rộng phạm vi tích hợp dữ liệu hành chính

Theo nội dung dự thảo, 188 loại giấy tờ dành cho công dân sẽ bao phủ hầu hết lĩnh vực của đời sống — từ căn cước, cư trú, xuất nhập cảnh, giáo dục, y tế, kinh doanh, đăng kiểm, dược phẩm, bất động sản, đến hoạt động ngoại hối

Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến 188 loại giấy tờ cá nhân của tất cả người dân- Ảnh 1.

 

Các loại giấy tờ quan trọng như bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), hộ chiếu, thị thực, hay giấy ra viện, giấy chuyển tuyến điều trị đều nằm trong danh mục dự kiến được số hóa và tích hợp.

Trong đó, các cơ quan/ bộ ngành sẽ phụ trách tích hợp từng loại giấy tờ riêng biệt, cụ thể:

Bộ Công an vừa có đề xuất quan trọng liên quan đến 188 loại giấy tờ cá nhân của tất cả người dân- Ảnh 2.

 

Hướng tới “một ứng dụng – nhiều tiện ích”

Theo cơ quan soạn thảo, việc tích hợp giấy tờ vào VNeID không chỉ giảm thiểu thủ tục hành chính mà còn tăng tính chính xác, minh bạch trong quản lý nhà nước. Khi hoàn thiện, người dân có thể thực hiện hầu hết thủ tục bằng dữ liệu điện tử, không cần xuất trình bản giấy, từ đó tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm rủi ro gian lận.

Tuy nhiên, quá trình triển khai hiện vẫn chậm chuyển biến. Tính đến nay, mới chỉ có 16 loại giấy tờ được tích hợp, khiến người dân chưa thực sự cảm nhận rõ lợi ích của việc số hóa này.

Bộ Công an cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 69/2024 là yêu cầu cấp thiết, nhằm tạo hành lang pháp lý rõ ràng cho việc chia sẻ, kết nối và sử dụng dữ liệu giữa các bộ, ngành. Đây cũng là bước đệm quan trọng để VNeID trở thành nền tảng số quốc gia thống nhất, phục vụ quá trình chuyển đổi số toàn diện của Chính phủ.

Nếu được thông qua, VNeID sẽ không chỉ là công cụ định danh điện tử, mà còn trở thành “ví giấy tờ số” — nơi người dân có thể mang theo toàn bộ giấy tờ hành chính ngay trên điện thoại.

Theo Thái Hà

Đời sống và pháp luật

