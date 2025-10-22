Bộ Công Thương đề xuất mới về lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng phải thông báo

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57 năm 2025 của Chính phủ quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn và Nghị định số 58 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực về phát triển điện năng lượng tái tạo, năng lượng mới.

Nhiều hộ gia đình lắp điện mặt trời mái nhà để giảm chi phí điện sinh hoạt hằng tháng

Điểm đáng chú ý, Bộ Công Thương đề xuất sửa đổi quy định về thông báo phát triển nguồn điện.

Lắp điện mặt trời mái nhà tự dùng phải thông báo tới UBND cấp xã

Cụ thể, tổ chức, cá nhân lắp đặt nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ không đấu nối với hệ thống điện quốc gia có trách nhiệm gửi thông báo tới UBND cấp xã nơi lắp đặt nguồn điện các thông tin về: Tên tổ chức, cá nhân; quy mô công suất; địa điểm, thời điểm bắt đầu thực hiện, thời điểm hoàn thành.

UBND cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận và gửi Thông báo đến đơn vị điện lực tại địa phương để phối hợp quản lý, theo dõi, hướng dẫn thực hiện theo quy định pháp luật; trường hợp có bán sản lượng điện dư, UBND cấp xã có trách nhiệm gửi Thông báo đến Sở Công Thương trong 5 ngày làm việc để quản lý theo quy định.

Tổ chức, cá nhân lắp đặt nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có công suất nhỏ hơn 01 kW (tính theo công suất bộ chuyển đổi nghịch lưu (Inverter) không bắt buộc thực hiện quy định tại khoản này.

Bộ Công Thương cũng đề xuất tổ chức, cá nhân lắp đặt nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đấu nối với hệ thống điện quốc gia tại cấp điện áp từ trung áp trở lên và không đăng ký bán sản lượng điện dư có trách nhiệm gửi Thông báo đến Sở Công Thương.

Sở Công Thương có trách nhiệm gửi Thông báo đến các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị có liên quan tại địa phương để quản lý, theo dõi, hướng dẫn thực hiện theo quy định pháp luật.

Trước đó, nhiều người lắp điện mặt trời mái nhà đã băn khoăn, tranh cãi xung quanh thông tin đề xuất lắp điện mặt trời không nối với lưới điện quốc gia sao phải đăng ký, thông báo với EVN.

Băn khoăn này xuất phát từ báo cáo về các vướng mắc khi thực hiện các quy định hướng dẫn Luật Điện lực được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) gửi Bộ Công Thương. Theo đó, EVN đề nghị bổ sung quy định tổ chức, cá nhân phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ không thông báo hoặc đăng ký sẽ bị xử lý theo quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực, tùy mức độ vi phạm.

Hiện nay, quy định tại Nghị định 58 năm 2025 quy định, người dân, doanh nghiệp lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà nối lưới hay không với hệ thống điện quốc gia, công suất dưới 100 kW chỉ cần thông báo (công suất, địa điểm lắp đặt, mục đích sử dụng...) tới Sở Công Thương, công ty điện lực địa phương. Sau đó, chờ xác nhận từ cơ quan quản lý và hộ gia đình có thể tự chủ nguồn điện của mình.



Với hệ thống lớn hơn, công suất trên 100-1.000 kW, dù nối lưới hay không, hộ gia đình, doanh nghiệp phải cung cấp thông tin, hồ sơ đấu nối lưới với Sở Công Thương, điện lực địa phương nhằm tránh gây quá tải lưới cục bộ.