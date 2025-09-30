Bộ Công an vừa thông báo thay đổi một điều từ ngày 1/10, người dân đặc biệt chú ý

Từ ngày 01/10/2025, Bộ Công an chuyển trụ sở làm việc từ địa điểm số 30 Trần Bình Trọng, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội sang địa điểm số 96 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, TP Hà Nội.

Theo Bộ Công an, dự án xây dựng Trụ sở Bộ Công an số 96 Nguyễn Du, thành phố Hà Nội là công trình trọng điểm, điển hình cho tiến trình hiện đại hóa cơ sở vật chất của Bộ Công an theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Công trình được Bộ Công an đặt nền móng từ những bước đi đầu tiên và trong suốt quá trình triển khai thực hiện.

Được khởi công xây dựng từ tháng 12/2023, dự án được trang bị đồng bộ các thiết bị tiên tiến, hiện đại, đáp ứng đầy đủ và có dư địa cho nhu cầu cho các hoạt động của Bộ Công an.

Với sự nỗ lực, quyết tâm hoàn thành công trình để chào mừng kỷ niệm 80 Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, Ban quản lý dự án, nhà thầu thi công đã tổ chức phát động thi đua 200 ngày đêm thi công liên tục, rút ngắn tối đa thời gian thi công.

Trong suốt quá trình triển khai dự án, lãnh đạo Bộ Công an thường xuyên tổ chức kiểm tra công trường, hàng tuần tổ chức họp giao ban với các đơn vị để rà soát, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc và thúc đẩy tiến độ thi công dự án.

Sau gần 18 tháng thi công, dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, sự vào cuộc, đồng hành của lãnh đạo các bộ, ngành, thành phố Hà Nội, sự nỗ lực, cố gắng của chủ đầu tư, sự quyết tâm của nhà thầu thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đảm bảo cơ sở vật chất khang trang, chính quy, hiện đại, phục vụ hiệu quả công tác của lực lượng Công an nhân dân.