Bộ Công an vừa phát thông báo nóng đến toàn bộ người dân

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Bộ Công an vừa gửi tin nhắn: CỤC AN NINH MẠNG VÀ PCTP SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CAO - BỘ CÔNG AN khuyến cáo người dân không tham gia tổ chức đánh bạc, đánh bạc, cá độ bóng đá dưới mọi hình thức trên không gian mạng. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về cờ bạc sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Các đối tượng thường lợi dụng tâm lý yêu thích bóng đá, ham thắng nhanh, kiếm tiền dễ của một bộ phận người dân để lôi kéo tham gia cá cược dưới nhiều hình thức tinh vi.

Nhiều trang web, hội nhóm trên mạng xã hội quảng cáo “cá cược uy tín”, “thắng lớn”, “hoa hồng cao” nhưng thực chất là hoạt động vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự và gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người tham gia.

Thực tế cho thấy, nhiều người do tham gia cá độ bóng đá đã lâm vào cảnh nợ nần, cầm cố tài sản, vay nóng, thậm chí phát sinh hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp, cướp giật, lừa đảo để có tiền trả nợ cá cược. Không ít gia đình rơi vào mâu thuẫn, tan vỡ hạnh phúc nghiêm trọng hơn là dẫn đến tự vẫn vì người thân sa đà vào cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Đặc biệt, các đường dây cá độ hiện nay thường liên kết với hoạt động tín dụng đen, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hành vi cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền hoặc hiện vật là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người tham gia có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Đồng thời, việc tham gia, môi giới, tổ chức cá cược trái phép trên không gian mạng còn tiềm ẩn nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.