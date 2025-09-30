Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Công an vừa thông báo thay đổi một điều từ ngày 1/10, người dân đặc biệt chú ý

30-09-2025 - 12:10 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Công an thông báo chuyển trụ sở làm việc.

Bộ Công an vừa thông báo thay đổi một điều từ ngày 1/10, người dân đặc biệt chú ý- Ảnh 1.

Từ ngày 01/10/2025, Bộ Công an chuyển trụ sở làm việc từ địa điểm số 30 Trần Bình Trọng, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội sang địa điểm số 96 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, TP Hà Nội.

Theo Bộ Công an, dự án xây dựng Trụ sở Bộ Công an số 96 Nguyễn Du, thành phố Hà Nội là công trình trọng điểm, điển hình cho tiến trình hiện đại hóa cơ sở vật chất của Bộ Công an theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Công trình được Bộ Công an đặt nền móng từ những bước đi đầu tiên và trong suốt quá trình triển khai thực hiện.

Được khởi công xây dựng từ tháng 12/2023, dự án được trang bị đồng bộ các thiết bị tiên tiến, hiện đại, đáp ứng đầy đủ và có dư địa cho nhu cầu cho các hoạt động của Bộ Công an.

Với sự nỗ lực, quyết tâm hoàn thành công trình để chào mừng kỷ niệm 80 Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, Ban quản lý dự án, nhà thầu thi công đã tổ chức phát động thi đua 200 ngày đêm thi công liên tục, rút ngắn tối đa thời gian thi công.

Trong suốt quá trình triển khai dự án, lãnh đạo Bộ Công an thường xuyên tổ chức kiểm tra công trường, hàng tuần tổ chức họp giao ban với các đơn vị để rà soát, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc và thúc đẩy tiến độ thi công dự án.

Sau gần 18 tháng thi công, dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, sự vào cuộc, đồng hành của lãnh đạo các bộ, ngành, thành phố Hà Nội, sự nỗ lực, cố gắng của chủ đầu tư, sự quyết tâm của nhà thầu thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đảm bảo cơ sở vật chất khang trang, chính quy, hiện đại, phục vụ hiệu quả công tác của lực lượng Công an nhân dân.

Đại Phú

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hơn một tháng kể từ khi Mỹ áp 20% thuế đối ứng, chuyên gia quốc tế dự báo thế nào về tăng trưởng GDP 2025 của Việt Nam so với các nước ASEAN-6 trong báo cáo mới nhất?

Hơn một tháng kể từ khi Mỹ áp 20% thuế đối ứng, chuyên gia quốc tế dự báo thế nào về tăng trưởng GDP 2025 của Việt Nam so với các nước ASEAN-6 trong báo cáo mới nhất? Nổi bật

BHXH TPHCM đưa ra thông báo về thay đổi quan trọng liên quan đến BHXH từ tháng sau, hàng triệu người lao động tại TP.HCM lưu ý!

BHXH TPHCM đưa ra thông báo về thay đổi quan trọng liên quan đến BHXH từ tháng sau, hàng triệu người lao động tại TP.HCM lưu ý! Nổi bật

Đề xuất 10 tỷ USD xây trung tâm hàng hải quốc tế ở TPHCM

Đề xuất 10 tỷ USD xây trung tâm hàng hải quốc tế ở TPHCM

11:54 , 30/09/2025
Sẽ có 'thành phố hàng hóa' ở khu vực sân bay Long Thành?

Sẽ có 'thành phố hàng hóa' ở khu vực sân bay Long Thành?

10:24 , 30/09/2025
5 năm nữa, Việt Nam có thể có thêm một số TP thuộc trung ương

5 năm nữa, Việt Nam có thể có thêm một số TP thuộc trung ương

09:45 , 30/09/2025
Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương tối thiểu 7,2%, áp dụng từ năm 2026

Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương tối thiểu 7,2%, áp dụng từ năm 2026

09:10 , 30/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên